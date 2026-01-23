Σύλληψη υπόπτου για τις πυρκαγιές στη Χιλή – Στους 21 οι νεκροί
Οι αρχές στη Χιλή θεωρούν ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και δίνουν προτεραιότητα σε αυτό το σενάριο
- Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
- «Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης
- Η Ρωσία έστειλε στρατηγικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Βαλτική
- Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους
Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ τη σύλληψη αυτού που χαρακτήρισε τον βασικό ύποπτο για τη δασική πυρκαγιά η οποία προκάλεσε τους περισσότερους από τους 21 θανάτους στη νότια Χιλή, όπου οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες από το Σάββατο.
Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση «ενήλικο ο οποίος εμπλέκεται στην πυρκαγιά», δήλωσε στον Τύπο η Μαρσέλα Καρταχένα, εισαγγελική λειτουργός στον νομό Μπιομπίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι–21ος θάνατος καταγράφτηκε στον γειτονικό νομό Νιούμπλε.
Από την αρχή της εβδομάδας, οι αρχές είχαν ανακοινώσει άλλες τρεις συλλήψεις υπόπτων, ο ένας από τους οποίους αφέθηκε ελεύθερος. Οι αρχές θεωρούν ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και δίνουν προτεραιότητα σε αυτό το σενάριο.
«Πρόκειται για καθαρή μοχθηρία», για πρόθεση «να προκληθεί κακό, δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φελίσια Λάρα, 68 ετών, κάτοικος στην Πούντα Πάρα, στον νομό Μπιομπίο, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε ολοσχερώς–όπως τα περισσότερα στην κοινότητα αυτή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας που συνελήφθη είναι Χιλιανός, 39 ετών, με ποινικό μητρώο για επιθέσεις και πρόκληση «σοβαρών σωματικών βλαβών» και παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανική και την πνευματική ιδιοκτησία.
Κατά τον επίσημο κυβερνητικό απολογισμό, οι πυρκαγιές σε εξέλιξη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ οι πυροπαθείς είναι κάπου 20.000. Οι φωτιές έπληξαν τους νομούς Αραουκανία, Νιούμπλε και Μπιομπίο.
Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, ευνόησαν την εξάπλωση των πύρινων μετώπων, καταστρέφοντας ολόκληρα χωριά και πόλεις.
Τον Φεβρουάριο του 2024 ξέσπασαν ταυτόχρονα πολλαπλές πυρκαγιές γύρω από την πόλη Βίνια δελ Μαρ, 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαντιάγο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα της εισαγγελίας. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν κατόπιν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οφείλονταν σε εμπρησμούς που αποδόθηκαν σε πυροσβέστες και δασοφύλακες.
- Σύλληψη υπόπτου για τις πυρκαγιές στη Χιλή – Στους 21 οι νεκροί
- Πως η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;
- Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή – Τι θα γίνει στην Αττική
- Τέλος στο αλαλούμ για το χαρτζιλίκι μέσω IRIS
- Τέμπη: Τι αποκαλύπτουν «χαμένα» έγγραφα
- ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
- ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
- Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις