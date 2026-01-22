newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Πολιτική 22 Ιανουαρίου 2026 | 21:39

Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Ένα Συνέδριο επιβίωσης αλλά και υπαρξιακών αποφάσεων ξεκίνησε στο ΣΕΦ για το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, με το «καλημέρα» φρόντισε να στείλει μηνύματα «εντός και εκτός τειχών» επιμένοντας στη συγκρότηση του «Λαϊκού Μετώπου» αλά γκρέκα και χωρίς αποκλεισμούς σε πρόσωπα.

Η Νέα Αριστερά σε σταυροδρόμι

Φρόντισε να στείλει καθαρά μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας.

«Δύναμη κρούσης»

Με μια αποστροφή στην ομιλία του Αλέξης Χαρίτσης έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του απέναντι στην αποφασισμένη πλειοψηφία των Σακελλαρίδη – Τσακαλώτου να βάλουν ψήφισμα με ρητή αναφορά στο «όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα» διαμηνύοντας ουσιαστικά ότι είναι έτοιμος ακόμη και για ρήξη που δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει και αλλαγή ηγεσίας.

Ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου

Ο Αλέξης Χαρίτσης μάλιστα φρόντισε να στείλει καθαρά μηνύματα. «Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, όταν όλοι μιλούσαν για εξώστες και άλλες τέτοιες ανοησίες, δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής. Ακούω το επιχείρημα, μπαίνω σε συζήτηση, λέω καθαρά τη γνώμη μου. Δεν υποστέλλω τη σημαία της κριτικής, δεν κρύβομαι όμως και πίσω από τη σημαία για να πω δεν συζητάω» ανέφερε ενώ σε άλλο σημείο διαμήνυσε οτι  «δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά».

Στα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης του ξεχωρίζει η αναφορά του στις επόμενες εκλογές που «θα πρέπει να υπάρχει ο πόλος απέναντι στον τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του» και πως «στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο».

Επιμένοντας στη συγκρότηση του «Λαϊκού Μετώπου» είπε πως δεν είναι σφραγίδα επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών· είναι στρατηγική ριζικής μεταβολής τους. Είναι γραμμή ενεργής παρέμβασης. Πίεσης. Αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού. Δεν είναι γραμμή υποστολής της κομματικής δράσης.

«Τώρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού πάνω σε τρεις μεγάλους πόλους: την νεοφιλελεύθερη κεντροδεξιά, την επιθετική ακροδεξιά και το Λαϊκό Μέτωπο. Και τώρα λοιπόν είναι η ώρα του προγράμματος. Η ώρα της πολιτικής. Η ώρα αυτού που εκπροσωπεί η Νέα Αριστερά. Είμαστε η πολιτική δύναμη που μίλησε εμφατικά για την ανάγκη μιας βαθιάς προγραμματικής συμφωνίας. Είμαστε η πολιτική δύναμη που μπορεί να διαμορφώσει ένα σαφή σκελετό για το πώς θέλουμε να είναι αυτή η προγραμματική συμφωνία. Είμαστε η πολιτική δύναμη που κάνουμε πολιτική κριτική και διάλογο. Είτε απέναντι σε παλιούς συντρόφους και φίλους, είτε απέναντι σε κόμματα που μπορεί να μην έχουμε συνεργαστεί, αλλά μας ενδιαφέρει να τα τραβήξουμε προς τα Αριστερά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι μεγάλες ανησυχίες

Μίλησε για παγκόσμια καθεστωτική αλλαγή και τόνισε πως είμαστε αντιμέτωποι με τον φασισμό της εποχής μας.

Υπογράμμισε πως οι επόμενες εκλογές μπορεί να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς και έσπευσε τονίσει πως κανένα Μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς· οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση.

«Η Νέα Αριστερά μπαίνει μπροστά για να καθορίσει τις εξελίξεις»

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Κάνουμε συνέδριο για να αποφασίσουμε το πώς από τη Δευτέρα η Νέα Αριστερά μπαίνει μπροστά για να καθορίσει τις εξελίξεις. Γιατί εμείς, η Νέα Αριστερά, μπορεί να μην έχουμε υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, να μην έχουμε την εύνοια του συστήματος, να μην συμπλέουμε με τις κυρίαρχες πολιτικές και αξίες του κόσμου της βαρβαρότητας. Αλλά η δική μας αξία δεν κρίνεται εκεί. Κρίνεται από αυτό που είμαστε και από αυτό που μπορούμε να γίνουμε.

Είμαστε το κόμμα που καταθέτει ένα σύγχρονο πρόγραμμα αρχών και προτεραιοτήτων που ξέρει ποιους θέλει να εκπροσωπεί και ποιους να βάλει απέναντι. Είμαστε το κόμμα που πρεσβεύει τις αξίες και το όραμα της Αριστεράς, το δικό μας There Is No Alternative: της κοινωνικής ισότητας, της πολιτικής ελευθερίας και της κλιματικής δικαιοσύνης. Είμαστε το κόμμα των ανθρώπων που έχουν αποδείξει στην πράξη, και στα δύσκολα, ότι δεν τους νοιάζουν τα αξιώματα και η ασφάλεια της γραφειοκρατίας. Είμαστε το κόμμα της Αριστεράς που ενώνει ιστορικές παραδόσεις και εκβάλλει σε έναν και μόνο στόχο: το άνοιγμα του δρόμου για τη νέα Άνοιξη των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Είμαστε το κόμμα που εκεί που άλλοι βλέπουν αδιέξοδα, εμείς διακρίνουμε δυνατότητες. Τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Να νικήσουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
«Διαχείριση εντυπώσεων» 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»
ΠΑΣΟΚ 22.01.26

«Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα» - Κατάθεση στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για 13 χρόνια πριν

Κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν πρόεδρος 13 χρόνια πριν

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»
Μπάσκετ 22.01.26

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Εφές με 74-68 υπογράμμισε τη σημασία της νίκης και παράλληλα, στάθηκε στην κακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
Πέτρες και λάσπη 22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League

Η Άστον Βίλα πέρασε με 1-0 από την Πόλη επί της Φενέρμπαχτσε και η Λιόν «καθάρισε» με 1-0 τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο