26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Το νομικό «παράθυρο» που άφησε ελεύθερο τον πατροκτόνο στη Γλυφάδα
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 18:19

Το νομικό «παράθυρο» που άφησε ελεύθερο τον πατροκτόνο στη Γλυφάδα

Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μετρούσε διπλή, όποτε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.

Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Spotlight

Λάθη, παραλείψεις αλλά και κενά του νόμου οδήγησαν τελικά στη νέα πατροκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα με τον 46χρονο δράστη να έχει καταδικαστεί στο παρελθόν και για την δολοφονία της μητέρας του.

Ο 46χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος, εξέτισε την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μετρούσε διπλή, όποτε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.

Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, οι ψυχίατροι των φυλακών Κορυδαλλού έκριναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.

Το αποφυλακιστήριό του, που παρουσίασε το in, το 2018 έλεγε με σαφήνεια πως ο άνθρωπος αυτός ήταν επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του και πως έχρηζε νοσηλείας. Πράγματι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο και λίγο καιρό αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ηθελα να σκοτώσω και άλλους έλεγε ο 46χρονος μετά τη δολοφονία της μητέρας του.

«Ο πατέρας του προσπάθησε να τον βγάλει και το κατάφερε. Σύμφωνα με τους γείτονες έλεγε «θα τον έχω εγώ στο σπίτι με την φαρμακευτική του αγωγή» και μετά από καιρό το κατάφερε,

Έμενε μαζί του και κάθε μήνα παρουσιαζόταν στο τμήμα της περιοχής.

Το τελευταίο διάστημα, ο 46χρονος δεν έμενε με τον πατέρα του. Δεν ακολουθούσε, όπως αποδείχθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο, τη φαρμακευτική αγωγή του.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια έμενε μόνος του. είχε φύγει από τον πατέρα του γιατί είχε τον φόβο ότι ο πατέρας του θα τον ξανακλείσει στο ψυχιατρείο. Κι έφυγε και δεν ήθελε και σχέσεις με τον πατέρα του, δεν του μιλούσε καθόλου».

Ο 80χρονος πατέρας, έψαχνε όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον του, τρόπους για να βοηθήσει το παιδί του. Ήταν αντίθετος στην παράταση της νοσηλείας του γιου του.

«Μέχρι εκεί που είχε πει, ‘κάντε προσευχή για το παιδί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα’. Του λέω να το κοιτάξει ένας γιατρός, κάποιος. Δεν μπορείς να ρωτήσεις κάτι παραπάνω αν δεν σου δίνει την ευκαιρία να μιλήσεις παραπάνω. Εγώ απλώς του είπα αν έχει ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να πάει να συμβουλευτεί κάποιον γιατρό», λέει ιερέας.

Η νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ο 46χρονος καταδικάστηκε σε 16 χρόνια για ανθρωποκτονία και στις 3/5/2018 αποφυλακίζεται και με εντολή Εισαγγελέα πηγαίνει στο Δρομοκαΐτειο.

Τα επόμενα χρόνια με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή φαίνεται πως η κατάσταση βελτιώθηκε χωρίς να λείπουν οι εντάσεις. Το 2022 ο 46χρονος μετά από έντονο διαπληκτισμό στη γειτονιά, νοσηλεύτηκε και πάλι στο Δρομοκαΐτειο. Από τότε, η σχέση πατέρα και γιου διαταράχθηκε οριστικά.

«Τσακώθηκε με τον περιπτερά και τον έβαλαν στην ψυχιατρική μετά από αυτό. Είχε πάει στο ‘Σωτηρία’ να νοσηλευτεί και δεν τον ήθελε τον πατέρα του καθόλου».

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνος σε ένα σπίτι στον Νέο Κόσμο. Στις αρχές του μήνα ξεπούλησε όλα τα υπάρχοντά του και το πρωί της Κυριακής αποφάσισε να σκοτώσει τον πατέρα του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε σκοτώσει και την γυναίκα που τον γέννησε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από Viohalco και Cenergy «άγγιξε» τις 2.280 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από Viohalco και Cenergy «άγγιξε» τις 2.280 μονάδες

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών
One of the kind 26.01.26

Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Το ντοκιμαντέρ The Disciple μας βάζει στον κόσμο των Wu-Tang Clan και του ράπερ Cilvaringz, όταν για έξι χρόνια συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πιο σπάνιο άλμπουμ όλων των εποχών: το Once Upon a Time in Shaolin.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών
Διπλή έρευνα 26.01.26

Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια ευρεία έρευνα για το chatbot Grok του Έλον Μασκ στο X, μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις σεξουαλικά άσεμνες εικόνες, ακόμη και παιδιών, που ανέβασαν χρήστες.

Σύνταξη
Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)

Η ιαχή «Ολυμπιακός - Ολυμπιακός» ακούστηκε στο Μαρακανά από Έλληνες οπαδούς του Θρύλου, την ώρα του μεγάλου βραζιλιάνικου ντέρμπι Φλαμένγκο - Φλουμινένσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;
Culture Live 26.01.26

Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;

Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ποδόσφαιρο 26.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

