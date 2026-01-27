magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 27.01.2026]
27 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 27.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, προτίμησε να τη ξεκινήσεις με καλή διάθεση. Να σου πω πως αυτό δε θα περάσει απαρατήρητο από τους γύρω σου. Επιπλέον μπορείς να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου με μεγαλύτερη άνεση, ενώ παράλληλα, είσαι και πιο χαλαρός. So far so good! Πρέπει, όμως, να είσαι πιο δεκτικός και σε όσα ακούς.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι να ανανεώσεις το κλίμα εκεί, είτε είσαι δεσμευμένος, είτε δεν είσαι. Μην αφήνεις την σκέψη σου θολωμένη στο κομμάτι των οικονομικών, αν δε θες να μπεις μέσα. Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις για κάτι καλύτερο όσον αφορά το εισόδημά σου. Μην αφήνεις τις εκκρεμότητες που έχεις ανοργάνωτες.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το γεγονός ότι το κλίμα γύρω σου φαίνεται να αλλάζει για καλό και βάλε τα πάντα σε σωστή σειρά. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς και θα χαλαρώσεις, αλλά και θα εντοπίσεις ευκαιρίες που κρύβονται εκεί. Αν ηρεμήσεις, θα καταφέρεις να δεις τα πάντα γύρω σου και με μία πιο αισιόδοξη ματιά. Βελτίωσε κάποιους στόχους σου.

DON’TS: Μην αφήνεις ανεκμετάλλευτες τις νέες ιδέες σου, γιατί μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Πού ξέρεις; Μη διστάσεις να αλλάξεις στάση και συμπεριφορά μέσα στην παρέα, γιατί αυτό μπορεί να βελτιώσει το μεταξύ σας κλίμα. Άντε να δούμε! Να ξέρεις πως η ηρεμία και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα κάνει μπαμ!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ηρεμία και την χαλαρή ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα. You had enough με την ένταση των προηγούμενων ημερών! Στα ερωτικά, προτείνω να βάλεις μπροστά τα θέματα που σε απασχολούν και να τα εξετάσεις αναλυτικά μεν, ήρεμα δε. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και για τα επαγγελματικά, αλλά και για τα οικονομικά, εντάξει;

DON’TS: Μην επηρεαστείς ψυχολογικά από το γεγονός ότι το πρόγραμμα παραμένει γεμάτο, γιατί εσύ με την ήρεμη και τη χαλαρή σου στάση μπορείς να ανταπεξέλθεις άνετα! Μην κινείσαι τόσο ανοργάνωτος. Μη διστάσεις να κάνεις παρασκηνιακές κινήσεις και συζητήσεις, καθώς έτσι μπορείς να επιλύσεις ευκολότερα τα οικονομικά σου ζητήματα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή σήμερα έχεις καλύτερη διάθεση από τη χθεσινή, σου λέω πως μπορείς να κάνεις συζητήσεις με την παρέα σου, καθώς αυτές γίνονται σε ήπιους τόνους, άρα δε βλέπω τον λόγο να τις αποφύγεις. Πάντως και η καλή σου η ψυχολογία παίζει ρόλο, καθώς σε βοηθάει να λύσεις παρεξηγήσεις. Άκου και κατανόησε την πλευρά των απέναντι.

DON’TS: Δεν πρέπει για κανέναν λόγο να κλειστείς σπίτι σήμερα. Κοινώς μη λες «όχι» σε προτάσεις- ειδικά- των φίλων σου, γιατί κάπου εκεί μέσα στην παρέα ίσως κρύβεται μια καινούργια γνωριμία που μπορεί να σε ανανεώσει. Γενικώς η δυναμική της σημερινής μέρας σου λέει πως πρέπει να χαλαρώσεις και να δεις τους φίλους σου. Μην το αγνοήσεις!

Λέων

Λέων

DO’S: Με το βελτιωμένο κλίμα της σημερινής μέρας μπορείς να φέρεις τα επαγγελματικά στο προσκήνιο. Εκεί μπορείς να κινηθείς με μεγαλύτερη άνεση και ηρεμία, προκειμένου να ξεμπερδέψεις με οτιδήποτε εκκρεμεί. Αυτό που μένει, είναι να νιώσεις σίγουρος για τον εαυτό σου και να αποφύγεις να επηρεαστείς ή να παρασυρθείς από τους απέναντι.

DON’TS: Μην αγνοείς όσα σου λένε οι άλλοι και, κυρίως, μην αδιαφορείς για τη δική τους οπτική πάνω στα κοινά σας θέματα. Αν πρέπει, μην αρνείσαι να βάλεις και λίγο νερό στο κρασί σου ή να αναπροσαρμόσεις κάπως τις κινήσεις σου. Δεν πειράζει να αμφιβάλλεις και να είσαι επιφυλακτικός, πειράζει, όμως, να μη δοκιμάζεις νέα πράγματα. Κότα!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που η μέρα σήμερα είναι αρκετά χαλαρή, σου προτείνω να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές, για να φεύγουν, αλλά να εστιάσεις και στο να κάνεις πράγματα που γουστάρεις και σε χαλαρώνουν κιόλας. Μπορεί, ας πούμε, να ανέβαλες εδώ και καιρό κάποιες όμορφες δραστηριότητες λόγω έλλειψης χρόνου. Just do it!

