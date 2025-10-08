Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στη ντισκοτέκ – Ο άνδρας μεταφέρει τη βόμβα

Την ώρα που οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναζητούν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο δράστη της βομβιστικής επίθεσης στη ντισκοτέκ στα Ιλίσια, ένα βίντεο – ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφονται οι κινήσεις του ατόμου που άφησε την τσάντα με την εκρηκτική ύλη έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ, η οποία δεν λειτουργούσε και έτσι δεν υπήρχαν θύματα.

Στις εικόνες που μελετούν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI φαίνεται ο άνδρας που έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να περπατά στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιχαλακοπούλου, λίγο πριν φτάσει στο στόχο του.

Δείτε το βίντεο:

<br />

Εντόπισαν εκρηκτική ύλη

Στα χέρια του κρατά τη χάρτινη σακούλα, που μέσα είχε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Υπολείμματα της βόμβας εντόπισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που βρέθηκαν στο σημείο το βράδυ της Τρίτης.

Ειδικότερα, εντόπισαν μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος.

Επιπλέον, η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τις κινήσεις τεσσάρων ατόμων που φέρεται πως κινούνταν ύποπτα έξω από την ντισκοτέκ, λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνει η έκρηξη.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

Ο ιδιοκτήτης της θρυλικής ντισκοτέκ, αποκάλυψε πως από το βιντεοληπτικό υλικό είδε έναν άνδρα με μάσκα να αφήνει μία χάρτινη σακούλα.

«Με πήραν τηλέφωνο από το διπλανό ξενοδοχείο, το Ιλίσια, και μου είπαν ότι έβαλαν βόμβα στην πόρτα του μαγαζιού. Έρχομαι εδώ 10:05, γιατί μένω και κοντά και βλέπω αστυνομία, ερευνούσαν για βόμβες, πυροσβεστική. Είδα τι έγινε και πήρα από την κάμερα τη SD κάρτα και την παρέδωσα στις Αρχές» αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της «Jacky O».

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη. Έφυγε με τα πόδια. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργήσω κανονικά» είπε ο ιδιοκτήτης της «Jacky O».