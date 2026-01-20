Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.
Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως σκοπεύουν να αρχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ευρωπαϊκό κέντρο εξειδικευμένο στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία προκαλεί κύμα βίας άνευ προηγουμένου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής (στη φωτογραφία αρχείου από maoc.eu, επάνω, γαλλική επιχείρηση κατάσχεσης ναρκωτικών στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής έπειτα από ανταλλαγή πληροφοριών με το MAOC-N).
Η συνεργασία με το MAOC-N (σ.σ. κέντρο θαλάσσιων αναλύσεων και επιχειρήσεων—ναρκωτικά) αναμένεται να συμβάλλει «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, με έμφαση στον κόλπο της Γουαγιακίλ (σ.σ. νοτιοδυτικά) και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση και άλλους προορισμούς», εξήγησε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Aμυνας στο Κίτο.
Τo ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N είναι ειδικευμένο στις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ουσιών στη θάλασσα
Εγκατεστημένο στη Λισαβόνα από το 2007, το MAOC-N, ειδικευμένο στη συλλογή πληροφοριών, στην ανάλυση, στην επιτήρηση και τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ουσιών στη θάλασσα, διευκολύνει τη συνεργασία αστυνομικών, τελωνειακών και στρατιωτικών από χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία, η Κολομβία και η Βραζιλία.
Τα τελευταία χρόνια, ο Ισημερινός μετατράπηκε σε τόπο στρατηγικής σημασίας για τη διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο· αποτελεί πύλη εξόδου ειδικά της κοκαΐνης που παράγεται στις γειτονικές χώρες, την Κολομβία και το Περού, και διακινείται με προορισμό ευρωπαίους και αμερικανούς καταναλωτές.
Το 2025, κατασχέθηκαν κάπου 227 τόνοι ναρκωτικών, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
Κήρυξε «πόλεμο»
Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα έχει κηρύξει «πόλεμο» στις συμμορίες και ασκεί πολιτική μεγάλης αυστηρότητας και συνεργασίας με μεγάλες δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τοπικές εγκληματικές οργανώσεις και διεθνή καρτέλ, που σπέρνουν τον τρόμο στον Ισημερινό.
Aλλοτε από τις πιο ασφαλείς χώρες στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός κατέγραψε το 2025 δείκτη ανθρωποκτονιών άνευ ιστορικού προηγουμένου, που έφθασε τις 52 ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος.
Πηγή: ΑΠΕ
