Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Εξ αρχής, το ροζ μαλλί σε προϊδεάζει για το ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν αγχώνεται για το τι θα πει ο κόσμος ή για το τελικό αποτέλεσμα, αρκεί να… υπάρχει στυλ! Ο λόγος για τον Κριστιάν Ζαβάλα, τον Χιλιανό παίκτη της Κόλο Κόλο, ο οποίος πρωταγωνίστησε για τους λάθος λόγους στο -ευτυχώς για τον ίδιο- φιλικό ματς της ομάδας του κόντρα στην Πενιαρόλ.

Λίγες μόλις ημέρες μετά το… προηγούμενο χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν, το οποίο εκτέλεσε -άστοχα φυσικά- ο Μπραχίμ Ντίας στον τελικό του Κόπα Άφρικα και το Σενεγάλη – Μαρόκο, ο Ζαβάλα προφανώς εμπνεύστηκε και επιχείρησε και αυτός κάτι αντίστοιχο. Το τελικό αποτέλεσμα; Ακόμη χειρότερο…

Το νέο viral «Πανένκα» εκτελέστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας των πέναλτι του φιλικού αγώνα, η κανονική διάρκεια του οποίου είχε λήξει με τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1. Το στυλ… ήταν εκεί φυσικά, ωστόσο το χτύπημα ήταν τόσο κακό σε εκτέλεση, που η μπάλα δεν έφτασε καν στο τέρμα, γκέλαρε αργά μπροστά στον αντίπαλο γκολκίπερ, ο οποίος απλά τη μάζεψε στα χέρια του.

Σα να μην έφτανε αυτό, όταν μάλλον κατάλαβε τι είχε κάνει, ο Ζαβάλα… θυμήθηκε ότι τραυματίστηκε, πέφτοντας στο χορτάρι κρατώντας το πόδι του.

Δείτε το βίντεο…