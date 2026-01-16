Ισπανία: Συνέλαβαν 162 οπαδούς που είχαν δώσει ραντεβού για ξεκαθάρισμα λογαριασμών – Είχαν μαχαίρια και σιδηρολοστούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείριση στην Ισπανία για την πρόληψη επεισοδίων και προγραμματισμένων «ραντεβού» μεταξύ οπαδών. Η ισπανική αστυνομία δηλώνει ότι έχει προλάβει δεκάδες προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ ομάδων βίαιων οπαδών ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Η Εθνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προβεί σε 162 συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με οργανωμένους συνδέσμους μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, ενώ βρέθηκαν πάνω τους και κατασχέθηκαν ρόπαλα, σφυριά, σιδερολοστοί και μαχαίρια, όπως μεταδίδει το BBC.

Αναφέρουν ότι έχουν αποτρέψει «πολλές προγραμματισμένες συγκρούσεις» μεταξύ αντίπαλων ομάδων οπαδών, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης μιας προγραμματισμένης σύγκρουσης μεταξύ οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης, στις αρχές Νοεμβρίου.

Επίσης, ανακάλυψε υλικό κρυμμένο σε θάμνους, που φέρεται ότι θα χρησιμοποιούσαν για να επιτεθούν σε αντίπαλες ομάδες.

Δεκαπέντε επιχειρήσεις σε όλη την Ισπανία στη διάρκεια της σεζόν

Ένα άλλο παράδειγμα που δόθηκε ήταν η σύλληψη 14 ατόμων πριν από μια υποτιθέμενη προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ οπαδών των αντίπαλων ομάδων της Σεβίλλης και της Ρεάλ Μπέτις, πριν από τον αγώνα των δύο ομάδων στη La Liga.

Οι 162 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 15 επιχειρήσεων σε όλη την Ισπανία κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει «πολιτική μηδενικής ανοχής» έναντι εξτρεμιστικών και βίαιων συμπεριφορών. «Οι περισσότεροι από τους κρατούμενους εμπλέκονται σε εγκλήματα ταραχών, διατάραξης της δημόσιας τάξης, σωματικών βλαβών και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα», πρόσθεσε.

«Το κυρίαρχο προφίλ των κρατουμένων αντιστοιχεί σε άνδρες, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών, με ποινικά μητρώα για εγκλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και συνδέονται με δραστηριότητα οργανωμένων οπαδών ή Συνδέσμων».