Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Χαλκίδας ο θάνατος νεαρού 23 ετών και ο σοβαρός τραυματισμός ενός άλλου από επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, αλλά πιθανόν να σχετίζονται μεταξύ τους (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα όπως και αυτό της οπαδική βίας για τη σφαγή μεταξύ νεαρών ατόμων

Αργά το βράδυ χθες Δευτέρα, προκλήθηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, συμπλοκή νεαρών ατόμων στην οδό Ληλαντίων, στη διάρκεια της οποίας ο 23χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Με ιδιωτικό αγροτικό όχημα μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Οι άνθρωποι που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως μεταδίδει το evima.gr.

Στην αστυνομία σήμανε συναγερμός κι ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, δεύτερο νεαρό άτομο εντοπίστηκε αιμόφυρτο κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, επίσης με τραύμα από μαχαίρι.

Σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου νοσηλεύεται.

Προσαγωγές ατόμων

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και από τις Αρχές εκτιμάται ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Προανάκριση για τις αιματηρές επιθέσεις διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα όπως και αυτό της οπαδικής βίας, ενώ έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές ατόμων.