Ηράκλειο: Αποκολλήθηκε κομμάτι από γέφυρα και έπεσε σε ΙΧ
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο Ηράκλειο – Έσπασε το παρμπρίζ του οχήματος
Άγιο είχε οδηγός οχήματος, ο οποίος περνώντας κάτω από τη γέφυρα στη Λ. Κνωσού, «δέχθηκε» ένα κομμάτι μπετόν που αποκολλήθηκε από τη γέφυρα. Αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο ίδιος.
Όπως αναφέρει το patris.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που κομμάτια τσιμέντου πέφτουν στο οδόστρωμα.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, «μέχρι πότε θα είμαστε τυχεροί;».
Δείτε την ανάρτηση του:
«ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ;
Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου.
Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
Πόσες φορές ακόμα θα βασιζόμαστε στην τύχη;
Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.
Νομίζω υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Δείτε το άμεσα!»
