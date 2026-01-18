Η Χιλή κηρύσσει «κατάσταση καταστροφής» – Τουλάχιστον 16 νεκροί από τις πυρκαγιές

Ο Πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόρικ κήρυξε κατάσταση καταστροφής σε δύο περιοχές στη νότια Χιλή νωρίς την Κυριακή, καθώς οι σφοδρές πυρκαγιές ανάγκασαν τουλάχιστον 20.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών CONAF της Χιλής, οι πυροσβέστες καταπολεμούσαν 24 ενεργές εστίες σε όλη τη χώρα μέχρι το πρωί της Κυριακής, με τις μεγαλύτερες να βρίσκονται στις περιοχές Νιούμπλε και Μπιό Μπιό, όπου η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι περιοχές βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

«Λόγω των σοβαρών πυρκαγιών που συνεχίζονται, αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση καταστροφής στις περιοχές Νιούμπλε και Μπιό Μπιό. Όλοι οι πόροι είναι διαθέσιμοι», δήλωσε ο Μπόρικ σε ανάρτησή του στο X.

Ο υπουργός Ασφάλειας Λούις Κόρντερο δήλωσε στους δημοσιογράφους το πρωί της Κυριακής ότι έχουν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι στην περιοχή Μπιό Μπιό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 16, μετά την επιβεβαίωση από την κυβέρνηση ενός θανάτου στο Νιούμπλε το Σάββατο.

Μεγάλες εκτάσεις

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής σχεδόν 8.500 εκτάρια (21.000 στρέμματα) στις δύο περιοχές, θέτοντας σε κίνδυνο πολλές κοινότητες της περιοχής, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης.

Η υπηρεσία καταστροφών Senapred της Χιλής ανέφερε ότι σχεδόν 20.000 άτομα έχουν εκκενωθεί και τουλάχιστον 250 σπίτια έχουν καταστραφεί.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι αντίξοες συνθήκες, όπως οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες, συνέβαλαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσχέραναν την προσπάθεια των πυροσβεστών να τις ελέγξουν. Μεγάλο μέρος της Χιλής βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ακραίας ζέστης, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν τους 38 °C (100 °F) από το Σαντιάγο έως το Bío Bío την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Τόσο η Χιλή όσο και η Αργεντινή έχουν βιώσει ακραίες θερμοκρασίες και καύσωνες από την αρχή του έτους, με καταστροφικές πυρκαγιές να ξεσπούν στην Παταγονία της Αργεντινής νωρίτερα αυτό το μήνα.