Viral γάμος στην Κρήτη: Αντί για τούρτα, οι νεόνυμφοι έκοψαν… burger!

Το νέο trend στα social media θέλει τους νεόνυμφους να κόβουν κάτι διαφορετικό από την παραδοσιακή γαμήλια τούρτα.

Έτσι, ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισε να κάνει την πιο ανατρεπτική κίνηση και να αφήσει στην άκρη την παραδοσιακή τούρτα, βάζοντας στο κέντρο της δεξίωσης ένα burger που θα ζήλευε ακόμα και ο πιο έμπειρος food lover.

Με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά, το burger έγινε το απόλυτο highlight του γάμου.

Οι νεόνυμφοι το έκοψαν πανηγυρικά, με το γαμπρό να χρησιμοποιεί… μπαλτά, ενώ οι καλεσμένοι χειροκροτούσαν και… ζήλευαν το burger.

Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Κάποιοι σχολίασαν την πρωτοτυπία με ενθουσιασμό, ενώ άλλοι απλά παραδέχτηκαν ότι τους άνοιξε η όρεξη για ένα late night snack.

Μάλλον έχουμε νέο trend: από εδώ και πέρα, λιγότερες τούρτες και περισσότερα burgers στους γάμους!

Δείτε το βίντεο: