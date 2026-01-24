Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 24.01.2026]

DO’S: Τα πράγματα κινούνται χαλαρά κι άνετα, άρα κάνε κι εσύ το ίδιο! Μπορείς να ανοιχτείς, να λειτουργήσεις δημιουργικά και με λιγότερη πίεση. Επεξεργάσου και συζήτησε όλα αυτά που έχεις κατά νου. Στα ερωτικά σου, πρέπει να δώσεις λίγο παραπάνω χρόνο, δε νομίζεις; Κάνε συγκεκριμένες τις κινήσεις σου με το να σκεφτείς λίγο πιο καθαρά.

DON’TS: Μη διστάσεις να κανονίσεις να βρεθείς με τους φίλους σου, καθώς αυτοί ξέρουν να σου φτιάχνει το κέφι, σωστά; Δεν αποκλείεται και κάποια γνωριμία μέσα από την παρέα. Τυχερέ! Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί τότε γίνεσαι και υπερβολικός, κάτι που δεν ενδείκνυται για σήμερα. Μην παίρνεις τα πάντα από αυτά που ακούς τόσο προσωπικά.