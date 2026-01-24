newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ – Διαφώνησαν για ένα δέμα
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 10:26

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ – Διαφώνησαν για ένα δέμα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αναπαύσεως - Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές

Σύνταξη
Upd:24.01.2026, 11:04
Ακρόαση άρθρου
A
A
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Spotlight

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια, σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Άνδρας που είχε πάει να παραλάβει δέμα ενεπλάκη σε καβγά με υπάλληλο και, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε ο άνδρας με υπάλληλο σχετικά με την παραλαβή του δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος.

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του και την τραυμάτισε ελαφρά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Σύνταξη
Σύνταξη
Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Δίκη υποκλοπών 23.01.26

Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη - Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa

Η κάρτα φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη. Ο χειριστής της είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα μέχρι τη μέρα που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του Predator - Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG
English edition 24.01.26

At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG

Alexandros Exarchou urged EU subsidies for the Vertical Corridor and stronger commitments to U.S. LNG, as forecasts point to record imports and a shifting global gas market

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
English edition 24.01.26

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα must win παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
