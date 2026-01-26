Γλυφάδα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του πατροκτόνου στη Γλυφάδα
o εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το βαρύτερο αδικήματα του ποινικού κώδικα, ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 46χρονοε ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.
Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το βαρύτερο αδικήματα του ποινικού κώδικα, ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ποινή 16 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναγνωρίζοντας του παράλληλα μειωμένο καταλογισμό, σε ποινή 16 ετών.
Ο 46χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος, εξέτισε την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μέτρα διπλή, όποτε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.
Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, οι ψυχίατροι των φυλακών Κορυδαλλού έκριναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.
Έτσι, ο 46χρονος κατηγορούμενος νοσηλεύθηκε στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να δοθεί από εκεί το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός του.
Έκτοτε, κατά τις ίδιες πηγές, δεν έχει καταγραφεί κάποια παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί ταυτόχρονα με την αποφυλάκιση του.
