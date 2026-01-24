Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ – Διαφώνησαν για ένα δέμα
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αναπαύσεως - Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια, σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.
Άνδρας που είχε πάει να παραλάβει δέμα ενεπλάκη σε καβγά με υπάλληλο και, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε ο άνδρας με υπάλληλο σχετικά με την παραλαβή του δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος.
Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του και την τραυμάτισε ελαφρά.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές.
- Αντετοκούνμπο: «Πιστεύω πως θα μείνω εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες» (vid)
- Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
- Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
- «Hamnet»: Πώς μπορείτε να νοικιάσετε το αρχοντικό, όπου γυρίστηκε η υποψήφια για 8 Όσκαρ ταινία
- Ανακοίνωση στήριξης στον Αταμάν από την τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ
- Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας
- Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ – Διαφώνησαν για ένα δέμα
- Από την Bundesliga στο McDonald’s: Η δεύτερη ζωή του Αλεξάντερ Νούρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις