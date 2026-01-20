magazin
Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε με την νεκροφόρα στην εκκλησία
Φορώντας παραδοσιακή κρητική φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων έφτασε στην εκκλησία ο γαμπρός – Η εξήγηση που έδωσε

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Spotlight

Ένας παραδοσιακός γάμος έγινε το Σάββατο στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στις Κάτω Γούβες.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο γαμπρός έφτασε στην εκκλησία με παραδοσιακή φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων όπως προστάζει το έθιμο.

Οι καλεσμένοι ωστόσο έμειναν με ανοιχτό το στόμα και δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ για το αυτοκίνητο που με το οποίο έφτασε ο γαμπρός.

Ο γαμπρός πήγε στην εκκλησία με νεκροφόρα…

Δείτε την άφιξη του γαμπρού:

@mpikos1988♬ πρωτότυπος ήχος – Στελιος Παμπρης

Κατεβαίνοντας από την νεκροφόρα, ο ίδιος έδωσε και την εξήγησή του, αστειευόμενος ότι βάζει «ταφόπλακα» στην εργένικη ζωή του.

Φίλοι του ζευγαριού ανέβασαν στο TikTok βιντεάκι με τα σχόλια να είναι απολαυστικά.

@mpikos1988♬ πρωτότυπος ήχος – Ρένια Βρέντζου

