Για εξετάσεις μεταφέρθηκε σήμερα σε νοσοκομείο στη Βραζιλία, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ανακοίνωσε η σύζυγός του σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης έπεσε ενώ κοιμόταν.

Σε τρίτη επέμβαση για να σταματήσει ο επίμονος λόξιγκας υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου

Υπενθυμίζεται ότι στην τρίτη κατά σειρά επέμβαση υποβλήθηκε υποβλήθηκε ο Ζ. Μπολσονάρου για να θεραπευτεί από τον επίμονο λόξιγκα που τον βασανίζει.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας όπως έγινε γνωστό υποβλήθηκε σε απρογραμμάτιστη επέμβαση. Ο 70χρονος είχε ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργεία, σε νοσοκομείο της Μπραζίλια, για τον ίδιο λόγο. Προηγουμένως υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη.

Η Μισέλ Μπολσονάρου ανέφερε τότε, σε ανάρτηση στο Instagram, ότι οι γιατροί προχώρησαν στη νέα επέμβαση αφού ο ακροδεξιός πολιτικός εμφάνισε και πάλι επίμονο λόξιγκα.

Ο Ζ. Μπολσονάρου, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο να εκτίει ποινή των 27 ετών κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022, βγήκε από τη φυλακή την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, με τη σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να υποβληθεί σε επέμβαση για τη διόρθωση βουβωνοκήλης. Οι γιατροί του στη συνέχεια αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε άλλες επεμβάσεις, για να σταματήσει ο επίμονος λόξιγκάς του.