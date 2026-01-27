Γλυφάδα: 11 ημέρες νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο ο 46χρονος που σκότωσε μάνα και πατέρα

Μόλις 11 ημέρες έμεινε στο «Δρομοκαΐτειο» Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ο 46χρονος που σκότωσε την μητέρα του και τον πατέρα του, μετά την αποφυλάκισή του τον Απρίλιο του 2018.

Ο 46χρονος σκότωσε την περασμένη Κυριακή τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα και πριν από 12 χρόνια είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Ο 46χρονος σήμερα δράστης, που έχει διαγνωστεί με βαριά ψυχική ασθένεια, έμεινε στη φυλακή μόλις 4 χρόνια για τη δολοφονία της μητέρας του χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του τότε νόμου. Ο άνδρας έπρεπε να παραμείνει με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαΐτειο, ωστόσο έμεινε μόλις 11 ημέρες.

Η πρώτη εισαγωγή του σε ψυχιατρική δομή έγινε το 2014, μετά τη δολοφονία της μητέρας του, όταν οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2018 και μετά την αποφυλάκισή του οδηγήθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο με εντολή για ακούσια νοσηλεία.

Εκεί παρέμεινε για 11 μέρες. Τον ίδιο χρόνο εμφάνισε ξανά αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο με εντολή εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία όπου έμεινε μέσα για περίπου πέντε μήνες.

Ωστόσο, έλαβε εξιτήριο και βγήκε και πάλι εκτός ψυχιατρικής δομής, επιστρέφοντας σε καθεστώς ελευθερίας με περιοριστικούς όρους.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο έλεγχος της κατάστασής του φαίνεται πως χαλάρωσε δραματικά.

Το 2023 ο 46χρονος μετακόμισε από το σπίτι του πατέρα του και άρχισε να ζει μόνος του, χωρίς καθημερινή εποπτεία. Παραμένει άγνωστο ποιος και αν παρακολουθούσε αν λάμβανε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή.

Κανείς δεν μπορεί σήμερα να απαντήσει με βεβαιότητα ποιος – και αν – παρακολουθούσε αν αυτός ο άνθρωπος λάμβανε πράγματι τη φαρμακευτική του αγωγή.

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ο 46χρονος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι του πατέρα του στη Γλυφάδα και τον σκότωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές.