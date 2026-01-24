newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παράσυρση υπαλλήλου ΕΛΤΑ στα Βριλλήσια – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 16:36

Παράσυρση υπαλλήλου ΕΛΤΑ στα Βριλλήσια – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

Υπάλληλος των ΕΛΤΑ παρασύρθηκε από όχημα στα Βριλλήσια, έπειτα από ένταση που φέρεται να προκλήθηκε γύρω από την παραλαβή δέματος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Spotlight

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στα Βριλλήσια, όταν υπάλληλος των ΕΛΤΑ παρασύρθηκε από όχημα έξω από κατάστημα, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που σχετίζεται με δέμα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει όσα συνέβησαν μπροστά στα μάτια του, φωτίζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα κατέληξε στο έδαφος, ενώ το περιστατικό διερευνάται από τις Αρχές.

«Έβλεπα την πλάτη και ακούω την κυρία και φώναζε, φώναζε. Γυρνάω για να δω τι γίνεται και βλέπω ένα αμάξι που ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά», περιγράφει.

«Το δέμα είναι δικό μου»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η υπάλληλος φώναζε επανειλημμένα για το δέμα. «Η κυρία φώναζε “το δέμα είναι δικό μου”. Κάποιος πήρε ένα δέμα, δεν ξέρω τι δέμα πήρε, πήγε μέσα και έφυγε σφαίρα», αναφέρει, περιγράφοντας τη βιαστική αποχώρηση του οδηγού.

Όταν το όχημα ξεκίνησε, η γυναίκα κατέληξε στο έδαφος. «Απ’ την ώρα που έφυγε το αμάξι, ήτανε κάτω», λέει ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι επικράτησε αναστάτωση, με κόσμο να βγαίνει από το κατάστημα. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί.

Ο ίδιος αναφέρει ότι ο οδηγός επέστρεψε μετά από λίγα λεπτά. «Σε δύο λεπτάκια γυρνάει και πάει απέναντι. Δεν ξέρω αν γύρισε να πει συγγνώμη. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, γιατί πήγανε μέσα στο μαγαζί», σημειώνει.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η γυναίκα δεν φαινόταν να διαμαρτύρεται για πόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά επαναλάμβανε ότι «πήραν το δέμα». Τελικά σηκώθηκε με τη βοήθεια παρευρισκόμενου και επέστρεψε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το περιστατικό διερευνάται, ενώ το βίντεο αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24.01.26

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Σέρρες: «Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε
Τι λέει η μητέρα 24.01.26

«Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε - Και άλλες καταγγελίες εναντίον της

Για την 60χρονη διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από γονείς - «Τον απείλησε την επομένη ότι θα φέρει μεγαλύτερη ταινία να τον δέσει πιο σφιχτά» καταγγέλλει η μητέρα

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 24.01.26

Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, κατέθεσε μήνυση στους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Κρήτη 24.01.26

Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών - Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων

Σύνταξη
Ακίνητα: Πώς αλλάζει ο χάρτης το 2026 – Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Υποδομές και βιωσιμότητα 24.01.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου

Με την άνοδο των τιμών στα ακίνητα, τα αυξημένα μισθώματα και τη σταθερά περιορισμένη προσφορά νέων σπιτιών, οι αντοχές της ελληνικής αγοράς αναμένεται να δοκιμαστούν

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι
Νέες τοποθετήσεις 24.01.26

Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι

Έπειτα από απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ για τη 19η αγωνιστική της Βundesliga.

Σύνταξη
Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
Πόλο 24.01.26

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Τορίνο
Serie A 24.01.26

LIVE: Κόμο – Τορίνο

LIVE: Κόμο – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24.01.26

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Κατηγορηματικά» 24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
Λιλιπούτειοι 24.01.26

Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»

Το παράξενο μανιτάρι που μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται, βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά προκαλεί στους ανθρώπους ακριβώς τα ίδια οράματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
«Ιστορικό» ψύχος 24.01.26

ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)

Περισσότεροι από 235 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -29°C, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Μπάσκετ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
Βόλεϊ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 15:00 μέσω Live Streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
Premier League 24.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 24.01.26

Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η Αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα», επισήμανε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει μεγάλα προβλήματα σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά - Χαρακτήρισε σκοταδιστική την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο