Απίθανο βίντεο: Επικό…. fail του Σέρχιο Ράμος σε πέναλτι α λα Πανένκα

Δύσκολη βραδιά για τον Σέρχιο Ράμος και την Μοντερέι στην αναμέτρηση με την Τολούκα για το πρωτάθλημα του Μεξικό, με τον Ισπανό να ξεχωρίζει για τους λάθος λόγους.

Στο 20ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ της ομάδας του, ο Ράμος κέρδισε πέναλτι, έχοντας την ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα ή να μειώσει τη διαφορά.

Ωστόσο, η απόφασή του να εκτελέσει αλά Πανένκα κατέληξε σε αποτυχία: το σουτ ήταν πολύ αδύναμο, ο αντίπαλος τερματοφύλακας το συγκράτησε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, και από εκείνο το σημείο η Μοντερέι έχασε τον έλεγχο του αγώνα. Σε λίγα λεπτά, η Τολούκα προηγήθηκε με 3-1 και η ομάδα του να καταρρέει αμυντικά.

Το χαρακτηριστικό βίντεο από την εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα του Ράμος

Sergio Ramos, una leyenda del fútbol mundial, multicampeon en España, cuatro Champions, dos eurocopas y un mundial, vino a fallar un penal contra un cabron al que le decían “manos guangas” surreal. pic.twitter.com/90YHMUPU50 — Luigi 👍🏻 (@luigialpastor) September 25, 2025

Παρά την είσοδο του Αντονί Μαρσιάλ στο δεύτερο ημίχρονο, η ήττα με 6-2 ήταν αναπόφευκτη. Οι φίλαθλοι στράφηκαν έντονα κατά του πολύπειρου Ισπανού, με τον Ράμος να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και χλευασμού στα social media για την εκτέλεση του πέναλτι.