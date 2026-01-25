sports betsson
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Ποδόσφαιρο 25 Ιανουαρίου 2026, 13:38
Eνσωμάτωση

Όταν ο Ερίκ Καντονά έριξε την κλωτσιά-σύμβολο (vids)

Σαν σήμερα πριν από 31 χρόνια (25/1/1995), ο Ερίκ Καντονά κλωτσάει έναν οπαδό της Κρίσταλ Πάλας στις κερκίδες του «Σέλχαρστ Παρκ» στο Λονδίνο. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

Σύνταξη
Ο Ερίκ Καντονά είναι ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν -προς το καλύτερο- την ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» στις 26 Νοεμβρίου 1992, ανακοινώνουν την απόκτηση του Καντονά, από την τότε πρωταθλήτρια Αγγλίας Λιντς και μετά από δύο -και κάτι- χρόνια, θα «χαρίσει» το πιο εντυπωσιακό μη ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο της καριέρας του. Μια μέρα σαν την σημερινή, 25 Ιανουαρίου…

Στις 25 Ιανουαρίου 1995 η Μάντσεστερ παίζει στο «Σέλχαρστ Παρκ», στο Λονδίνο με την Κρίσταλ Πάλας και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρίτσαρντ Σο θα τραβήξει την φανέλα του Γάλλου, αυτός τσαντίζεται, αντιδρά και ο διαιτητής του δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο, ένας οπαδός της Κρίσταλ Πάλας, θα βρίσει τον Καντονά, φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Γαμ@@νε γύρνα πίσω στην πατρίδα σου τη Γαλλία και άντε γαμ@@σου». Η αντίδραση του ηγέτη της Γιουνάιτεντ ήταν η πασίγνωστη, πλέον, «κλωτσιά στον φασισμό».

YouTube thumbnail

Όπως αποκαλύφθηκε μετά το εν λόγω σκηνικό, ο οπαδός της Πάλας ήταν ο Μάθιου Σίμονς, ο οποίος έχει κατέβει 11 (!) θέσεις από εκεί που καθόταν, για να επιτεθεί -λεκτικά- στον Καντονά. Ο Σίμονς, συνδεόταν με φασιστικές οργανώσεις της Αγγλίας, καθώς είχε συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις του ακροδεξιού-ρατσιστικού κόμματος «BNP» (British National Party) και είχε επιτεθεί σε μετανάστες, ενώ το 1992, είχε καταδικαστεί για ληστεία.

Το αποτέλεσμα της ιστορικής κλωτσιάς ήταν ο Καντονά να αποβληθεί για εννιά μήνες από την Αγγλική Ομοσπονδία και επιπλέον τέσσερις από την ομάδα του, με διακοπή συμβολαίου, αλλά ο Σερ Άλεξ επενέβη και ο Γάλλος δεν έφυγε από την Αγγλία. Ο Καντονά θα συλληφθεί μετά από λίγες ώρες, θα καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δύο εβδομάδων, η οποία όμως θα μετατραπεί σε 120 ώρες κοινωνικής εργασίας. Ως εκ τούτου, η Γιουνάιτεντ εν μέσω όλων αυτών θα χάσει το πρωτάθλημα του 1995.

Η επιστροφή του Καντονά…

Η προσωπικότητα και η επιδραστικότητα του, εντός και εκτός γηπέδου φάνηκαν με την επιστροφή του, μετά την τιμωρία του. Ήταν 1η Οκτωβρίου 1995, στο 2-2 με την Λίβερπουλ, στο «Όλντ Τράφορντ», όταν ο Καντονά αγωνίζεται ξανά με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, παιχνίδι στο οποίο σκόραρε από το σημείο του πέναλτι. Με τον Γάλλο ηγέτη να δείχνει το δρόμο, οι «κόκκινοι διάβολοι», αφού βρίσκονταν πίσω από την Νιουκάστλ, θα καταφέρουν το «προσπέρασμα» και να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα του 1996.

Η επόμενη χρονιά δεν είχε εκπλήξεις. Πλέον, Καντονά και Γιουνάιτεντ έχουν τον τρόπο να πανηγυρίσουν ένα ακόμη πρωτάθλημα, αφήνοντας ξανά τη Νιουκάστλ επτά βαθμούς πίσω και ταυτόχρονα, να «σηκώνουν» το FA Cup.

Η απάντηση μετά από χρόνια…

Χρόνια αργότερα, όπως καταγράφουν διεθνή μέσα, θα έλεγε ότι υπήρχε μόνο ένα πράγμα για το οποίο μετάνιων: «I would have loved to have kicked him harder», (πολύ θα ήθελα να τον έχω χτυπήσει ακόμα πιο σκληρά) – φράση που επανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελώντας για το πώς είχε εξαγριώσει τότε τον βρετανικό Τύπο.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρης – Λεβαδειακός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Stoiximan GBL 25.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live στις 15:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μαρούσι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Κριστιάν Ζαβάλα 22.01.26

Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.

Σύνταξη
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26 Upd: 08:57

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων
Πολιτική 25.01.26

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό - Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη

Με τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Άρης υποδέχεται σήμερα (25/1, 16.00) τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Καμερουνέζος χαφ ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Την πρόταση για «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε ο Σ. Φάμελλος απευθυνόμενος «σε όλο τον προοδευτικό χώρο» - «Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της κ. Καρυστιανού, οφείλω να τραβήξω μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή» σημείωσε

Σύνταξη
Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»
Μπάσκετ 25.01.26

Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»

Ολοκληρώθηκε η τιμητική τελετή στο κλειστό Αγίου Δημητρίου, το οποίο φέρει πλέον, το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη, με τον εμβληματικό βετεράνο να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος στην ομιλία του.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
Superleague 2 25.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω

Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 από το MEGA News την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω για τη 18η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Καιρός: Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση – Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής
Meteo 25.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση του καιρού - Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής

Το Συντονιστικό Κέντρο έχει επικοινωνήσει με ΟΤΑ και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σύνταξη
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
