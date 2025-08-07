Αγγλία: Αστυνομικοί θα ψεκάζουν τους χούλιγκαν με σπρέι που αφήνει σημάδι στο δέρμα

Σπρέι DNA στη μάχη κατά των χούλιγκαν. Ξεκίνησε ήδη να δοκιμάζεται στην Αγγλία και θα σημαδεύει το δέρμα του χούλιγκαν αλλά δεν θα καταστρέφει τα ρούχα. Πρόκειται για ένα νέο «όπλο» στην αντιμετώπιση αντικοινωνικών συμπεριφορών, ειδικότερα σε κρούσματα χουλιγκανισμού έξω από τα γήπεδα.

Οι αστυνομικοί, στην Αγγλία, θα ψεκάζουν τους χούλιγκαν ποδοσφαίρου, εννοείται όταν υπάρχει λόγος, με αόρατη ομίχλη που σημαδεύει το δέρμα για μήνες. Πρόκειται για ένα σπρέι σήμανσης DNA το οποίο θα χρησιμοποιείται για τους χούλιγκαν ποδοσφαίρου τη σεζόν 2025/26, καθώς στοχεύει στην καταπολέμηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την The Sun, ο τελικός στόχος είναι η αστυνομία να βρει πιο εύκολο τρόπο να συνδέσει τους χούλιγκαν με το τυχόν έγκλημά τους. Θα μπορεί να κάνει και συλλήψεις για την περίπτωση που προκύπτουν έκνομες πράξεις, άλλωστε και στην Αγγλία υπάρχουν κάμερες.

Ηδη, το σπρέι DNA δοκιμάστηκε από την αστυνομία του Τσεσάιρ. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης της Κρου Αλεξάνδρα με την Πορτ Βέιλ, τον περασμένο Μάρτιο. Το ίδιο θα συμβεί και στο πρώτο εντός έδρας αγώνα της Κρου με την Ακρινγκτον. Αρχικά, θα χρησιμοποιείται σε όλους τους αγώνες της League Two αυτή τη σεζόν επειδή σε αυτή την κατηγορία παρουσιάζονται πολλά κρούσματα χουλιγκανισμού.