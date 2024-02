Νεόνυμφοι ζητούν από τους καλεσμένους να πληρώσουν το μπουφέ αντί για δώρα

Κάθε ζευγάρι όταν ετοιμάζεται να παντρευτεί σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να διαφέρει από τις άλλες δεξιώσεις γάμου. Την πιο πρωτότυπη ιδέα είχε ένα ανώνυμο ζευγάρι που έγινε θέμα συζήτησης σε ομάδα του Facebook, αφού έστειλαν προσκλήσεις για το γάμο τους με ένα παράξενο αίτημα προς τους καλεσμένους.

Το ζευγάρι δέχεται «πυρά», επειδή φέρεται να ζήτησε από φίλους και συγγενείς να συνεισφέρουν στο κόστος της δεξίωσης (μπουφέ) που θα ακολουθούσε, στέλνοντας χρήματα μαζί με την απάντησή τους για το αν θα παραβρεθούν στον γάμο. Το ποσό που ζητήθηκε έφθανε τα 40 δολάρια για τον κάθε έναν από τους καλεσμένους.

«Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι και όχι», έγραψε στη λεζάντα της εικόνας ο καλεσμένος που μοιράστηκε το αίτημα στο γκρουπ με θέμα: «άβολες στιγμές και ιστορίες από γάμους».

Το κείμενο της πρόσκλησης ξεκινούσε με την απαλλαγή των καλεσμένων από την υποχρέωση αγοράς δώρου: «Αντί των παραδοσιακών δώρων σας ζητάμε να συνεισφέρετε στο κόστος του μπουφέ της δεξίωσης».

«Αυτό θα μας επιτρέψει να μοιραστούμε ένα υπέροχο γεύμα και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις με τους αγαπημένους μας». Σημειώνεται ότι το κόστος ανά άτομο θα είναι 40 δολάρια για τους ενήλικες και 20 δολάρια για τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω.

«Για να διευκολύνουμε τη διαδικασία προγραμματισμού, σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τη συνεισφορά σας για το γεύμα στην απάντηση της πρόσκλησης», προστίθεται. «Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε το όνομά σας και τη φράση “συνεισφορά στον γαμήλιο μπουφέ” στην αναφορά πληρωμής».

Το γαμήλιο σημείωμα κατέληγε: «Η παρουσία σας στον γάμο μας είναι το πιο ουσιαστικό δώρο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την αγάπη και την υποστήριξή σας, καθώς ξεκινάμε αυτό το νέο κεφάλαιο της κοινής μας ζωής».

Τα μέλη της ομάδας στο Facebook δεν κρατήθηκαν και έκαναν τα σχόλιά τους. «Αν δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά έναν γάμο, μην κάνετε γάμο», έγραψε ένας. Πάντως, κάποιοι έκαναν λόγο για ένα πρακτικό αίτημα. Ένας υποστηρικτής είπε: «Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτό και νομίζω ότι είναι κάπως περίεργο, που οι άνθρωποι περιμένουν ένα υπέροχο γεύμα και αλκοόλ δωρεάν, αλλά θα παραπονεθούν επίσης αν το φαγητό και το αλκοόλ δεν είναι αρκετά καλό ή αν δεν υπάρχει ανοιχτό μπαρ».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι κακό που στην πραγματικότητα δεν έχω πρόβλημα με αυτό; Είναι ένα λογικό ποσό, μικρότερο από αυτό που θα ξόδευαν οι περισσότεροι άνθρωποι για ένα δώρο, και ήταν σαφές ότι δεν ήθελαν δώρα».

