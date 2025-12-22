Τουρκία: Γάμος από χρυσάφι – Η νύφη δεν άντεξε το βάρος των κοσμημάτων και αναγκάστηκε να καθίσει
Εντυπωσιακός γάμος «από χρυσάφι» στην Τουρκία
- Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου
- Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές
- Καρυστιανού: Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ δεν έγινε μόνο για τον εκφοβισμό αλλά για να μάθουν με ποιους συνεργαζόμαστε
- Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 47χρονος κρεοπώλης για διακίνηση ναρκωτικών - Ήταν έξω με αναστολή
Viral έγινε ένας γάμος που πραγματοποιήθηκε στη Σανλιούρφα της Νοτιοανατολικής Ανατολίας στην Τουρκία πριν μερικές ημέρες. Οι καλεσμένοι στόλισαν τη νύφη με βαριά χρυσά κοσμήματα που ζύγιζαν αρκετά κιλά, καθώς ανταγωνίζονταν για το ποιος θα πετάξει τα περισσότερα χρήματα.
🔴 Gelin takıların ağırlığı nedeniyle oturmak zorunda kaldı!
📍 Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, Kuzey Iraklı geline kilolarca altın takıldı.
■ Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların… pic.twitter.com/d0QNqIudEm
— Haber 7 (@Haber7) December 22, 2025
Ο 26χρονος δικηγόρος Kahraman Zülfikar İzol, που είναι ανιψιός ενός πρώην βουλευτή του κόμματος AKP, και η 25χρονη δικηγόρος Nazdar Barzani, ανιψιά του αντιπροσώπου του Ιράκ στην Τουρκία, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια μεγαλοπρεπή τελετή.
Οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον γαμπρό και τη νύφη και τους έριξαν δεσμίδες χρημάτων με τους υπαλλήλους να μαζεύουν τα χρήματα που πέταξαν και τα να βάζουν σε κουτιά.
🕳Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, Kuzey Iraklı avukat geline kilolarca altın takıldı. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarıştı.
🕳Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un yeğeni Avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Mesud… pic.twitter.com/eurcscCwyT
— Posta.com.tr (@postacomtr) December 21, 2025
Όσοι βρέθηκαν στον γάμο, ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα δώσει περισσότερα χρήματα και κάλυψαν τη νύφη με κιλά χρυσού. Η νύφη, που φορούσε χρυσά νομίσματα, χρυσή ζώνη, κολιέ, διαμαντένιο δαχτυλίδι και χρυσή κορώνα, αναγκάστηκε να καθίσει μετά από λίγο λόγω του βάρους των κοσμημάτων.
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, Kuzey Iraklı avukat geline kilolarca altın takıldı. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Görkemli düğün gece geç saatlere kadar sürdü.https://t.co/CPIOnmqJur pic.twitter.com/k8x87eQQOD
— Şehirde Bu Hafta (@sehirdebuhafta) December 21, 2025
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις
- Ηράκλειο: «Δώρο ζωής» από 77χρονη – Χάρισε φως με τον θάνατό της
- ΝΒΑ και FIBA ανακοίνωσαν συνεργασία: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
- Τραμπ: Καρατομεί δεκάδες πρέσβεις και διπλωμάτες – Σε ποιες χώρες
- Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
- Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε – Πρέπει να παραιτηθεί»
- «Νύχτα των Ευχών»: Μαγική παραμονή Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά
- Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις