Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια

Ξεπέρασαν το όριο οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην Λάρισα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά τη : 15/01/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 83,42 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 70,80 μg/m3 και στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) ήταν 55,85 μg/m3. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 28,08 μg/m3 έως 199,31 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη), από 14,16 μg/m3 έως 175,95 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων), από 15,97 μg/m3 έως 113,48 μg/m3 στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου).

Ενώ όπως προσθέτει στην επίσημη ανακοίνωση της, «για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 76 και 100 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να έρθουν σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό τους. Άτομα άνω των 65 ετών επίσης, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.

Για το γενικό πληθυσμό θα πρέπει κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους».

Οι συστάσεις

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του Διοικητήριο (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) και της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

*φωτογραφία αρχείου