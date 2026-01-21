Δολοφονία στο Αγρίνιο: Απολογείται σήμερα ο 44χρονος – «Δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο»

Απολογείται σήμερα, Τετάρτη (21/1) ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τις δικαστικές αρχές του Μεσολογγίου όπου μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 44χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου στο Αγρίνιο, ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι «εάν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», επικαλούμενος αυτοάμυνα για τις πράξεις του.

Τι είπε η σύζυγος στις Αρχές

Η γυναίκα του θύματος μιλώντας στους αστυνομικούς αποκάλυψε τη σχέση της με τον δράστη, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν πίστευε ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί τα πράγματα.

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά. Για ένα διάστημα είχα φύγει από το σπίτι που έμενα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο 44χρονος θα κάνει τέτοιο πράγμα», είπε η ίδια στις Αρχές.

«Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε πίσω»

«Η συγκεκριμένη κυρία πέρσι είχε πουλήσει όλα τα πρόβατα που είχαν με τον σύζυγο στον στάβλο τους. Πήρε τα χρήματα για να συζήσει με τον θύτη. Του πούλησε τα τρακτέρ, μέχρι και τις κότες» ανέφερε για την σύζυγο του θύματος ένας φίλος του.

Το αντρόγυνο φαίνεται να είχε χωρίσει το περασμένο Πάσχα κι η γυναίκα να μετακόμισε στην Πάτρα. Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, το ζευγάρι έσμιξε ξανά, αλλά όπως φαίνεται τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ατμόσφαιρα στο χωριό ήταν διαρκώς ηλεκτρισμένη.

«Επειδή ήταν στο όνομά της γραμμένα όλα, πήρε τα λεφτά, τα ‘έφαγε’. Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε πίσω. Εντάξει, είχε περιουσία ο άνθρωπος, δεν ήταν φτωχός, 150 ζώα. Ό,τι είχε στο όνομά της το είχε πουλήσει, τουλάχιστον για τα ζώα, αυτό γνωρίζω» συμπλήρωσε.

Όπως τόνισαν μιλώντας στο MEGA, συγγενείς και φίλοι του θύματος, η γυναίκα πήρε την απόφαση να επιστρέψει για το παιδί της, καθώς τους μήνες που έμεινε στην Πάτρα, την επιμέλεια είχε ο πατέρας του.

«Η γυναίκα του δεν ήθελε και τόσο να γυρίσει αλλά επειδή είχαν και ένα μικρό παιδί, κάποιος συμβιβασμός μάλλον υπήρξε και ξανά επέστρεψε. Υπολόγιζα και εγώ ότι θα τα βρουν αλλά από ό,τι έμαθα μετά είχαν πάλι εντάσεις. Από τότε που το έμαθα, ήμουν σίγουρος με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα κατέληγε εκεί ή ο ένας ή ο άλλος», σημείωσε ο ξάδερφος του θύματος.

Ο 50χρονος, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του, αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του για χάρη του γιου του.

«Την αγαπούσε ο άνθρωπος, ‘ήταν ψυχή’ και είχε δηλώσει ότι την ‘μαζέψει’ γιατί με αυτή έμαθε να ζει» πρόσθεσε.

Τι λέει ο αδελφός του δράστη

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του και τίναξε τον γάμο του στον αέρα.

Τόσο το θύμα όσο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, ανέφεραν κατά καιρούς πως δέχονται απειλές ο ένας από τον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο 44χρονος παραδόθηκε, ανέφερε σε αστυνομικούς πως πυροβόλησε γιατί αν δεν το έκανε εκείνος, θα το έκανε ο 50χρονος.