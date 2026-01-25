Όταν ο Ερίκ Καντονά έριξε την κλωτσιά-σύμβολο (vids)

Ο Ερίκ Καντονά είναι ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν -προς το καλύτερο- την ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» στις 26 Νοεμβρίου 1992, ανακοινώνουν την απόκτηση του Καντονά, από την τότε πρωταθλήτρια Αγγλίας Λιντς και μετά από δύο -και κάτι- χρόνια, θα «χαρίσει» το πιο εντυπωσιακό μη ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο της καριέρας του. Μια μέρα σαν την σημερινή, 25 Ιανουαρίου…

Στις 25 Ιανουαρίου 1995 η Μάντσεστερ παίζει στο «Σέλχαρστ Παρκ», στο Λονδίνο με την Κρίσταλ Πάλας και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρίτσαρντ Σο θα τραβήξει την φανέλα του Γάλλου, αυτός τσαντίζεται, αντιδρά και ο διαιτητής του δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο, ένας οπαδός της Κρίσταλ Πάλας, θα βρίσει τον Καντονά, φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Γαμ@@νε γύρνα πίσω στην πατρίδα σου τη Γαλλία και άντε γαμ@@σου». Η αντίδραση του ηγέτη της Γιουνάιτεντ ήταν η πασίγνωστη, πλέον, «κλωτσιά στον φασισμό».

Όπως αποκαλύφθηκε μετά το εν λόγω σκηνικό, ο οπαδός της Πάλας ήταν ο Μάθιου Σίμονς, ο οποίος έχει κατέβει 11 (!) θέσεις από εκεί που καθόταν, για να επιτεθεί -λεκτικά- στον Καντονά. Ο Σίμονς, συνδεόταν με φασιστικές οργανώσεις της Αγγλίας, καθώς είχε συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις του ακροδεξιού-ρατσιστικού κόμματος «BNP» (British National Party) και είχε επιτεθεί σε μετανάστες, ενώ το 1992, είχε καταδικαστεί για ληστεία.

Το αποτέλεσμα της ιστορικής κλωτσιάς ήταν ο Καντονά να αποβληθεί για εννιά μήνες από την Αγγλική Ομοσπονδία και επιπλέον τέσσερις από την ομάδα του, με διακοπή συμβολαίου, αλλά ο Σερ Άλεξ επενέβη και ο Γάλλος δεν έφυγε από την Αγγλία. Ο Καντονά θα συλληφθεί μετά από λίγες ώρες, θα καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δύο εβδομάδων, η οποία όμως θα μετατραπεί σε 120 ώρες κοινωνικής εργασίας. Ως εκ τούτου, η Γιουνάιτεντ εν μέσω όλων αυτών θα χάσει το πρωτάθλημα του 1995.

Η επιστροφή του Καντονά…

Η προσωπικότητα και η επιδραστικότητα του, εντός και εκτός γηπέδου φάνηκαν με την επιστροφή του, μετά την τιμωρία του. Ήταν 1η Οκτωβρίου 1995, στο 2-2 με την Λίβερπουλ, στο «Όλντ Τράφορντ», όταν ο Καντονά αγωνίζεται ξανά με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, παιχνίδι στο οποίο σκόραρε από το σημείο του πέναλτι. Με τον Γάλλο ηγέτη να δείχνει το δρόμο, οι «κόκκινοι διάβολοι», αφού βρίσκονταν πίσω από την Νιουκάστλ, θα καταφέρουν το «προσπέρασμα» και να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα του 1996.

Η επόμενη χρονιά δεν είχε εκπλήξεις. Πλέον, Καντονά και Γιουνάιτεντ έχουν τον τρόπο να πανηγυρίσουν ένα ακόμη πρωτάθλημα, αφήνοντας ξανά τη Νιουκάστλ επτά βαθμούς πίσω και ταυτόχρονα, να «σηκώνουν» το FA Cup.

Η απάντηση μετά από χρόνια…

Χρόνια αργότερα, όπως καταγράφουν διεθνή μέσα, θα έλεγε ότι υπήρχε μόνο ένα πράγμα για το οποίο μετάνιων: «I would have loved to have kicked him harder», (πολύ θα ήθελα να τον έχω χτυπήσει ακόμα πιο σκληρά) – φράση που επανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελώντας για το πώς είχε εξαγριώσει τότε τον βρετανικό Τύπο.