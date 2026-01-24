Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια, σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Άνδρας που είχε πάει να παραλάβει δέμα ενεπλάκη σε καβγά με υπάλληλο και, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε ο άνδρας με υπάλληλο σχετικά με την παραλαβή του δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος.

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του και την τραυμάτισε ελαφρά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές.