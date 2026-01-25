Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην πίστα ξαφνικά έσβησαν τα φώτα και κόπηκε ο ήχος. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση κι ένα «ααααα» από το κοινό, όμως ο γνωστός τραγουδιστής αντέδρασε ακαριαία και με απόλυτη ψυχραιμία.

Τι έκανε; Συγκέντρωσε τους μουσικούς και τους συνεργάτες του στο κέντρο της πίστας και ξεκίνησε να τραγουδάει με τη συνοδεία κάποιων οργάνων το κομμάτι «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, acapella, χωρίς μικρόφωνο.

Ταυτόχρονα, ζήτησε από τον κόσμο να πλησιάσει στη σκηνή για να μπορεί να απολαύσει καλύτερα το τραγούδι, ενώ δίπλα του βρέθηκε και ο Αpon, με τον οποίο εμφανίζονται στο ίδιο σχήμα.

Το κοινό ενθουσιασμένο σιγοτραγουδούσε μαζί με τον καλλιτέχνη και μόλις τελείωσε το κομμάτι χάρισε στον Γιώργο Μαζωνάκη το πιο δυνατό του χειροκρότημα, αποθεώνοντας τον.

«Αυτό δεν πτόησε κανέναν»

Aμέσως μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε και το κομμάτι «Ραγίζει απόψε η καρδιά», του Νίκος Παπάζογλου, καθώς και το δικό του, «Παιδί της νύχτας».

Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα με τα φώτα αποκαταστάθηκε γρηγορότερα από το πρόβλημα του ήχου και ο ερμηνευτής συνέχισε να τραγουδά χωρίς μικρόφωνο.

«Κόπηκε ο ήχος για λίγα λεπτά στην Ακτή Πειραιώς, όμως αυτό δεν πτόησε κανέναν» έγραφε η ανάρτηση που δημοσιεύθηκε σε fan page του τραγουδιστή στο Instagram για το απρόοπτο συμβάν.

Σφηνάκια για όλους

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια στον κόσμο που περίμενε στην ουρά για να μπει στο κέντρο διασκέδασης που τραγουδά, δείχνοντας ότι κρατάει ζεστή την επαφή με τους θαυμαστές του.

