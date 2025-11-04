Ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες για το φονικό περιστατικό στη Χαλκίδα
Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 19χρονος ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό με τα μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών στη Χαλκίδα όπου έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος
Εξελίξεις υπάρχουν γύρω από το αιματηρό φονικό περιστατικό στη Χαλκίδα όπου σκοτώθηκε ένας 23χρονος καθώς φέρεται πως ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες.
Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ υπήρξε συμπλοκή μεταξύ νεαρών στη Χαλκίδα στη διάρκεια της οποίας ένας 23χρονος μαχαιρώθηκε και λίγη ώρα μετά κατέληξε.
Στην αστυνομία σήμανε αμέσως συναγερμός κι ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, δεύτερο νεαρό άτομο εντοπίστηκε αιμόφυρτο κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, επίσης με τραύμα από μαχαίρι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο το επεισόδιο να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο επεισόδιο συνολικά συμμετείχαν 8 άτομα, ενώ φέρεται να έχουν συλληφθεί τρεις, μεταξύ αυτών και ένας 19χρονος.
