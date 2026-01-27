Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια ενός Έλληνα οδηγού νταλίκας που περνάει από το σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους
Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια ενός Έλληνα οδηγού νταλίκας που περνάει από το σημείο όπου σημειώθηκε το φριχτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ που επέβαιναν σε βαν και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.
Λίγο μετά το τραγικό αυτό τροχαίο, από το σημείο πέρασε ο Έλληνας οδηγός νταλίκας, Τάσος Αλχαζίδης, καταγράφοντας με το κινητό του τα όσα ακολούθησαν.
Αρχικά, ο κ. Αλχαζίδης τονίζει στο βίντεο: «Δυστυχώς αυτά τα συντρίμμια από το βανάκι πρέπει να ‘ταν. Δυστυχώς. Χάθηκαν αθώες ψυχές, χωρίς καμία αφορμή. Θλιβερός απολογισμός. Ακόμα ένα μνημείο φιλάθλων το οποίο δυστυχώς είναι μακριά από την πατρίδα. Δεν χωράνε λόγια».
Ο Έλληνας οδηγός στάθηκε επίσης στον συγκεκριμένο δρόμο τονίζοντας: «Ένας δρόμος που συνήθως έχει αρκετή κίνηση και θέλει προσοχή, παρότι έχει μουντάδα σήμερα ο δρόμος ήταν στεγνός. Δεν είχε βρέξει, ούτε χιόνια έχει, τίποτα το ιδιαίτερο. Η θερμοκρασία είναι στους 4 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες δεν ευνοούσαν ένα τέτοιο δυστύχημα. Όπως και να έχει, κουράγιο εύχομαι σε όλους τους οικείους των θυμάτων».
