Τραγωδία στην Αίγυπτο: Γαμπρός πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη

Ένας γάμος στην Αίγυπτο κατέληξε σε τραγωδία όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη. Ο γαμπρός Άσραφ Άμπου Χάκαμ εμφανίζεται σε βίντεο να γιορτάζει την ευτυχισμένη στιγμή στη Ασουάν την Πέμπτη, πριν συμβεί η τραγωδία.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, ο Χάκαμ φαίνεται να κρατάει το χέρι της νέας του συζύγου καθώς χορεύουν μαζί μπροστά σε φίλους και συγγενείς, ενώ κρατάει και ένα παραδοσιακό τελετουργικό σπαθί. Ξαφνικά στη συνέχεια του βίντεο ο Χάκαμ καταρρέει ξαφνικά στο έδαφος ενώ κρατά το χέρι της γυναίκας του.

Οι καλεσμένοι έτρεξαν γύρω του προσπαθώντας να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ το βίντεο τον δείχνει να είναι ξαπλωμένος ανάσκελα στην πίστα.

Η τραγωδία χτύπησε τους νεόνυμφους στην Αίγυπτο

Η χαρούμενη μουσική και τα γέλια γρήγορα αντικαταστάθηκαν από κραυγές, ανησυχία και θλίψη καθώς ο χώρος δεξιώσεων που γιορτάζονταν ο γάμος βυθίστηκε στο χάος. Δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης απέτυχαν και αργότερα οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι υπέστη ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο. Δεν μπόρεσε να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο, παρότι δεν είναι σαφές αν θα μπορούσαν να τον προλάβουν.

Το συγκλονιστικό περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα στα αιγυπτιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες ανθρώπους να εκφράζουν σοκ και να αποστέλλουν συλλυπητήρια αντί για τις ευχές στην οικογένεια. Αντίστοιχα το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, σκορπίζοντας θλίψη και δείχνοντας πόσο εύθραυστη είναι η ζωή.

«Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελαστός, ενθουσιασμένος για το μέλλον του», έγραψε ένας φίλος. «Ο Θεός να τον ελεήσει και να του χαρίσει μια θέση στην απεραντοσύνη του Παραδείσου Του», είπε ένας άλλος.