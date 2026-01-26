Μουδιασμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την δολοφονία του 80χρονου άντρα από τον 46χρονο γιο του, που σημειώθηκε χθες Κυριακή στη Γλυφάδα.

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων του 80χρονου στην Γλυφάδα, οι οποίοι μιλάνε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Ο 46χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του και τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν πατέρας και γιος. Όπως καταθέτουν αυτόπτες μάρτυρες, το θύμα ετοιμαζόταν να μεταβεί στην εκκλησία, όταν δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι από τον γιο του.

Στη συνέχεια, ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο πορτμπαγκάζ του οικογενειακού αυτοκινήτου.

Μαρτυρίες περιοίκων κάνουν λόγο για εκκλησιαστική μουσική που ακουγόταν την ώρα της επίθεσης, προκειμένου να καλυφθούν οι κραυγές του θύματος. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να είπε στον γιο του να σταματήσει.

«Παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο», ήταν τα τελευταία λόγια του 80χρονου.

«Πάντα είχαμε έναν φόβο μήπως γίνει το ίδιο και με τον πατέρα. Ξέραμε ότι είχε σκοτώσει τη μαμά του και όταν επέστρεψε στη γειτονιά φοβόμασταν», λένε χαρακτηριστικά οι γείτονες, κάνοντας λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στην οδό Γυθείου εντόπισαν αρχικά τη σορό του 80χρονου στο πορτμπαγκάζ του οχήματος και στη συνέχεια συνέλαβαν τον 46χρονο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Κατά τη σύλληψή του, φέρεται να προέβη σε απειλητικές δηλώσεις.

«Το είχε σχεδιάσει, είχε εξαφανιστεί»

Συγγενής της οικογένειας αποκαλύπτει στο Mega πως ο δράστης είχε προετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα προκειμένου να γυρίσει στη στη φυλακή.

«Είχε σκοπό να κάνει αυτό το φονικό. Ξενοίκιασε το σπίτι του την 1η Γενάρη, κατήργησε το κινητό του και έδωσε όλα του τα ρούχα. Νομίζαμε ότι θα πάει σε μοναστήρι, αλλά εκείνος ήθελε να μείνει χωρίς τίποτα για να μπει πάλι φυλακή», αναφέρει, λέγοντας πως οι σχέσεις με τον πατέρα του ήταν ανύπαρκτες.

Η ίδια θυμάται το πρώτο έγκλημα του 2014: «Δεν μας άφησαν να δούμε τη μητέρα του τότε, την είχε κατακρεουργήσει. Ήταν σε άθλια κατάσταση».

Ένας άλλος συγγενής είπε πως ο πατέρας ήταν εκείνος που πάλεψε για να βγει ο γιος του από τη φυλακή το 2018. «Είχε πει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10. Ο πατέρας του προσπάθησε υπερβολικά να τον βγάλει νωρίτερα και τελικά έσφαλε».

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» Oι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην οδό Γυθείου, αρχικά εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εντόπισαν τον 46χρονο γιο του και του πέρασαν χειροπέδες. «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», σχολίασε. Ο δράστης τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει και πάλι με μαχαίρι την μητέρα του και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. «Σκότωσα τη μητέρα μου, πριν λίγο, μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Ελάτε να την πάρετε», είχε ισχυριστεί τότε. Άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του Στο αποφυλακιστήριο του 46χρονου, αναγράφει ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους, που είναι σε ισχύ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026. της υποχρέωσης διαμονής στην οικία του πατέρα του και

την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του. Τελευταία φορά που έδωσε το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου.