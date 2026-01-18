Η Χιλή κηρύσσει «κατάσταση καταστροφής» – Τουλάχιστον 16 νεκροί από τις πυρκαγιές
Η υπηρεσία καταστροφών Senapred στη Χιλή ανέφερε ότι σχεδόν 20.000 άτομα έχουν εκκενωθεί και τουλάχιστον 250 σπίτια έχουν καταστραφεί
- Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
- Ένας έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία
- Εντοπίστηκε μία σορός μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφους στην Ινδονησία
- Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Ο Πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόρικ κήρυξε κατάσταση καταστροφής σε δύο περιοχές στη νότια Χιλή νωρίς την Κυριακή, καθώς οι σφοδρές πυρκαγιές ανάγκασαν τουλάχιστον 20.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων.
Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών CONAF της Χιλής, οι πυροσβέστες καταπολεμούσαν 24 ενεργές εστίες σε όλη τη χώρα μέχρι το πρωί της Κυριακής, με τις μεγαλύτερες να βρίσκονται στις περιοχές Νιούμπλε και Μπιό Μπιό, όπου η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι περιοχές βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.
«Λόγω των σοβαρών πυρκαγιών που συνεχίζονται, αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση καταστροφής στις περιοχές Νιούμπλε και Μπιό Μπιό. Όλοι οι πόροι είναι διαθέσιμοι», δήλωσε ο Μπόρικ σε ανάρτησή του στο X.
Ο υπουργός Ασφάλειας Λούις Κόρντερο δήλωσε στους δημοσιογράφους το πρωί της Κυριακής ότι έχουν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι στην περιοχή Μπιό Μπιό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 16, μετά την επιβεβαίωση από την κυβέρνηση ενός θανάτου στο Νιούμπλε το Σάββατο.
Μεγάλες εκτάσεις
Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής σχεδόν 8.500 εκτάρια (21.000 στρέμματα) στις δύο περιοχές, θέτοντας σε κίνδυνο πολλές κοινότητες της περιοχής, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης.
Η υπηρεσία καταστροφών Senapred της Χιλής ανέφερε ότι σχεδόν 20.000 άτομα έχουν εκκενωθεί και τουλάχιστον 250 σπίτια έχουν καταστραφεί.
Οι αρχές αναφέρουν ότι οι αντίξοες συνθήκες, όπως οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες, συνέβαλαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσχέραναν την προσπάθεια των πυροσβεστών να τις ελέγξουν. Μεγάλο μέρος της Χιλής βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ακραίας ζέστης, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν τους 38 °C (100 °F) από το Σαντιάγο έως το Bío Bío την Κυριακή και τη Δευτέρα.
Τόσο η Χιλή όσο και η Αργεντινή έχουν βιώσει ακραίες θερμοκρασίες και καύσωνες από την αρχή του έτους, με καταστροφικές πυρκαγιές να ξεσπούν στην Παταγονία της Αργεντινής νωρίτερα αυτό το μήνα.
- Η Χιλή κηρύσσει «κατάσταση καταστροφής» – Τουλάχιστον 16 νεκροί από τις πυρκαγιές
- Παναργειακός-Καλαμάτα 0-2: Επίδειξη δύναμης η «μαύρη θύελλα», στους +7 από τον Πανιώνιο
- Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
- Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν 4 μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας
- «Ανακωχή» Πάλας – Γκλάσνερ, μένει ο Αυστριακός στον πάγκο των «αετών»
- «Νόμος περί Εξέγερσης» – Το Πεντάγωνο προετοιμάζει 1.500 στρατιώτες για αποστολή στη Μινεσότα
- Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
- Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις