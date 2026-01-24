Τι λένε τα ΕΛΤΑ για την παράσυρση της υπαλλήλου από όχημα πελάτη στα Βριλήσσια

Ανακοίνωση για την παράσυρση της υπαλλήλου από όχημα που οδηγούσε πελάτης των ΕΛΤΑ, έπειτα από μεταξύ τους διαφωνία, εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση».

«Τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές»

Τα ΕΛΤΑ επισημαίνουν ότι «καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη. Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού».

Τέλος, τα ΕΛΤΑ αναφέρουν πως «η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».

Πώς συνέβη το περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι άνδρας που είχε πάει να παραλάβει δέμα στα ΕΛΤΑ επί της οδού Αναπαύσεως, στα Βριλήσσια, ενεπλάκη σε καβγά με υπάλληλο και, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε ο άνδρας με υπάλληλο σχετικά με την παραλαβή του δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος.

Εκεί, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του και την τραυμάτισε ελαφρά. Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές.

Ακόμη, στο βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στο φως το MEGA, φαίνεται ο πελάτης των ΕΛΤΑ να βγαίνει από το κατάστημα και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του.

Στη συνέχεια διακρίνεται η υπάλληλος να τον κυνηγάει να υπογράψει το χαρτί παραλαβής αλλά και να δώσει τα στοιχεία του. Ο άνδρας, ωστόσο, έχει μπει στο αμάξι του. Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: