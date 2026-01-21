Ηράκλειο: Αποκολλήθηκε κομμάτι από γέφυρα και έπεσε σε ΙΧ

Άγιο είχε οδηγός οχήματος, ο οποίος περνώντας κάτω από τη γέφυρα στη Λ. Κνωσού, «δέχθηκε» ένα κομμάτι μπετόν που αποκολλήθηκε από τη γέφυρα. Αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο ίδιος.

Όπως αναφέρει το patris.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που κομμάτια τσιμέντου πέφτουν στο οδόστρωμα.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, «μέχρι πότε θα είμαστε τυχεροί;».

Δείτε την ανάρτηση του:

«ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ;

Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.

Πόσες φορές ακόμα θα βασιζόμαστε στην τύχη;

Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Νομίζω υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Δείτε το άμεσα!»