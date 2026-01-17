Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι

Σε χειρουργική επέμβαση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υποβλήθηκε 69χρονη γυναίκα, που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί μηριαίο κάταγμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό», τόνισε ο κ. Δανδουλάκης.