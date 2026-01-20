Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε με την νεκροφόρα στην εκκλησία
Φορώντας παραδοσιακή κρητική φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων έφτασε στην εκκλησία ο γαμπρός – Η εξήγηση που έδωσε
- Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου ο Μακρόν στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
- Νέα κλιμάκωση στη Συρία - Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι
- «Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Ένας παραδοσιακός γάμος έγινε το Σάββατο στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στις Κάτω Γούβες.
Όπως αναφέρει το patris.gr, ο γαμπρός έφτασε στην εκκλησία με παραδοσιακή φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων όπως προστάζει το έθιμο.
Οι καλεσμένοι ωστόσο έμειναν με ανοιχτό το στόμα και δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ για το αυτοκίνητο που με το οποίο έφτασε ο γαμπρός.
Ο γαμπρός πήγε στην εκκλησία με νεκροφόρα…
Δείτε την άφιξη του γαμπρού:
@mpikos1988♬ πρωτότυπος ήχος – Στελιος Παμπρης
Κατεβαίνοντας από την νεκροφόρα, ο ίδιος έδωσε και την εξήγησή του, αστειευόμενος ότι βάζει «ταφόπλακα» στην εργένικη ζωή του.
Φίλοι του ζευγαριού ανέβασαν στο TikTok βιντεάκι με τα σχόλια να είναι απολαυστικά.
@mpikos1988♬ πρωτότυπος ήχος – Ρένια Βρέντζου
- Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
- «Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
- Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
- Η αποτυχία φωνάζει: Ξέρουμε τι θα δούμε με τον Λανουά στην ΚΕΔ
- IRIS: Όλα για το χαρτζιλίκι – Τι ισχύει
- «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
- ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
- Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις