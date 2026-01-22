Ένα Συνέδριο επιβίωσης αλλά και υπαρξιακών αποφάσεων ξεκίνησε στο ΣΕΦ για το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, με το «καλημέρα» φρόντισε να στείλει μηνύματα «εντός και εκτός τειχών» επιμένοντας στη συγκρότηση του «Λαϊκού Μετώπου» αλά γκρέκα και χωρίς αποκλεισμούς σε πρόσωπα.

Η Νέα Αριστερά σε σταυροδρόμι

Φρόντισε να στείλει καθαρά μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας.

«Δύναμη κρούσης»

Με μια αποστροφή στην ομιλία του Αλέξης Χαρίτσης έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του απέναντι στην αποφασισμένη πλειοψηφία των Σακελλαρίδη – Τσακαλώτου να βάλουν ψήφισμα με ρητή αναφορά στο «όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα» διαμηνύοντας ουσιαστικά ότι είναι έτοιμος ακόμη και για ρήξη που δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει και αλλαγή ηγεσίας.

Ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου

Ο Αλέξης Χαρίτσης μάλιστα φρόντισε να στείλει καθαρά μηνύματα. «Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, όταν όλοι μιλούσαν για εξώστες και άλλες τέτοιες ανοησίες, δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής. Ακούω το επιχείρημα, μπαίνω σε συζήτηση, λέω καθαρά τη γνώμη μου. Δεν υποστέλλω τη σημαία της κριτικής, δεν κρύβομαι όμως και πίσω από τη σημαία για να πω δεν συζητάω» ανέφερε ενώ σε άλλο σημείο διαμήνυσε οτι «δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά».

Στα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης του ξεχωρίζει η αναφορά του στις επόμενες εκλογές που «θα πρέπει να υπάρχει ο πόλος απέναντι στον τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του» και πως «στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο».

Επιμένοντας στη συγκρότηση του «Λαϊκού Μετώπου» είπε πως δεν είναι σφραγίδα επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών· είναι στρατηγική ριζικής μεταβολής τους. Είναι γραμμή ενεργής παρέμβασης. Πίεσης. Αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού. Δεν είναι γραμμή υποστολής της κομματικής δράσης.

«Τώρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού πάνω σε τρεις μεγάλους πόλους: την νεοφιλελεύθερη κεντροδεξιά, την επιθετική ακροδεξιά και το Λαϊκό Μέτωπο. Και τώρα λοιπόν είναι η ώρα του προγράμματος. Η ώρα της πολιτικής. Η ώρα αυτού που εκπροσωπεί η Νέα Αριστερά. Είμαστε η πολιτική δύναμη που μίλησε εμφατικά για την ανάγκη μιας βαθιάς προγραμματικής συμφωνίας. Είμαστε η πολιτική δύναμη που μπορεί να διαμορφώσει ένα σαφή σκελετό για το πώς θέλουμε να είναι αυτή η προγραμματική συμφωνία. Είμαστε η πολιτική δύναμη που κάνουμε πολιτική κριτική και διάλογο. Είτε απέναντι σε παλιούς συντρόφους και φίλους, είτε απέναντι σε κόμματα που μπορεί να μην έχουμε συνεργαστεί, αλλά μας ενδιαφέρει να τα τραβήξουμε προς τα Αριστερά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι μεγάλες ανησυχίες

Μίλησε για παγκόσμια καθεστωτική αλλαγή και τόνισε πως είμαστε αντιμέτωποι με τον φασισμό της εποχής μας.

Υπογράμμισε πως οι επόμενες εκλογές μπορεί να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς και έσπευσε τονίσει πως κανένα Μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς· οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση.

«Η Νέα Αριστερά μπαίνει μπροστά για να καθορίσει τις εξελίξεις»

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Κάνουμε συνέδριο για να αποφασίσουμε το πώς από τη Δευτέρα η Νέα Αριστερά μπαίνει μπροστά για να καθορίσει τις εξελίξεις. Γιατί εμείς, η Νέα Αριστερά, μπορεί να μην έχουμε υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, να μην έχουμε την εύνοια του συστήματος, να μην συμπλέουμε με τις κυρίαρχες πολιτικές και αξίες του κόσμου της βαρβαρότητας. Αλλά η δική μας αξία δεν κρίνεται εκεί. Κρίνεται από αυτό που είμαστε και από αυτό που μπορούμε να γίνουμε.

Είμαστε το κόμμα που καταθέτει ένα σύγχρονο πρόγραμμα αρχών και προτεραιοτήτων που ξέρει ποιους θέλει να εκπροσωπεί και ποιους να βάλει απέναντι. Είμαστε το κόμμα που πρεσβεύει τις αξίες και το όραμα της Αριστεράς, το δικό μας There Is No Alternative: της κοινωνικής ισότητας, της πολιτικής ελευθερίας και της κλιματικής δικαιοσύνης. Είμαστε το κόμμα των ανθρώπων που έχουν αποδείξει στην πράξη, και στα δύσκολα, ότι δεν τους νοιάζουν τα αξιώματα και η ασφάλεια της γραφειοκρατίας. Είμαστε το κόμμα της Αριστεράς που ενώνει ιστορικές παραδόσεις και εκβάλλει σε έναν και μόνο στόχο: το άνοιγμα του δρόμου για τη νέα Άνοιξη των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Είμαστε το κόμμα που εκεί που άλλοι βλέπουν αδιέξοδα, εμείς διακρίνουμε δυνατότητες. Τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Να νικήσουμε».