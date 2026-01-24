newspaper
24.01.2026 | 19:01
Νεκρός στη Μινεάπολη από πυροβολισμούς της ICE
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 19:59

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
Σε δύο συλλήψεις για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην ντίσκο Jacky.O τον περασμένο Οκτώβριο προχώρησε η ΕΛΑΣ, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και μία γυναίκα.

Την ίδια ώρα βίντεο ντοκουμέντο έχει δει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ο 32χρονος άνδρας αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη γνωστή ντισκοτέκ αλλά και από τη στιγμή της έκρηξης λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δράστες αφού στάθμευσαν όχημα πλησίον του καταστήματος, ο 32χρονος προσέγγισε το κατάστημα πεζός και στη συνέχεια, τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ακολούθως, επιβιβάσθηκε εκ νέου στο όχημα, -όπου τον ανάμενε ο 41χρονος- και διέφυγαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού (Α.Ε.Μ.), που έλαβε χώρα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου, καθώς και την πρόκληση υλικών ζημιών.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 22-01-2026, στο Κερατσίνι,  από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, δύο -2- αλλοδαποί, ηλικίας 41 και 32 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Παράλληλα, όπως προέκυψε, σε βάρος ενός απ’ τους συλληφθέντες, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παραβίαση περιοριστικών όρων διαμονής, ληστεία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 44χρονη ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια σε έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού που συλλέχθηκε, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των ανωτέρω συλληφθέντων, ως φυσικών αυτουργών της έκρηξης στο κατάστημα.

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι, αφού στάθμευσαν όχημα πλησίον του καταστήματος, ο 32χρονος προσέγγισε το κατάστημα πεζός και στη συνέχεια, τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ακολούθως, επιβιβάσθηκε εκ νέου στο όχημα, -όπου τον ανάμενε ο 41χρονος- και διέφυγαν.

Περαιτέρω προέκυψε ότι, το όχημα που χρησιμοποίησαν οι φυσικοί αυτουργοί της πράξης είχε παραχωρηθεί σε αυτούς από τη 44χρονη συνεργό τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αναδιπλούμενο μαχαίρι,
  • -8- κινητά τηλέφωνα,
  • συσκευή τηλεχειρισμού με οθόνη,
  • -2- τετράδια με σημειώσεις,
  • ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της έκρηξης, καθώς και
  • το ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης της πράξης.

Σημειώνεται ότι κατά την επιχείρηση, ο 41χρονος εντοπίστηκε σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο, όπου προσπάθησε να κρυφτεί. Κατά την προσέγγιση και την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αυτός αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, πλην όμως κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για –κατά περίπτωση- κλοπή, ασέλγεια, ληστεία, απάτη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. 

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά

Σύνταξη
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Μπέρνλι φέρνοντας ισοπαλία με 2-2. Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Σύνταξη
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
Ό,τι γυαλίζει 24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)

Ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26' ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0) και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00).

Σύνταξη
Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών
«Αντικοινωνικό έργο» 24.01.26

Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών

«Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος έχει παραδεχθεί στη Βουλή ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και της μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
Στεγαστική κρίση 24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery
inTown 24.01.26

Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα
Παρασκήνιο 24.01.26

Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Για... «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέριμνος, περιμένει τη σειρά του με τα χιονοπέδιλα επ' ώμου

Σύνταξη
