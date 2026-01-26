newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 09:42

Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Μουδιασμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την δολοφονία του 80χρονου άντρα από τον 46χρονο γιο του, που σημειώθηκε χθες Κυριακή στη Γλυφάδα.

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων του 80χρονου στην Γλυφάδα, οι οποίοι μιλάνε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Ο 46χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του και τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν πατέρας και γιος. Όπως καταθέτουν αυτόπτες μάρτυρες, το θύμα ετοιμαζόταν να μεταβεί στην εκκλησία, όταν δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι από τον γιο του.

Στη συνέχεια, ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο πορτμπαγκάζ του οικογενειακού αυτοκινήτου.

Μαρτυρίες περιοίκων κάνουν λόγο για εκκλησιαστική μουσική που ακουγόταν την ώρα της επίθεσης, προκειμένου να καλυφθούν οι κραυγές του θύματος. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είπε στον γιο του να σταματήσει.

Ο 46χρονος ήταν επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του

«Παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο», ήταν τα τελευταία λόγια του 80χρονου.

«Πάντα είχαμε έναν φόβο μήπως γίνει το ίδιο και με τον πατέρα. Ξέραμε ότι είχε σκοτώσει τη μαμά του και όταν επέστρεψε στη γειτονιά φοβόμασταν», λένε χαρακτηριστικά οι γείτονες, κάνοντας λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στην οδό Γυθείου εντόπισαν αρχικά τη σορό του 80χρονου στο πορτμπαγκάζ του οχήματος και στη συνέχεια συνέλαβαν τον 46χρονο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Κατά τη σύλληψή του, φέρεται να προέβη σε απειλητικές δηλώσεις.

«Το είχε σχεδιάσει, είχε εξαφανιστεί»

Συγγενής της οικογένειας αποκαλύπτει στο Mega πως ο δράστης είχε προετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα προκειμένου να γυρίσει στη στη φυλακή.

«Είχε σκοπό να κάνει αυτό το φονικό. Ξενοίκιασε το σπίτι του την 1η Γενάρη, κατήργησε το κινητό του και έδωσε όλα του τα ρούχα. Νομίζαμε ότι θα πάει σε μοναστήρι, αλλά εκείνος ήθελε να μείνει χωρίς τίποτα για να μπει πάλι φυλακή», αναφέρει, λέγοντας πως οι σχέσεις με τον πατέρα του ήταν ανύπαρκτες.

Η ίδια θυμάται το πρώτο έγκλημα του 2014: «Δεν μας άφησαν να δούμε τη μητέρα του τότε, την είχε κατακρεουργήσει. Ήταν σε άθλια κατάσταση».

Ένας άλλος συγγενής  είπε πως ο πατέρας ήταν εκείνος που πάλεψε για να βγει ο γιος του από τη φυλακή το 2018. «Είχε πει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10. Ο πατέρας του προσπάθησε υπερβολικά να τον βγάλει νωρίτερα και τελικά έσφαλε».

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Oι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην οδό Γυθείου, αρχικά εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εντόπισαν τον 46χρονο γιο του και του πέρασαν χειροπέδες. «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», σχολίασε.

Ο δράστης τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει και πάλι με μαχαίρι την μητέρα του και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. «Σκότωσα τη μητέρα μου, πριν λίγο, μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Ελάτε να την πάρετε», είχε ισχυριστεί τότε.

Άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του

Στο αποφυλακιστήριο του 46χρονου, αναγράφει ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους, που είναι σε ισχύ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

  • της υποχρέωσης διαμονής στην οικία του πατέρα του και
  • την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του.

Τελευταία φορά που έδωσε το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Στο τέλος του εγγράφου, ο 46χρονος στην εισαγγελική παραγγελία περιγράφεται ως άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αυθημερόν έγινε η μεταγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα. Είναι ασαφές πότε και γιατί αποφασίστηκε να βγει από την ψυχιατρική κλινική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κοινωνία
Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Αποθήκευση Ενέργειας
MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25.01.26

Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Σύνταξη
Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator
Ελλάδα 25.01.26

Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator

Η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται από δημοσιεύματα που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές ως χειρίστρια του Predator την επίμαχη περίοδο και η κουμπάρα της, Γεωργία Ζάρα που κατέθεσε στην ίδια δίκη, τέθηκαν εκτός ΕΛ.ΑΣ.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
TomTom Traffic Index 25.01.26

«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας - Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» - Η πόλη με την μεγαλύτερη κίνηση

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας παγκοσμίως αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό με την Αθήνα να μην απουσιάζει από το TomTom Traffic Index.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
Μπάσκετ 26.01.26

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85, σε μία βραδιά που ο Στεφ Κάρι έδωσε σόου ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Σύνταξη
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;
Έγινε κίνημα 26.01.26

Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;

Γιατί ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία καταργούν την πόρτα του μπάνιου, ποιο είναι το πραγματικό κόστος πίσω από την απόφαση και πώς γεννήθηκε το κίνημα αντίδρασης “BringBackDoors”

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο