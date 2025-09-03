Viral γάμος στην Κρήτη: Αντί για τούρτα, οι νεόνυμφοι έκοψαν… burger!
Ποιος χρειάζεται γαμήλια τούρτα όταν μπορείς να έχει… ένα burger-γίγας;
- 11 νεκροί σε στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
- Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
- Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς
- Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Το νέο trend στα social media θέλει τους νεόνυμφους να κόβουν κάτι διαφορετικό από την παραδοσιακή γαμήλια τούρτα.
Έτσι, ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισε να κάνει την πιο ανατρεπτική κίνηση και να αφήσει στην άκρη την παραδοσιακή τούρτα, βάζοντας στο κέντρο της δεξίωσης ένα burger που θα ζήλευε ακόμα και ο πιο έμπειρος food lover.
Με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά, το burger έγινε το απόλυτο highlight του γάμου.
Οι νεόνυμφοι το έκοψαν πανηγυρικά, με το γαμπρό να χρησιμοποιεί… μπαλτά, ενώ οι καλεσμένοι χειροκροτούσαν και… ζήλευαν το burger.
Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Κάποιοι σχολίασαν την πρωτοτυπία με ενθουσιασμό, ενώ άλλοι απλά παραδέχτηκαν ότι τους άνοιξε η όρεξη για ένα late night snack.
Μάλλον έχουμε νέο trend: από εδώ και πέρα, λιγότερες τούρτες και περισσότερα burgers στους γάμους!
Δείτε το βίντεο:
- Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
- Θανατική ποινή σε άνδρα στην Ινδία γιατί έκαψε την σύζυγό του λόγω του σκούρου δέρματός της
- Έπιπλα, ρούχα και εξοπλισμοί: Σε ποια χώρα στην Ευρώπη τα σπίτια πνίγονται στο χάος τους
- Τι μπορεί να διδάξει η Φινλανδία στην Ουκρανία για τον πόλεμο και την ειρήνη
- Από την κούραση στην ευεξία: Η ασπίδα ενέργειας που χρειάζεσαι στην απαιτητική καθημερινότητα
- Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις