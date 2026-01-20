Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε με την νεκροφόρα στην εκκλησία

Ένας παραδοσιακός γάμος έγινε το Σάββατο στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στις Κάτω Γούβες.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο γαμπρός έφτασε στην εκκλησία με παραδοσιακή φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων όπως προστάζει το έθιμο.

Οι καλεσμένοι ωστόσο έμειναν με ανοιχτό το στόμα και δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ για το αυτοκίνητο που με το οποίο έφτασε ο γαμπρός.

Ο γαμπρός πήγε στην εκκλησία με νεκροφόρα…

Δείτε την άφιξη του γαμπρού:

Κατεβαίνοντας από την νεκροφόρα, ο ίδιος έδωσε και την εξήγησή του, αστειευόμενος ότι βάζει «ταφόπλακα» στην εργένικη ζωή του.

Φίλοι του ζευγαριού ανέβασαν στο TikTok βιντεάκι με τα σχόλια να είναι απολαυστικά.