Παράσυρση υπαλλήλου ΕΛΤΑ στα Βριλλήσια – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στα Βριλλήσια, όταν υπάλληλος των ΕΛΤΑ παρασύρθηκε από όχημα έξω από κατάστημα, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που σχετίζεται με δέμα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει όσα συνέβησαν μπροστά στα μάτια του, φωτίζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα κατέληξε στο έδαφος, ενώ το περιστατικό διερευνάται από τις Αρχές.

«Έβλεπα την πλάτη και ακούω την κυρία και φώναζε, φώναζε. Γυρνάω για να δω τι γίνεται και βλέπω ένα αμάξι που ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά», περιγράφει.

«Το δέμα είναι δικό μου»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η υπάλληλος φώναζε επανειλημμένα για το δέμα. «Η κυρία φώναζε “το δέμα είναι δικό μου”. Κάποιος πήρε ένα δέμα, δεν ξέρω τι δέμα πήρε, πήγε μέσα και έφυγε σφαίρα», αναφέρει, περιγράφοντας τη βιαστική αποχώρηση του οδηγού.

Όταν το όχημα ξεκίνησε, η γυναίκα κατέληξε στο έδαφος. «Απ’ την ώρα που έφυγε το αμάξι, ήτανε κάτω», λέει ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι επικράτησε αναστάτωση, με κόσμο να βγαίνει από το κατάστημα. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί.

Ο ίδιος αναφέρει ότι ο οδηγός επέστρεψε μετά από λίγα λεπτά. «Σε δύο λεπτάκια γυρνάει και πάει απέναντι. Δεν ξέρω αν γύρισε να πει συγγνώμη. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, γιατί πήγανε μέσα στο μαγαζί», σημειώνει.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η γυναίκα δεν φαινόταν να διαμαρτύρεται για πόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά επαναλάμβανε ότι «πήραν το δέμα». Τελικά σηκώθηκε με τη βοήθεια παρευρισκόμενου και επέστρεψε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το περιστατικό διερευνάται, ενώ το βίντεο αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.