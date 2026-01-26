Ηράκλειο: Προβλήματα από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν δρόμοι
Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νομού
Προβλήματα έχει προκαλέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει και την Κρήτη.
Σύμφωνα με το patris.gr, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Καρτερού, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με τη διέλευση οχημάτων και πεζών να γίνεται με δυσκολία.
Στο κέντρο του Ηρακλείου τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν σε κοπές δέντρων για λόγους ασφαλείας.
Σοβαρά προβλήματα και στην Ιεράπετρα.
Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου
Λόγω των νέων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες αποφασίστηκε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού να κλείσουν οι ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου, έως τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 27/1/2026 που αναμένεται τα καιρικά φαινόμενα υποχωρήσουν:
