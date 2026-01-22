newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22 Ιανουαρίου 2026 | 13:11

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
A
A
Spotlight

Στην αποδοκιμασία του ανεξάρτητου βουλευτή, Διονύση Βαλτογιάννη που από το βήμα της Ολομέλειας αναφέρθηκε στη διαγραφή των αγροτικών χρεών από τη χούντα, προχώρησε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Βαλτογιάννης στη συνεδρίαση της Τετάρτης για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά ζητήματα, ανέφερε: “αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας, δύο είναι οι λύσεις:

Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε το Μάρτιο του 1968, πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών».

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας.

“Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: “είναι όμως ευχάριστη η άμεση αντίδραση στην Ολομέλεια του Προεδρείου, της Κυβέρνησης και του συνόλου των εκπροσώπων των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας. Διότι 52 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, πολύ δε περισσότερο να αναπολούμε αυτή τη ζοφερή περίοδο που η χώρα και η κοινωνία οπισθοδρόμησαν με τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε».

Ομόλογα
