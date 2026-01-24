magazin
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 24.01.2026]
24 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 24.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Τα πράγματα κινούνται χαλαρά κι άνετα, άρα κάνε κι εσύ το ίδιο! Μπορείς να ανοιχτείς, να λειτουργήσεις δημιουργικά και με λιγότερη πίεση. Επεξεργάσου και συζήτησε όλα αυτά που έχεις κατά νου. Στα ερωτικά σου, πρέπει να δώσεις λίγο παραπάνω χρόνο, δε νομίζεις; Κάνε συγκεκριμένες τις κινήσεις σου με το να σκεφτείς λίγο πιο καθαρά.

DON’TS: Μη διστάσεις να κανονίσεις να βρεθείς με τους φίλους σου, καθώς αυτοί ξέρουν να σου φτιάχνει το κέφι, σωστά; Δεν αποκλείεται και κάποια γνωριμία μέσα από την παρέα. Τυχερέ! Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί τότε γίνεσαι και υπερβολικός, κάτι που δεν ενδείκνυται για σήμερα. Μην παίρνεις τα πάντα από αυτά που ακούς τόσο προσωπικά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εσύ θες να κινηθείς σε ένα ήσυχο περιβάλλον, οπότε προτείνω να το κάνεις επί του παρασκηνιακού αυτό. Έτσι και θα διατηρήσεις την ηρεμία σου, για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα στο κεφάλι σου. Προχώρησε τα επαγγελματικά κομμάτια που ξέρεις πολύ καλά ότι είναι σημαντικά και πρέπει να προχωρήσουν. Σταμάτα τις καθυστερήσεις λοιπόν.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις ποιοι θέλουν και μπορούν να σε βοηθήσουν. Μη διστάσεις ούτε να πάρεις αποστάσεις από οτιδήποτε το βιαστικό κι απότομο – όπως είναι τα συμπεράσματα που βγάζεις ή τα σχόλια που κάνεις. Ίσως υπάρχουν πολλά που δεν ξέρεις. Άρα πρόσεχε!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Χαλάρωσε για να μπορέσεις να δεις τα πάντα μέσα από ένα μεγάλο και ευρύ φάσμα. Παρατήρησε καλύτερα και πιο προσεκτικά τα πάντα. Επικεντρώσου σε οτιδήποτε μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Ίσως χρειάζεται να βελτιώσεις κάτι εκεί, βέβαια, για να πάει καλά η φάση. Αλλά εσύ ξέρεις, έτσι; Άλλαξε νοοτροπία και τρόπο αντίδρασης.

DON’TS: Μη φοβάσαι να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο ή να συνεχίσεις με οτιδήποτε έχεις ήδη δοκιμάσει. Εγώ, πάντως, είμαι υπέρ του νέου! Ήρεμα το λέω! Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, γιατί πρέπει να ανανεωθείς. Κι εσύ και η καθημερινότητά σου. Μην αφήνεις στην κρίση σου να θολώνει εξαιτίας των ανασφαλειών σου. Μην ξοδεύεις άσκοπα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, εκμεταλλεύσου ότι τα πράγματα ρολάρουν άνετα και χαλαρά. Επομένως φρόντισε να ολοκληρώσεις οτιδήποτε έχεις αναλάβει να κάνεις προσωπικά. Ίσως σου το έχουν αναθέσει κάποιοι ανώτεροι. Πάντως το αποτέλεσμα πρέπει να είναι το ίδιο όπως και να έχει. Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να πάρεις και πρωτοβουλίες.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάποιες συζητήσεις – ειδικά αν είναι να τις κάνεις με κάποιους ανώτερους στη δουλειά. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για την άλλη πλευρά, αν δεν την έχεις γνωρίσει καλά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και από την ανάποδη, έτσι; Άρα μη φοβάσαι να ανοιχτείς. Μην είσαι παρορμητικός ή υπερβολικός.

Λέων

Λέων

DO’S: Αξιοποίησε την όμορφη ατμόσφαιρα και την αισιοδοξία που νιώθεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα με τους γύρω σου. Απλά μείνε μακριά από εντάσεις και δράματα. Αχρείαστα και τα δύο! Μέσω της σωστής επικοινωνίας μπορείς να βρεις κάποια μέση λύση και να ξεπεράσεις τα εμπόδια που υπάρχουν. Πρόσεχε τις σκέψεις σου.

DON’TS: Μην αφήσεις ούτε τα παράπονα που έχεις εσύ, αλλά ούτε κι αυτά που δέχεσαι από τρίτους να χαλάσουν τη γενικότερη ατμόσφαιρα της σημερινής ημέρας. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτά που λες, γιατί μπορεί να πυροδοτήσεις την ατμόσφαιρα άθελά σου. Βέβαια όλοι για κάποιο λόγο νομίζουν ότι το κάνεις επίτηδες (!). Ξέρεις το γιατί;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Φρόντισε σήμερα να παρατηρήσεις και τα πάντα γύρω σου, αλλά και το πώς νιώθεις εξαιτίας αυτών. Προσπάθησε να δεις τα πάντα λίγο πιο σφαιρικά και ολοκληρωμένα. Κάνε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμά σου, για να φύγουν από μόνα τους κάποια εμπόδια μέσα από το μονοπάτι σου. Αυτό μπορεί να βελτιώσει και τη διάθεσή σου, έτσι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αντιδράς με τρόπο άμεσο, έντονο ή και απότομο. Μην προσπαθείς συνεχώς να βρεις λόγους, για να την πεις στους απέναντι. Γιατί δε βρίσκεις λύσεις στα μεταξύ σας προβλήματα, ας πούμε; Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν. Μην κάνεις πείσματα ούτε σε φίλους, αλλά ούτε και σε συνεργάτες.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Ξεκίνησε τη μέρα σου με ήρεμη διάθεση και κλίμα. Αυτό εφάρμοσέ το, όμως, και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Πρέπει να χαλαρώσεις, να γίνεις ομιλητικός ή και επικοινωνιακός. Στα ερωτικά, δώσε το πράσινο φως στο άτομο που σου έχει γυαλίσει. Αν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στον ορίζοντα, γίνε λίγο πιο δεκτικός στο φλερτ γενικώς!

DON’TS: Μη διστάσεις να λύσεις κάποιες παρεξηγήσεις εκμεταλλευόμενος το καλό κλίμα που επικρατεί με τους απέναντι. Τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται, έτσι; Μην αφήνεις στην άκρη το δημιουργικό σου κομμάτι, γιατί μέσω αυτού μπορείς να ξεκαθαρίσεις πολλά και διάφορα. Μη δώσεις πολλές εξηγήσεις στους απέναντι. Τι τους νοιάζει στην τελική;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα ρολάρουν ήρεμα, είσαι κι εσύ χαλαρός, άρα κάνε τις δουλίτσες σου ήρεμα και νοικοκυρεμένα. Άσε την πίεση και την ένταση στην άκρη! Συζήτησε ό,τι θέλεις. Ασχολήσου λίγο παραπάνω με τα θέματα που σχετίζονται και με το σπίτι, για να μπορέσεις να τα τακτοποιήσεις και αυτά. Τι; Μισές δουλειές; Ούτε καν!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος και μην αφήνεις το πείσμα να ξεφεύγει, καθώς δεν είναι στοιχεία που σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε αμφισβητεί και να κάνει πλάκα με ευαίσθητα για σένα θέματα. Βέβαια μπορείς και να τους αγνοήσεις όλους αυτούς, έτσι; Λέω τώρα εγώ! Μην κάνεις αχρείαστες συζητήσεις. Τσάμπα χαλιέσαι!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Γίνε και δημιουργικός, αλλά και επικοινωνιακός σήμερα. Εφάρμοσε άμεσα όσα σκέφτεσαι, αφού, όμως, τα έχεις επεξεργαστεί σωστά πρώτα. Έχεις πάρα πολλές ιδέες. Μπορούν να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή; Δε νομίζω, αλλά δες το λίγο. Αφέσου στην αγκαλιά του φλερτ, μπας και αφεθείς και στην αγκαλιά κανενός αμόρε, εσύ που δεν έχεις!

DON’TS: Μην κωλώσεις να πάρεις ρίσκα ή να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου, καθώς αυτό είναι κάτι που σήμερα επιτρέπεται. Ωστόσο μη βιαστείς να προχωρήσεις. Μη διστάσεις να κινηθείς πάνω στην πεπατημένη, που λέμε. Μην αφήσεις τίποτα χωρίς έλεγχο, γιατί πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει και να ξαφνιαστείς, όταν κι εφόσον αυτά σκάσουν μύτη.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Συνέχισε και την σημερινή μέρα με καλή διάθεση. Γιατί όχι; Αν δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, τότε αξιοποιήσε τις ευκαιρίες που υπάρχουν, για να βελτιώσεις το κλίμα τόσο μέσα σου, όσο κι έξω σου. Να ξέρεις πως μόνο μέσα από συζητήσεις μπορείς να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για σένα, τα ερωτικά και τα οικονομικά σου, έτσι;

DON’TS: Σήμερα δεν πειράζει το ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι και σκέφτεσαι ορισμένες καταστάσεις είναι γρήγορος. Αρκεί να μην τα αφήνεις να περνάνε έτσι στο ντούκου. Μην είσαι απρόσεκτος ή υπερβολικός στις απαιτήσεις που έχεις. Μην τα θεωρείς όλα αυτονόητα. Δεν είναι! Μη βαριέσαι να εξηγείς, καθώς έτσι θα αποφύγεις τα λάθη.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε την όμορφη ενέργεια που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και κάνε, αντίστοιχα, όμορφες συζητήσεις και επικοινωνίες. Πρέπει να ανοιχτείς και να συζητήσεις τα όσα σε απασχολούν. Ή πολύ απλά μπορείς να μοιραστείς κάποια πιο προσωπικά σου κομμάτια με τους κοντινούς σου ανθρώπους. Αφού το θέλεις, τότε γιατί κάνεις τον δύσκολο;

DON’TS: Μην αφήνεις τα σενάρια ή τις δεύτερες σκέψεις που τρέχουν στο μυαλό σου με ιλιγγιώδη ταχύτητα να σε κρατούν πίσω από αυτά που θες πραγματικά να κάνεις. Μη διστάσεις να πάρεις χρόνο, για να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς, καθώς είναι κάτι που χρειάζεσαι αρκετά. Μην το παρακάνεις, γιατί θα σταματήσεις να είσαι αποδοτικός.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αφού και σήμερα έχεις μία καλή διάθεση, προχώρα μπροστά με άνεση. Κάνε και τις συζητήσεις που θέλεις, προκειμένου να μπορέσεις να επιβεβαιώσεις τις υπόνοιες- υποψίες που έχεις τελευταία και σε τρώνε. Κάπου φτάνει πια! Οργάνωσε λίγο καλύτερα τις μελλοντικές σου κινήσεις. Εξέτασε, όμως, πιο προσεκτικά και τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις σήμερα κάποιες διαπραγματεύσεις σχετικά με τα χρήματα που λαμβάνεις, όπως το να ζητήσεις αύξηση. Στα ερωτικά, μην πιέζεις καταστάσεις, για να γίνει το δικό σου. Μη φοβηθείς να ζητήσεις λίγο χρόνο, έτσι ώστε να εξετάσεις τα νέα δεδομένα με την ησυχία σου. Μην περιμένεις πάντα να ακούς αυτό που θέλεις.

