Ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τον μαυροντυμένο βομβιστή της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, να μεταφέρει ανενόχλητος, σε χάρτινη σακούλα τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Είναι λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ. Κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τον βομβιστή να κινείται, στην οδό Μιχαλακοπούλου, δίπλα από το σημείο όπου τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Θα ακολουθήσει η ισχυρή έκρηξη.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Σε αυτό διακρίνεται ο βομβιστής να αφήνει την χάρτινη σακούλα με την βόμβα και να κρατάει στο χέρι του ένα κινητό.

Κι όλα αυτά στην καρδιά της Αθήνας, με πολύ κόσμο στο δρόμο, δίπλα επιχειρήσεις και γεμάτα ξενοδοχεία.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μπροστά από την ντισκοτέκ. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος μίλησε στο mega ανέφερε ότι δεν δεχόταν απειλές.

«Φαίνεται ένας (στο βίντεο) που φοράει μάσκα και κουκούλα και αφήνει μια χαρτοσακούλα ακριβώς στην πόρτα, τρία λεπτά πριν τις 10 και 10 η ώρα γίνεται η έκρηξη. Με ρώτησε και η αστυνομία εάν είχα τίποτα προηγούμενα με κάποιους… Τίποτα», είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Αμέσως μετά την έκρηξη άνδρες της ΕΛ.ΑΣ απέκλεισαν το χώρο.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

Το χτύπημα προήλθε από μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία όμως προκάλεσε έκρηξη δυνατής ισχύος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε δυναμίτιδα, βραδύκαυστο φυτίλι και πυροκροτητή. Και φαίνεται να ενεργοποιήθηκε από τον βομβιστή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών ο επιχειρηματίας, που απέκτησε το νυχτερινό κατάστημα τον τελευταίο χρόνο, φέρεται να μπήκε στο στόχαστρο κυκλωμάτων της νύχτας, που ήθελαν να στείλουν προειδοποιητικό μήνυμα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που την προανάκριση ανέλαβε το Εκβιαστών.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δράστης αδιαφόρησε πλήρως, για το εάν θα υπήρχαν παράπλευρες απώλειες καθώς δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την τοποθέτηση της βόμβας, δίπλα σε ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια και ειδικά σε ώρα αιχμής.