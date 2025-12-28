newspaper
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025

Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Ο κρατούμενος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση «αποκλεισμού φρενικού νεύρου», σύμφωνα με την σύζυγό του

Spotlight

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο υποβλήθηκε χθες Σάββατο σε χειρουργική επέμβαση «αποκλεισμού φρενικού νεύρου» για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα που τον ταλαιπωρούσε, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρο, σε ανάρτησή της σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθως, οι θεράποντες ιατροί δήλωσαν ότι απέκλεισαν το δεξί φρενικό νεύρο, ενώ προγραμμάτισαν νέα χειρουργική επέμβαση σε 48 ώρες για να αποκλείσουν και το αριστερό. Το φρενικό νεύρο είναι ένα από τα σημαντικότερα στο σώμα, ξεκινά από την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού και ελέγχει την κίνηση του διαφράγματος. Όταν δυσλειτουργεί, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή.

Ο 70χρονος Μπολσονάρο (ή Μπολσονάρου με την βραζιλιάνικη προφορά) είχε εισαχθεί την Τετάρτη σε νοσοκομείο για εγχείρηση βουβωνοκήλης, όπως μετέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Φωτογραφία από τη μεταφορά του πρώην προέδρου της Βραζιλίας στο νοσοκομείο.

Η καταδίκη του Μπολσονάρο για σχεδιασμό πραξικοπήματος

Τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρο, έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης και έδωσε άδεια προκειμένου ο 70χρονος πρώην πρόεδρος να διακομιστεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σε δήλωση που εξέδωσε κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο εξέφρασε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του γερουσιαστή γιου του, Φλάβιο Μπολσονάρο, στις προεδρικές εκλογές του 2026.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.

Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

