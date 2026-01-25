Βραζιλία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες από κεραυνό σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου
Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου στη Βραζιλία
- Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
- Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε μια διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.
Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα στη περιφέρεια της πόλης.
Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που πέφτει ο κεραυνός
🇧🇷 | AHORA: Varios heridos tras impacto de un rayo sobre una manifestación en Brasil. pic.twitter.com/intrCaEQLX
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 25, 2026
Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.
«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι αρχές.
Un rayo cayó cerca de donde se desarrollaba una concentración a favor de la liberación del ex presidente #JairBolsonaro, lo que dejó 72 personas atendidas por los servicios de emergencia.
El Cuerpo de Bomberos de #Brasil señaló que 42 de los lesionados se encontraban en… pic.twitter.com/MOSppg90KX
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 25, 2026
Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση
Compartilhe que vão dizer que tinham poucas pessoas. pic.twitter.com/zXamNcs0zR
— PATRlOTAS (@PATRlOTAS) January 25, 2026
- Βραζιλία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες από κεραυνό σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου
- Κοντά σε νέα εποχή η Λίβερπουλ: «Απολύεται ο Σλοτ, τον αντικαθιστά ο Αλόνσο»
- Λέπρα: Όχι απλώς υπάρχει, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής
- Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
- Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
- Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
- Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
- Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις