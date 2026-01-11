Κρήτη: 87χρονη ζει σε… εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Συγκλονίζει η ιστορία της ηλικιωμένης γυναίκας που τον τελευταίο καιρό έχει για σπίτι της ένα αυτοκίνητο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patris.gr η 87χρονη ζει εδώ και πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, ωστόσο, οι αναποδιές της ζωής την οδήγησαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και επισφάλειας, με αποτέλεσμα να έχει μετατρέψει ένα παλιό αυτοκίνητο στο μοναδικό της καταφύγιο. Εκεί περνά τις μέρες και τις νύχτες της, μόνη, προσπαθώντας να αντέξει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Με εφημερίδες στα… τζάμια προσπαθεί να προστατευτεί από το κρύο

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αυτοκίνητο είναι «τυλιγμένο» με εφημερίδες, σε μια αυτοσχέδια προσπάθεια μόνωσης για να περιοριστεί ο αέρας και το κρύο. Λίγα ρούχα, κουβέρτες και προσωπικά αντικείμενα συνθέτουν το εσωτερικό του οχήματος, που έχει μετατραπεί στο προσωπικό της καταφύγιο.

Της έκλεψαν τρεις βαλίτσες

Στις 17 Οκτωβρίου, η ηλικιωμένη βίωσε ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς, όπως η ίδια αναφέρει, της έκλεψαν τρεις βαλίτσες από τον χώρο των ΚΤΕΛ. Μέσα σε αυτές βρίσκονταν προσωπικά της αντικείμενα και πράγματα απαραίτητα για την καθημερινή της επιβίωση, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Θέλω μόνο να εργαστώ» – Ποιο είναι το όνειρό της

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η 87χρονη ξεκαθαρίζει πως δεν ζητά ελεημοσύνη. Δεν ζήτησε ποτέ τίποτα από κανέναν. Αυτό που επιθυμεί είναι να μπορέσει να εργαστεί και να σταθεί ξανά στα πόδια της.