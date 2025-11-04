newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Χαλκίδα: Εφτά συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή με νεκρό έναν 20χρονο και δύο τραυματίες – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 04 Νοεμβρίου 2025 | 20:15

Χαλκίδα: Εφτά συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή με νεκρό έναν 20χρονο και δύο τραυματίες – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη ακόμα ένας νεαρός ο οποίος κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο όπου έλαβε χώρα η αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Στη σύλληψη εφτά ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για την άγρια συμπλοκή νεαρών που είχε τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το αιματηρό επεισόδιο είχε οπαδικό κίνητρο ενώ συνελήφθη ένα ακόμα άτομο που δεν συμμετείχε στη συμπλοκή αλλά πήγε αμέσως μετά στο σημείο και απομάκρυνε ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας»

Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Νέο deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Νέο deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μιλώντας στο λέει περιγράφει πώς έζησε το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια όπου τραυματίστηκε στο χέρι και είδε την αδερφή της να πέφτει νεκρή δίπλα της

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία – Οι έξι βολές μέσα σε 11”
Ελλάδα 04.11.25

Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Οι έξι μοιραίες βολές μέσα σε 11”

Από τις συνολικά 6 σφαίρες που έριξε ο δράστης στον 68χρονο ιδιοκτήτη στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα μέσα σε 11 δευτερόλεπτα όλες βρήκαν στόχο εκτός από την τελευταία.

Σύνταξη
Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις
Ανακοίνωση Thema 04.11.25

Τι απαντά η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης για τις νέες καθυστερήσεις

«Κάθε διαδρομή πραγματοποιείται μόνο όταν όλες οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγμένες και καλύπτονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας», τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό
Ελλάδα 04.11.25

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια ως την Παρασκευή – Ανοίγουν την Τετάρτη τα σχολεία στο Ζαρό

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για τη συμπλοκή στα Βορίζια στον αρχηγό του ελληνικού FBI
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για τη συμπλοκή στα Βορίζια στον αρχηγό του ελληνικού FBI

Παραδόθηκαν στον αρχηγό του ελληνικού FBI τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη για την αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά
Ελλάδα 04.11.25

Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά

Ο 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών

Σύνταξη
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη
Champions League 04.11.25

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 04.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Μπάγερν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 04.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Champions League 04.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 04.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά Cosmote 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό
Champions League 04.11.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
Champions League 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»
«Ευκολία πρόσβασης» 04.11.25

Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού - Οι έρευνες αφορούν διάφορες παραβάσεις του TikTok

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Έτοιμος να μεσολαβήσει
Βραζιλία 04.11.25

Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τοποθετείται για διεθνή ζητήματα ασφάλειας και κλιματικής αλλαγής, καλώντας σε διπλωματικές λύσεις και πρακτικές δράσεις

Σύνταξη
Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Ζωές 04.11.25

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια - «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τουρκ Τέλεκομ – Πανιώνιος 95-67: «Παραδόθηκε» στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε 5η ήττα
EuroCup 04.11.25

Τουρκ Τέλεκομ – Πανιώνιος 95-67: «Παραδόθηκε» στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε 5η ήττα

Ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων του στο δεύτερο ημίχρονο, ηττήθηκε με 95-67 από την Τουρκ Τέλεκομ και είδε το ρεκόρ του στο EuroCup να πέφτει στο 1-6.

Σύνταξη
Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μιλώντας στο λέει περιγράφει πώς έζησε το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια όπου τραυματίστηκε στο χέρι και είδε την αδερφή της να πέφτει νεκρή δίπλα της

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος
ΤτΕ 04.11.25

Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος

Οι τέσσερις άξονες που θα πρέπει να κινηθεί η ελληνική μεταποίηση προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»
Ναζιστική προπαγάνδα; 04.11.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ, η Σίντνεϊ Σουίνι είπε ότι δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για την αμφιλεγόμενη διαφήμιση με την American Eagle - ωστόσο, σχολίασε την υποστήριξη που έλαβε από τον Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
