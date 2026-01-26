newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
Ηράκλειο: Προβλήματα από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν δρόμοι
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 14:15

Ηράκλειο: Προβλήματα από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν δρόμοι

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νομού

Σύνταξη
A
A
Προβλήματα έχει προκαλέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει και την Κρήτη.

Σύμφωνα με το patris.gr, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Καρτερού, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με τη διέλευση οχημάτων και πεζών να γίνεται με δυσκολία.

Στο κέντρο του Ηρακλείου τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν σε κοπές δέντρων για λόγους ασφαλείας.

Σοβαρά προβλήματα και στην Ιεράπετρα.

Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου

Λόγω των νέων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες αποφασίστηκε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού να κλείσουν οι ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου, έως τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 27/1/2026 που αναμένεται τα καιρικά φαινόμενα υποχωρήσουν:

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια
Εντοπίστηκαν 4 σοροί 26.01.26

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη - Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Πολιτική 26.01.26

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τραγωδία στα Τρίκαλα 26.01.26

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Σύνταξη
Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;

Ο Δήμος Βριλησσίων ενισχύει την οδική ασφάλεια με ραντάρ ένδειξης ταχύτητας. Μένει να βρεθεί και ένας τρόπος να προστατευτούν οι κάτοικοι της Αττικής και από την ηχορύπανση που προκαλείται από οχήματα με «σπασμένες» εξατμίσεις.

Σύνταξη
Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές

«Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και η Πολιτεία οφείλει να την εγγυάται με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζοντας την οδύνη του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιαστικά διλήμματα και νέες υποσχέσεις, 7 χρόνια μετά, για αναμέτρηση με το βαθύ κράτος
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Μητσοτάκης: Εκβιαστικά διλήμματα και νέες υποσχέσεις, 7 χρόνια μετά, για αναμέτρηση με το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τον μπαμπούλα της αποσταθεροποίησης ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης αντιστροφής του κλίματος, έκλεισε το μάτι και στους ομογενείς - Αναφερόμενος στην επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, πρότεινε τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Βασικός παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου ήταν, σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων, η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.

Σύνταξη
Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 26.01.26

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Με στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΙ, drones και υποδομές νέας γενιάς, η Ελλάδα θωρακίζεται ενεργειακά απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σύνταξη
Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων
Μέγιστη προσοχή 26.01.26

Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Μέσω ανάρτησής του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος ενημερώνει για τα επικίνδυνα σημεία, την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τις εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Σύνταξη
Ο πολιτικός Ντελέζ
«Γραμμές φυγής» 26.01.26

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;
Viral 26.01.26

Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Αν το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ φύγει από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το βραβείο Όσκαρ, δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη νίκη για εκείνον αλλά και για την οικογένεια Καρντάσιαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
