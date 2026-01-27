DO’S: Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, προτίμησε να τη ξεκινήσεις με καλή διάθεση. Να σου πω πως αυτό δε θα περάσει απαρατήρητο από τους γύρω σου. Επιπλέον μπορείς να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου με μεγαλύτερη άνεση, ενώ παράλληλα, είσαι και πιο χαλαρός. So far so good! Πρέπει, όμως, να είσαι πιο δεκτικός και σε όσα ακούς.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι να ανανεώσεις το κλίμα εκεί, είτε είσαι δεσμευμένος, είτε δεν είσαι. Μην αφήνεις την σκέψη σου θολωμένη στο κομμάτι των οικονομικών, αν δε θες να μπεις μέσα. Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις για κάτι καλύτερο όσον αφορά το εισόδημά σου. Μην αφήνεις τις εκκρεμότητες που έχεις ανοργάνωτες.