DON’TS: Μην περιπλέκεις τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου, γιατί αυτά γιγαντώνονται εκεί μέσα κι εσύ μπαίνεις σε μία αχρείαστη τσίτα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με εντελώς καινούργια πράγματα και δραστηριότητες ή ακόμα και να γνωρίσεις νέο κόσμο, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διευρύνεις σημαντικά τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Τέλειο;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα μέσα από ένα διευρυμένο πλάνο σήμερα. Να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα, που λέμε. Μάλιστα, επειδή πρόκειται για χαλαρή μέρα, μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε ανέβαλες το προηγούμενο διάστημα ή με οτιδήποτε χρήζει άμεσης διαχείρισης. Χαλαρά και χωρίς στρες! Ξεκαθάρισε τα πάντα στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην φοβάσαι να ανοιχτείς και να εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου εκεί που εσύ θες. Απλά γίνε συγκεκριμένος και μην το πας μέσω Λαμίας! Μην αγνοείς τα οικονομικά σου θέματα, καθώς πρέπει να τα βάλεις σε σωστή σειρά. Ίσως υπάρξουν νέα ή εξελίξεις εκεί. Μη βαριέσαι να διορθώσεις αυτό που πρέπει. Ό,τι κι αν είναι αυτό!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μιας και που οι τόνοι φαίνεται ναι πέφτουν, τι λες κι εσύ να ηρεμήσεις λίγο τον τρόπο σου, όταν συναναστρέφεσαι με άλλο κόσμο; Κοινώς κόψε τα άγρια βλέμματα, τις ειρωνείες και τις απότομες κουβέντες. Άκου και δέξου κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις εσύ μέσα στο κεφάλι σου, όσο κι αν φαίνεται να σε προβληματίζει. Ήμαρτον πια!

DON’TS: Μην αρνείσαι να κατανοήσεις όσα σου λένε ορισμένα άτομα του κύκλου σου, είτε είναι οι συνάδελφοι είτε είναι ο ερωτικός σύντροφός σου. Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Όλα θα πάνε καλά! Μην λες «όχι» στις επικοινωνίες σήμερα, γιατί μέσω αυτών μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες σου ή να σου γίνουν προτάσεις για καινούργιες συνεργασίες.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, το κλίμα που επικρατεί είναι αρκετά χαλαρό και αυτό είναι κάτι που εσύ πρέπει να εκμεταλλευτείς. Μπορείς, ας πούμε, να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις που είχες αφήσει μισές τις προηγούμενες μέρες. Γιατί όχι; Γίνε πιο αισιόδοξος, για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει άνετα και αποτελεσματικά. Τέλειο;

DON’TS: Μην αγνοείς κάποια λαθάκια που έχεις κάνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσεις να τα διορθώσεις; Αναρωτιέμαι τώρα εγώ! Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε αχρείαστο, γιατί χάνεις τον χρόνο σου. Από την άλλη, μη βαριέσαι να κάνεις κάποιες δουλίτσες σχετικά με το σπίτι σου, καθώς κι εκεί έχεις μείνει λίγο πίσω, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Βελτίωσε τις επαφές με κάποιους από τους συνεργάτες ή την σχέση σου, εσύ που έχεις. Έτσι θα καταλάβεις ότι και ακούγεσαι, αλλά κι ότι σε εκτιμούν. Άρα χαλάρωσε κι εστίασε σε όσα πρέπει να δουλέψεις μέσα στη μέρα. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις άφοβα, πρώτα, τα πράγματα και, μετά, τους στόχους σου.

DON’TS: Μην φοβηθείς την ένταση που υπάρχει σήμερα, καθώς πρόκειται για μία δημιουργική ενέργεια. Αρκεί να την εκμεταλλευτείς σωστά, έτσι; Μην κωλώσεις, λοιπόν, να εκφράσεις τις απόψεις σου και να εφαρμόσεις τις ιδέες σου άνετα και άμεσα. Μη διστάσεις να εκτονώσεις κάπου πιο δημιουργικά την υπερένταση που νιώθεις μέσα σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κάνε τις δουλειές σου με ηρεμία, αφού σου το επιτρέπει το κλίμα της σημερινής μέρας. Δεν είναι να τις χάνεις αυτές τις ευκαιρίες, έτσι; Βάλε τα θέματα του σπιτιού σε σωστή σειρά. Αν όχι τώρα, τότε πότε; Γενικώς πρέπει να τακτοποιήσεις τον προσωπικό σου χώρο, για να μπορέσεις έπειτα να τακτοποιήσεις και τις σκέψεις στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία σου, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να βοηθήσεις κι εσύ, με την σειρά σου, τα κοντινά σου άτομα που το έχουν ανάγκη. Έτσι δεν κάνουν οι σωστοί οι φίλοι; Μη διστάσεις να κάνεις ευρηματικές αλλαγές, ώστε να γλιτώσεις λίγο χρόνο. Παράλληλα, μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί πρέπει να τα τακτοποιήσεις γρήγορα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία που επικρατεί σήμερα, για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις σωστά αυτά που θέλεις. Υπάρχει μια καλλιτεχνική διάθεση, άρα αξιοποίησέ την κι αυτή. Εξέφρασε τις ιδέες σου άνετα. Ωστόσο πρέπει να τις επεξεργαστείς λίγο πιο προσωπικά και πιο private, προκειμένου να βρεις πιο πρακτικούς τρόπους να τις εφαρμόσεις, έτσι;

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να φλερτάρεις. Άλλο που δεν θες. Ωστόσο μη φοβηθείς και τις εκκαθαριστικές συζητήσεις, καθώς πρέπει να γίνουν- άμεσα! Πώς αλλιώς πιστεύεις ότι θα λύσεις τις παρεξηγήσεις, ε; Μην αγνοείς τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

