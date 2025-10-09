Τα λάθη του «δράστη» της επίθεσης στη ντισκοτέκ οδηγούν την ΕΛ.ΑΣ.

Να λύσουν το μυστήριο της βομβιστικής επίθεσης στη ντισκοτέκ στο κέντρο της Αθήνας προσπαθούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ερευνούν την υπόθεση.

Οι έμπειροι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους αρκετό υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων που έχει αποτυπωθεί η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης.

Υπενθυμίζεται ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησε έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ ένας άνδρας που φορούσε σκούρα ρούχα, κουκούλα και χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο.

Τοποθέτησε τη βόμβα στις 21:57 και λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, που προκάλεσε αναστάτωση στη γύρω περιοχή, καθώς υπάρχουν ξενοδοχεία και εστιατόρια που ήταν γεμάτα κόσμο.

Τα λάθη του

Ωστόσο οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI που είδαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έχουν εντοπίσει ήδη δύο λάθη του άνδρα που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ειδικότερα, ο άνδρας φαίνεται να μην φορά γάντια, με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιθανά υπολείμματα της τσάντας που περιείχε την εκρηκτική ύλη και τον πυροκροτητή για αποτυπώματα.

Επίσης το σημαντικότερο, όπως σημειώνουν και αστυνομικές πηγές, ήταν ότι ο δράστης της επίθεσης κρατούσε στο χέρι του ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο βρισκόταν σε λειτουργία.

Άρση απορρήτου

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ζητήσει να γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να εντοπιστεί το συγκεκριμένο κινητό.

Αυτό αναμένεται να βοηθήσει τις Αρχές για τον εντοπισμό των κινήσεων του άνδρα που άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ και να αναζητηθεί οπτικό υλικό από σημείο όπου ο δράστης δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, βοηθώντας τους αστυνομικούς στην ταυτοποίησή του.