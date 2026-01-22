Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.
Εξ αρχής, το ροζ μαλλί σε προϊδεάζει για το ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν αγχώνεται για το τι θα πει ο κόσμος ή για το τελικό αποτέλεσμα, αρκεί να… υπάρχει στυλ! Ο λόγος για τον Κριστιάν Ζαβάλα, τον Χιλιανό παίκτη της Κόλο Κόλο, ο οποίος πρωταγωνίστησε για τους λάθος λόγους στο -ευτυχώς για τον ίδιο- φιλικό ματς της ομάδας του κόντρα στην Πενιαρόλ.
Λίγες μόλις ημέρες μετά το… προηγούμενο χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν, το οποίο εκτέλεσε -άστοχα φυσικά- ο Μπραχίμ Ντίας στον τελικό του Κόπα Άφρικα και το Σενεγάλη – Μαρόκο, ο Ζαβάλα προφανώς εμπνεύστηκε και επιχείρησε και αυτός κάτι αντίστοιχο. Το τελικό αποτέλεσμα; Ακόμη χειρότερο…
Το νέο viral «Πανένκα» εκτελέστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας των πέναλτι του φιλικού αγώνα, η κανονική διάρκεια του οποίου είχε λήξει με τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1. Το στυλ… ήταν εκεί φυσικά, ωστόσο το χτύπημα ήταν τόσο κακό σε εκτέλεση, που η μπάλα δεν έφτασε καν στο τέρμα, γκέλαρε αργά μπροστά στον αντίπαλο γκολκίπερ, ο οποίος απλά τη μάζεψε στα χέρια του.
Σα να μην έφτανε αυτό, όταν μάλλον κατάλαβε τι είχε κάνει, ο Ζαβάλα… θυμήθηκε ότι τραυματίστηκε, πέφτοντας στο χορτάρι κρατώντας το πόδι του.
Δείτε το βίντεο…
Brahim Díaz should have styled out his failed panenka like Colo-Colo’s Cristián Zavala did last nightpic.twitter.com/R8aMqVaE5o
— COPA90 (@Copa90) January 22, 2026
