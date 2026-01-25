magazin
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
25 Ιανουαρίου 2026, 20:20

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην πίστα ξαφνικά έσβησαν τα φώτα και κόπηκε ο ήχος. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση κι ένα «ααααα» από το κοινό, όμως ο γνωστός τραγουδιστής αντέδρασε ακαριαία και με απόλυτη ψυχραιμία.

Τι έκανε; Συγκέντρωσε τους μουσικούς και τους συνεργάτες του στο κέντρο της πίστας και ξεκίνησε να τραγουδάει με τη συνοδεία κάποιων οργάνων το κομμάτι «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, acapella, χωρίς μικρόφωνο.

Ταυτόχρονα, ζήτησε από τον κόσμο να πλησιάσει στη σκηνή για να μπορεί να απολαύσει καλύτερα το τραγούδι, ενώ δίπλα του βρέθηκε και ο Αpon, με τον οποίο εμφανίζονται στο ίδιο σχήμα.

Το κοινό ενθουσιασμένο σιγοτραγουδούσε μαζί με τον καλλιτέχνη και μόλις τελείωσε το κομμάτι χάρισε στον Γιώργο Μαζωνάκη το πιο δυνατό του χειροκρότημα, αποθεώνοντας τον.

Ο Μαζωνάκης συγκέντρωσε τους μουσικούς και τους συνεργάτες του στο κέντρο της πίστας και ξεκίνησε να τραγουδάει με τη συνοδεία κάποιων οργάνων το κομμάτι «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, acapella, χωρίς μικρόφωνο

«Αυτό δεν πτόησε κανέναν»

Aμέσως μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε και το κομμάτι «Ραγίζει απόψε η καρδιά», του Νίκος Παπάζογλου, καθώς και το δικό του, «Παιδί της νύχτας».

Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα με τα φώτα αποκαταστάθηκε γρηγορότερα από το πρόβλημα του ήχου και ο ερμηνευτής συνέχισε να τραγουδά χωρίς μικρόφωνο.

«Κόπηκε ο ήχος για λίγα λεπτά στην Ακτή Πειραιώς, όμως αυτό δεν πτόησε κανέναν» έγραφε η ανάρτηση που δημοσιεύθηκε σε fan page του τραγουδιστή στο Instagram για το απρόοπτο συμβάν.

Σφηνάκια για όλους

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια στον κόσμο που περίμενε στην ουρά για να μπει στο κέντρο διασκέδασης που τραγουδά, δείχνοντας ότι κρατάει ζεστή την επαφή με τους θαυμαστές του.

YouTube thumbnail

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
Ό,τι γυαλίζει 24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
Νέα Ζηλανδία 24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σύνταξη
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Καταστροφικός παγετός 25.01.26

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
«Δικαίωμα η διαμαρτυρία» 25.01.26

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση
Πασαρέλα 25.01.26

Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι - Μια Ιστορική Kατάκτηση

Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)

Σύνταξη
Κίνα: Κορυφαίος στρατηγός φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Κορυφαίος στρατηγός της Κίνας φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25.01.26

Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Σύνταξη
