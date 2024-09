Τέλος εποχής: Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον η πατρίδα του καλύτερου burger στον κόσμο

Όπως η Ιταλία έχει την πίτσα και η Γερμανία τα λουκάνικα, έτσι και οι ΗΠΑ έχουν το burger. Είναι κάτι σαν το εθνικό φαγητό των Αμερικάνων, ενώ στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν δημιουργηθεί και μερικές από τις πιο διάσημες αλυσίδες street food που έχουν κατακτήσει τον πλανήτη. Είτε ήρθε από το Αμβούργο είτε εμπνεύστηκε από κάποια άλλη γερμανική συνταγή (καθώς κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά που «γεννήθηκε»), οι ΗΠΑ ήταν, είναι και θα είναι η πατρίδα του burger.

Ωστόσο, πλέον, δεν είναι το «σπίτι» του καλύτερου burger στον κόσμο. Αυτό υποστηρίζει το Michelin Guide for Burgers, που παρουσίασε τη λίστα με τα top 10 μπεργκεράδικα στον κόσμο. Όχι, ούτε το Αμβούργο κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή. Σύμφωνα με τη λίστα, αυτό θα το βρεις στην Ισπανία.

🍔 Spanish restaurant clinches the top spot with ‘melt-in-your-mouth’ dry-aged Galician beef and ‘super crispy’ bacon

