# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 13:52
Eνσωμάτωση

Τουρκία: Γάμος από χρυσάφι – Η νύφη δεν άντεξε το βάρος των κοσμημάτων και αναγκάστηκε να καθίσει

Εντυπωσιακός γάμος «από χρυσάφι» στην Τουρκία

Σύνταξη
Spotlight

Viral έγινε ένας γάμος που πραγματοποιήθηκε στη Σανλιούρφα της Νοτιοανατολικής Ανατολίας στην Τουρκία πριν μερικές ημέρες. Οι καλεσμένοι στόλισαν τη νύφη με βαριά χρυσά κοσμήματα που ζύγιζαν αρκετά κιλά, καθώς ανταγωνίζονταν για το ποιος θα πετάξει τα περισσότερα χρήματα.

Ο 26χρονος δικηγόρος Kahraman Zülfikar İzol, που είναι ανιψιός ενός πρώην βουλευτή του κόμματος AKP, και η 25χρονη δικηγόρος Nazdar Barzani, ανιψιά του αντιπροσώπου του Ιράκ στην Τουρκία, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια μεγαλοπρεπή τελετή.

Οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον γαμπρό και τη νύφη και τους έριξαν δεσμίδες χρημάτων με τους υπαλλήλους να μαζεύουν τα χρήματα που πέταξαν και τα να βάζουν σε κουτιά.

Όσοι βρέθηκαν στον γάμο, ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα δώσει περισσότερα χρήματα και κάλυψαν τη νύφη με κιλά χρυσού. Η νύφη, που φορούσε χρυσά νομίσματα, χρυσή ζώνη, κολιέ, διαμαντένιο δαχτυλίδι και χρυσή κορώνα, αναγκάστηκε να καθίσει μετά από λίγο λόγω του βάρους των κοσμημάτων.

Economy
ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη στο 2,1% τη διετία 2026 – 2027

ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη στο 2,1% τη διετία 2026 – 2027

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Πάνω από 2.500 παραβάσεις σε 4 ημέρες – Τι έδειξαν οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική
Ελλάδα 22.12.25

Πάνω από 2.500 παραβάσεις σε 4 ημέρες – Τι έδειξαν οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική

Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αττικής, με τον σχεδιασμό τους να εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι οποίες το επόμενο διάστημα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»
Ελλάδα 20.12.25

Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»

Συγκλονιστικά στοιχεία για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου – της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Στριμωγμένη 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση
Μαίνεται ο εμφύλιος 19.12.25

Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση

Στην Κολομβία μαίνεται για δεκαετίες ένας εμφύλιος στον οποίο εμπλέκονται οργανώσεις ανταρτών, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους

Σύνταξη
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Τι ρόλο είχε 18.12.25

Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις
Διενεργείται προανάκριση 22.12.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Τρεις συλλήψεις

Τα παράνομα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες των μελών φτάνουν τις 200.000 ευρώ - Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025

Σύνταξη
Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»

Το Wolt Market επαναπροσδιορίζει τα εβδομαδιαία ψώνια προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε – Πρέπει να παραιτηθεί»
Τέμπη 22.12.25

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε - Πρέπει να παραιτηθεί»

«Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα. Όταν μία απλή πολίτη ξαφνικά τη βάζουν σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, με Σαμαρά και Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι, φουσκώνουν τα μυαλά… Το θέμα είναι ηθικό» δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης σχολιάζοντας τις επιλογές της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει υποστεί κάταγμα και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα για τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας
Αιθαλομίχλη 22.12.25

Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας

Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωματίδια, θα διεκδικήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύνταξη
Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια
Κόσμος 22.12.25

Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια

Τα κλεμμένα κοσμήματα από το Λούβρο δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει άγνωστο αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα

Σύνταξη
Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
Στο χείλος της εξαφάνισης 22.12.25

Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που σάρωσαν τη Σουμάτα τον Νοέμβριο κατέστρεψαν τη ζούγκλα όπου ζει ο μόνος πληθυσμός ουρακοτάγκων του Ταπανούλι.

Σύνταξη
Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να συνεχίζει να γράφει «χρυσές» σελίδες στο λιμάνι.

Σύνταξη
Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη
Άλλο επίπεδο 22.12.25

Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη

Οποιοδήποτε άλλος σκηνοθέτης αν έβλεπα την ταινία του να έχει εισπράξεις 350 εκατ. δολάρια σε τρεις ημέρες, θα μιλούσε για μια τεράστια επιτυχία. Όχι όμως και ο Τζέιμς Κάμερον που περιμένει πολλά περισσότερα από το Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λίλα Μαραγκού: Μια νεαρή Ελληνίδα που εσπούδαζε στο Τύμπινγκεν
In memoriam 22.12.25

Λίλα Μαραγκού: Το τέλος μιας μακράς και γόνιμης διαδρομής

Η αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποίησε η Μαραγκού μετουσιώθηκε σε ένα ογκώδες συγγραφικό έργο, παράλληλα ασφαλώς με τη μεγάλη συνεισφορά της στη διδασκαλία, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

