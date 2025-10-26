Γάμος της χρονιάς: Τα δώρα γιαγιάς στον εγγονό της που άφησαν άφωνους τους καλεσμένους
Από κοντά και οι άλλοι συγγενείς που στόλισαν κυριολεκτικά το ζευγάρι με χαρτονομίσματα.
Στην Αλάνια της Τουρκίας, μια γιαγιά κατάφερε να κάνει τον γάμο του εγγονού της viral, προσφέροντας στον Χουσεΐν και τη Σούντε δώρα που δεν περιμένει κανείς. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν το ζευγάρι ευχαρίστησε τη γιαγιά Εμινέ μπροστά στους καλεσμένους, φιλώντας της το χέρι.
Μια μεγάλη έκπληξη έκανε η γιαγιά ενός γαμπρού από την Αλάνια της Τουρκίας που έδωσε στον εγγονό της και τη σύζυγό του τα εφόδια για να αρχίσουν για τα καλά τη ζωή τους.
Σπίτι με το κλειδί στο χέρι, αυτοκίνητο τελευταίο μοντέλο και με το κλειδί στο χέρι αλλά και ένα χωράφι ήταν τα δώρα της γιαγιάς στον Χουσεΐν Άρσλάν και την Σούντε.
Ο γαμπρός είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.
Μέσα στα χειροκροτήματα των καλεσμένων, το ζευγάρι ευχαρίστησε τη γιαγιά Εμινέ, φιλώντας της το χέρι.
