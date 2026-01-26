Το νομικό «παράθυρο» που άφησε ελεύθερο τον πατροκτόνο στη Γλυφάδα

Λάθη, παραλείψεις αλλά και κενά του νόμου οδήγησαν τελικά στη νέα πατροκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα με τον 46χρονο δράστη να έχει καταδικαστεί στο παρελθόν και για την δολοφονία της μητέρας του.

Ο 46χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος, εξέτισε την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μετρούσε διπλή, όποτε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.

Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, οι ψυχίατροι των φυλακών Κορυδαλλού έκριναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.

Το αποφυλακιστήριό του, που παρουσίασε το in, το 2018 έλεγε με σαφήνεια πως ο άνθρωπος αυτός ήταν επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του και πως έχρηζε νοσηλείας. Πράγματι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο και λίγο καιρό αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ηθελα να σκοτώσω και άλλους έλεγε ο 46χρονος μετά τη δολοφονία της μητέρας του.

«Ο πατέρας του προσπάθησε να τον βγάλει και το κατάφερε. Σύμφωνα με τους γείτονες έλεγε «θα τον έχω εγώ στο σπίτι με την φαρμακευτική του αγωγή» και μετά από καιρό το κατάφερε,

Έμενε μαζί του και κάθε μήνα παρουσιαζόταν στο τμήμα της περιοχής.

Το τελευταίο διάστημα, ο 46χρονος δεν έμενε με τον πατέρα του. Δεν ακολουθούσε, όπως αποδείχθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο, τη φαρμακευτική αγωγή του.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια έμενε μόνος του. είχε φύγει από τον πατέρα του γιατί είχε τον φόβο ότι ο πατέρας του θα τον ξανακλείσει στο ψυχιατρείο. Κι έφυγε και δεν ήθελε και σχέσεις με τον πατέρα του, δεν του μιλούσε καθόλου».

Ο 80χρονος πατέρας, έψαχνε όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον του, τρόπους για να βοηθήσει το παιδί του. Ήταν αντίθετος στην παράταση της νοσηλείας του γιου του.

«Μέχρι εκεί που είχε πει, ‘κάντε προσευχή για το παιδί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα’. Του λέω να το κοιτάξει ένας γιατρός, κάποιος. Δεν μπορείς να ρωτήσεις κάτι παραπάνω αν δεν σου δίνει την ευκαιρία να μιλήσεις παραπάνω. Εγώ απλώς του είπα αν έχει ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να πάει να συμβουλευτεί κάποιον γιατρό», λέει ιερέας.

Η νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ο 46χρονος καταδικάστηκε σε 16 χρόνια για ανθρωποκτονία και στις 3/5/2018 αποφυλακίζεται και με εντολή Εισαγγελέα πηγαίνει στο Δρομοκαΐτειο.

Τα επόμενα χρόνια με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή φαίνεται πως η κατάσταση βελτιώθηκε χωρίς να λείπουν οι εντάσεις. Το 2022 ο 46χρονος μετά από έντονο διαπληκτισμό στη γειτονιά, νοσηλεύτηκε και πάλι στο Δρομοκαΐτειο. Από τότε, η σχέση πατέρα και γιου διαταράχθηκε οριστικά.

«Τσακώθηκε με τον περιπτερά και τον έβαλαν στην ψυχιατρική μετά από αυτό. Είχε πάει στο ‘Σωτηρία’ να νοσηλευτεί και δεν τον ήθελε τον πατέρα του καθόλου».

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνος σε ένα σπίτι στον Νέο Κόσμο. Στις αρχές του μήνα ξεπούλησε όλα τα υπάρχοντά του και το πρωί της Κυριακής αποφάσισε να σκοτώσει τον πατέρα του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε σκοτώσει και την γυναίκα που τον γέννησε.