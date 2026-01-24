Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου έξω από τα ΕΛΤΑ
Ο άνδρας διαπληκτίστηκε με την υπάλληλο των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια για ένα δέμα και στη συνέχεια την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του
Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως από το σοκαριστικό περιστατικό με την παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια.
Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) στις 9:00, έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, όταν ένας άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη γυναίκα.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που φέρνει στο φως το MEGA, φαίνεται ο πελάτης των ΕΛΤΑ να βγαίνει από το κατάστημα και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του.
Στη συνέχεια διακρίνεται η υπάλληλος να τον κυνηγάει να υπογράψει το χαρτί παραλαβής αλλά και να δώσει τα στοιχεία του. Ο άνδρας, ωστόσο, έχει μπει στο αμάξι του. Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.
Το βίντεο-ντοκουμέντο από τα Βριλήσσια
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε ο άνδρας με υπάλληλο του υποκαταστήματος σχετικά με την παραλαβή δέματος. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να μεταφερθεί εκτός του καταστήματος, επί της οδού Αναπαύσεως.
Εκεί, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της.
Ο άνδρας με το αμάξι επέστρεψε και συνελήφθη, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.
