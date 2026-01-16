Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 στη Λάρισα και υπάρχει πρόβλημα.
- Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο
- Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια
Ξεπέρασαν το όριο οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην Λάρισα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά τη : 15/01/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 83,42 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 70,80 μg/m3 και στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) ήταν 55,85 μg/m3. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 28,08 μg/m3 έως 199,31 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη), από 14,16 μg/m3 έως 175,95 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων), από 15,97 μg/m3 έως 113,48 μg/m3 στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου).
Ενώ όπως προσθέτει στην επίσημη ανακοίνωση της, «για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 76 και 100 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:
Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να έρθουν σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό τους. Άτομα άνω των 65 ετών επίσης, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.
Για το γενικό πληθυσμό θα πρέπει κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους».
Οι συστάσεις
Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του Διοικητήριο (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) και της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:
Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.
*φωτογραφία αρχείου
- Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
- Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
- Γροιλανδία: Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία – Ενάντια στα σχέδια Τραμπ
- Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
- Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
- Ουκρανία: Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στη χώρα καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
- Δημήτρης Χορν: Η καταχνιά είναι βαριά και το αστέρι που οδηγεί δεν διακρίνεται
- «Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις