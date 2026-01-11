newspaper
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 15:08
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Κρήτη: 87χρονη ζει σε… εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 16:16

Κρήτη: 87χρονη ζει σε… εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Αυτό που επιθυμεί ή ίδια είναι να μπορέσει να εργαστεί και να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Συγκλονίζει η ιστορία της ηλικιωμένης γυναίκας που τον τελευταίο καιρό έχει για σπίτι της ένα αυτοκίνητο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patris.gr η 87χρονη ζει εδώ και πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, ωστόσο, οι αναποδιές της ζωής την οδήγησαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και επισφάλειας, με αποτέλεσμα να έχει μετατρέψει ένα παλιό αυτοκίνητο στο μοναδικό της καταφύγιο. Εκεί περνά τις μέρες και τις νύχτες της, μόνη, προσπαθώντας να αντέξει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Με εφημερίδες στα… τζάμια προσπαθεί να προστατευτεί από το κρύο

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αυτοκίνητο είναι «τυλιγμένο» με εφημερίδες, σε μια αυτοσχέδια προσπάθεια μόνωσης για να περιοριστεί ο αέρας και το κρύο. Λίγα ρούχα, κουβέρτες και προσωπικά αντικείμενα συνθέτουν το εσωτερικό του οχήματος, που έχει μετατραπεί στο προσωπικό της καταφύγιο.

Της έκλεψαν τρεις βαλίτσες

Στις 17 Οκτωβρίου, η ηλικιωμένη βίωσε ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς, όπως η ίδια αναφέρει, της έκλεψαν τρεις βαλίτσες από τον χώρο των ΚΤΕΛ. Μέσα σε αυτές βρίσκονταν προσωπικά της αντικείμενα και πράγματα απαραίτητα για την καθημερινή της επιβίωση, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Θέλω μόνο να εργαστώ» – Ποιο είναι το όνειρό της

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η 87χρονη ξεκαθαρίζει πως δεν ζητά ελεημοσύνη. Δεν ζήτησε ποτέ τίποτα από κανέναν. Αυτό που επιθυμεί είναι να μπορέσει να εργαστεί και να σταθεί ξανά στα πόδια της.

 «Είμαι γερή κράση», λέει γελώντας, παρά τα 87 της χρόνια, «θα ήθελα να εργαστώ».
Αυτό που ζητά από τον Δήμο Ηρακλείου δεν είναι χρήματα, αλλά βοήθεια για να μπορέσει να εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να εργαστεί νόμιμα, όπως η ίδια επιθυμεί. Παράλληλα, το όνειρό της είναι απλό και ανθρώπινο: ένα μικρό σπίτι σε κάποιο χωριό, για να βλέπει πράσινο και λουλούδια, μακριά από το «σκληρό Ηράκλειο», όπως λέει.

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Σύνταξη
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φλώρινα: Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων σε τρεις δήμους
Τρεις δήμοι 11.01.26

Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων - Δείτε τις περιοχές

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης

Σύνταξη
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
Ελλάδα 11.01.26

Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χιόνια: Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ήρθαν τα χιόνια! 11.01.26

Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στη Β. Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά - Χιόνια πέφτουν στα ορεινά της Θεσσαλονίκης - Οι περιοχές που είδαν νιφάδες

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Ελλάδα 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Τραγωδία στις Σέρρες 11.01.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο - Τι λέει ο δικηγόρος του

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει – Τι λένε οι ειδικοί
Πολυδιάστατος ο κίνδυνος 11.01.26

Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει - Τι λένε οι ειδικοί

Το πρόβλημα στην Αττική, λέει η υδρολόγος Ελισάβετ Φελώνη, είναι δομικό και διαχρονικό - «Η ρίζα του εντοπίζεται στην απόσταση μεταξύ υφιστάμενων υποδομών και σύγχρονης κλιματικής πραγματικότητας»

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Μίλαν για την 20η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτσμουθ – Άρσεναλ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
Μπάσκετ 11.01.26

Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»

Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Η ανάρτηση 11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα δεν έχει στη Γ' Εθνική ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σαρώνουν με 10-0 και τον Πυθαγόρα Περάματος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
«Νιώθω αηδιασμένη» 11.01.26

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό για τη 16η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος
Ποιος ο λόγος; 11.01.26

«Επικίνδυνο και ανησυχητικό»: Η Google αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της

Έρευνα της Guardian διαπιστώνει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν ανακριβείς και ψευδείς πληροφορίες όταν ερωτήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
Μπάσκετ 11.01.26

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
LGBTQI+ 11.01.26

«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Νέα δήλωση Πεζεσκιάν 11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
