Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η έδρα του δήμου Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ώρες την περιοχή.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των πλημμυρών στην περιοχή ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα.

Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών και με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή του δήμου Σιντικής από σήμερα 26 Ιανουαρίου 2026 και μέχρι νεοτέρας. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται η μετακίνηση:

α) όλων των βαρέων οχημάτων άνω των τρεισήμισι τόνων επί της επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου Καρυδοχωρίου λόγω της επικινδυνότητας υπερχείλισης της ιρλανδικής διάβασης στο 6o χιλιόμετρο της ανωτέρω οδού. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου-Καρυδοχωρίου με την επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου- Χαρωπού.

β) Όλων των οχημάτων και πεζών στην κοιλάδα Σιδηροκάστρου μεταξύ της γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας να πραγματοποιείται προ των δύο προαναφερθέντων γεφυρών.

Σε επιφυλακή ο δήμος Σερρών

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στις Σέρρες, καθώς η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και ανάγκασε τις αρχές σε προληπτικές παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών.



Προληπτικά μέτρα και κλειστοί δρόμοι

Με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ο Δήμος Σερρών προχώρησε σε δραστικά μέτρα, όπως το κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί προς την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Όποιος θέλει να κατευθυνθεί προς τη Χρυσοπηγή θα πρέπει να ακολουθεί την διαδρομή από τον Άγιο Συμεών.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προχώρησε στην απόφαση αυτή καθώς είδε πως υπήρχε πολύ μεγάλος όγκος νερού στο ύψος της Κόκκινης Γέφυρας. Το ρέμα της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων παρότι δέχτηκε πραγματικά πολύ μεγάλο όγκο νερού έχει αντέξει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής.