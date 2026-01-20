newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Spotlight

Κρίσιμη είναι η κατάσταση στη Χιλή, εξαιτίας των φονικών πυρκαγιών που σαρώνουν το νότιο τμήμα της χώρας ενώ η εμφάνιση νέων εστιών να περιπλέκει το έργο των πυροσβεστών εν μέσω του θέρους του νότιου ημισφαιρίου.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους ταχύτητας 70 και πλέον χ.α.ώ. στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, κάπου 500 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Δορυφορική εικόνα δείχνει καμένα σπίτια μετά το πέρασμα της φωτιάς

Κρίσιμη η κατάσταση από τις φωτιές στη Χιλή: Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων που ανακοινώθηκε χθες βράδυ από τον υπουργό Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε έκανε λόγο για 20 νεκρούς, από 19 προηγουμένως.

Οι πυροπαθείς είναι κάπου 1.500, καθώς πάνω από 1.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σχεδόν 350.000 στρέμματα γης κάηκαν, συνοικίες και ακόμη και ολόκληρες πόλεις μετατράπηκαν σε αποκαΐδια, σβήστηκαν από τον χάρτη.

«Καταφέραμε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε μέρος των πυρκαγιών. Κάποιες όμως παραμένουν πολύ ενεργές και δίνουμε εντατική μάχη», συνόψισε ο χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς σε περιοδεία του στον νομό Νιούμπλε.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν γύρω στους 25° Κελσίου χθες, ήταν χαμηλότερες από αυτές του σαββατοκύριακου.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους επισήμανε την «εμφάνιση νέων εστιών φωτιάς στον νομό Αραουκανία, που οπωσδήποτε περιπλέκει την κατανομή των δυνάμεων».

Η Αραουκανία βρίσκεται νότια από την Μπιομπίο.

Σύμφωνα με την εθνική εταιρεία δασών (CONAF), 14.000 στρέμματα καίγονταν χθες Δευτέρα.

YouTube thumbnail

Η Μπιομπίο παραμένει η περιοχή που έχει υποστεί τα βαρύτερα πλήγματα, με πόλεις όπως η Λιρκέν κι η Πένκο να έχουν σχεδόν σβηστεί από τον χάρτη, έπειτα από την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ήταν φρικτό»

«Ήταν φρικτό. Προσπάθησα να καταβρέξω όσο περισσότερο ήταν δυνατόν το σπίτι, αλλά είδα πως οι φλόγες έφταναν στη γειτονιά μου. Πήρα τον γιο μου, ο αδελφός μου έβγαλε τον σκύλο μου και φύγαμε», αφηγήθηκε η Γιαγόρα Βάσκες, κάτοικος της Λιρκέν, μικρής πόλης 20.000 κατοίκων, λιμένα στον Ειρηνικό.

Εξήγησε πως προσπάθησε να φύγει με αυτοκίνητο αλλά δεκάδες άλλα έκαναν το ίδιο και το χάος εμπόδισε τη διαφυγή.

«Αναγκαστήκαμε να βγούμε, επειδή οι φλόγες ήταν δίπλα μας και τρέξαμε για να σωθούμε από τις φλόγες και τις καύτρες που έπεφταν από τον ουρανό», είπε.

Ο φόβος πως κάποιος θα καταλάμβανε το οικόπεδο και το σπίτι της την ώθησε να επιστρέψει, να στήσει σκηνή ανάμεσα σε αποκαΐδια. «Καλύτερα να προλάβουμε απρόοπτα και να μείνουμε εδώ», εξήγησε η αδελφή της Κοστάνσα Βάσκες, που πήγε να την υποστηρίξει.

Η ίδια περιοχή είχε χτυπηθεί το 2010 από σεισμό 8,8 βαθμών, που ακολουθήθηκε από τσουνάμι, με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει τους 530 νεκρούς.

Αυτή τη φορά ήρθε «κύμα φωτιάς, όχι νερού», είπε η Μαρελί Τόρες, 53χρονη κάτοικος, που είχε σπεύσει να απομακρυνθεί από την ακτή όταν χτύπησε το τσουνάμι, για να δει τελικά το σπίτι της να καταστρέφεται από τη φωτιά.

Χιλή: Κατάσταση φυσικής καταστροφής

Σε συνοικίες από όπου πέρασε η πύρινη λαίλαπα, κάτοικοι προσπαθούσαν πλέον να καθαρίσουν δρόμους, να ανασύρουν ότι μπορούσε να σωθεί, ανάμεσα σε καμένα αυτοκίνητα και σπίτια που μετατράπηκαν σε συντρίμμια.

Ο Ραούλ Μουνιός, συνταξιούχος 67 ετών, μάζευε συντρίμμια αυτού που ήταν το σπίτι του, λέγοντας πως η γειτονιά του «δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια».

Στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο κηρύχθηκε κατάσταση φυσικής καταστροφής, μέτρο το οποίο επιτρέπει ιδίως την ανάπτυξη του στρατού.

Τα τελευταία χρόνια δασικές πυρκαγιές πλήττουν πολύ σκληρά τη Χιλή, κυρίως το κεντρικό και το νότιο τμήμα της.

Σύμφωνα με το κέντρο επιστήμης του κλίματος και ανθεκτικότητας της Χιλής, η αύξηση των θερμοκρασιών και η ξηρασία των τελευταίων δέκα και πλέον ετών διευκολύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ το νότιο τμήμα της χώρας έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια θερμοκρασίες «άνευ προηγουμένου», που φθάνουν ως ακόμη και τους 41° Κελσίου.

Η Παταγονία, στην Αργεντινή, επλήγη επίσης την περασμένη εβδομάδα από πυρκαγιές, που απανθράκωσαν πάνω από 150.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αρχές στο Μπουένος Άιρες.

Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός
Φουσκώνει το κύμα 20.01.26

Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της
Πολιτική 20.01.26

Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και τα όσα είπε περί δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Κι όμως, αποδεικνύεται πως όσα έχει στο μυαλό της κι εκφράζει σε συνεντεύξεις της, απέχουν έτη φωτός από εκείνα των προοδευτικών πολιτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
