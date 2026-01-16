magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 16.01.2026]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 16.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο. Από την άλλη, σε θέλω να ελέγχεις τα πάντα με μία πιο σφαιρική ματιά. Καλό θα ήταν να πάρεις αποστάσεις, για να μπορέσεις να καταλήξεις με σιγουριά σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Δες το bigger picture, που λέμε, αφήνοντας στην άκρη τους περιορισμούς, τους φραγμούς ή και τις προσωπικές σου πεποιθήσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να ζητήσεις συμβουλές, αν χρειάζεσαι, αλλά κάντο κρυφά, για να μην εκτεθείς. Ωστόσο μη μπερδευτείς από αυτούς που προσπαθούν να σου δώσουν λάθος δεδομένα και λάθος κατεύθυνση, για να σε αποπροσανατολίσουν. Μην πάρεις παράτολμα ρίσκα και μην ξεπεράσεις τις δικές σου δυνάμεις. Είπαμε, κάπου ώπα!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Καλό είναι να φυλάς τον απαυτό σου, καθώς αυτό επιτάσσουν οι ανασφάλειες που επανέρχονται στο προσκήνιο ή στην σκέψη σου κάπως απότομα. Βέβαια αν είσαι προσεκτικός, δεν πρέπει να σε είσαι καχύποπτος, έτσι; Αν υπάρχουν κάποιοι που σε προσεγγίζουν, μόνο και μόνο για να κερδίσουν κάτι από σένα, βαλτούς στη θέση τους.

DON’TS: Μην αγνοείς το πόσο μπορεί να σε βοηθήσει η παρέα σου. Ή απλά να σε στηρίξει. Μη γίνεις έντονος, επειδή ακούς ή βλέπεις μπερδεμένες απόψεις και συμπεριφορές. Αυτό δεν αποτελεί δικό σου πρόβλημα, σωστά; Μην αλλάζεις απότομα στάση, γιατί φαίνεσαι περίεργος. Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Φέρε τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στο επίκεντρο. Αυτό μπορεί να συμβεί όχι γιατί το θέλεις, αλλά γιατί σε αναγκάζουν οι συνθήκες. Αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, σωστά; Θες να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, γιατί θες να ξέρεις που βαδίζεις και που πας κι αυτό είναι το σωστό. Ωστόσο κάντο χωρίς να έρθεις σε αντιπαράθεση λόγω έντασης.

DON’TS: Μην πέσεις θύμα κανενός και μη δέχεσαι τις χαζές δικαιολογίες που ακούς. Άρα μην είσαι απρόσεκτος στα λόγια που λέει ο καθένας. Βέβαια δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο της ψευτιάς ή της εξαπάτησης. Η ντροπή είναι δική τους! Μη διστάσεις, όμως, να τους βάλεις όρια.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να δείξεις γαϊδουρινή υπομονή, καθώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελες. Προσπάθησε να λειτουργήσεις, όπως μπορείς, αγνοώντας τα ζόρια ή τα ενδεχόμενα που φυτρώνουν μέσα στο μυαλό σου. Απόφυγε και να βάλεις τον εαυτό σου σε αδιέξοδο με το να πάρεις δύσκολες αποφάσεις σήμερα.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου, για να εξετάσεις προσεκτικά τα δεδομένα που έχεις λάβει. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μη μαντεύεις πράγματα, καθώς αυτό θα σε μπερδέψει ακόμα περισσότερο. Μην εμπιστεύεσαι και μην συμβουλεύεσαι τους πάντες, γιατί δεν είναι ειδικοί και μπορεί να σε εκθέσουν – ακόμα και άθελά τους, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Εσύ θες να κινηθείς αυτόνομα, αλλά επέλεξες να το κάνεις μέρα που τα πράγματα είναι περίεργα. Πάρε αποστάσεις από τα άτομα που νιώθεις ότι προσπαθούν να σου βάλουν εμπόδια ή να σε δυσκολέψουν με τον δικό τους – κακόβουλο – τρόπο. Ωστόσο πρόσεχε τον βαθμό στον οποίο γίνεσαι καχύποπτος, γιατί μπορεί να ξεφύγεις στο τέλος.

DON’TS: Μην συμβουλεύεσαι και μην στηρίζεσαι πάνω σε άτομα που θέλουν να σε εκμεταλλευτούν ή να σε αποπροσανατολίσουν, ώστε να κάνεις αχρείαστα λάθη. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα οικονομικά σου γενικώς, αλλά ούτε και στα ανοίγματα που θέλεις να κάνεις. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις σήμερα, γιατί δεν έχεις ψυχραιμία.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πρέπει να κρατήσεις τα προσχήματα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Εσύ ζορίζεσαι να το κάνεις, αλλά πρέπει! Επίσης σταμάτα να θεωρείς πως κανείς δεν είναι ξεκάθαρος μαζί σου, καθώς ξέρεις τι λένε για αυτόν που έχει τη μύγα, έτσι; Παρατήρησε τα σημάδια μεν, απόφυγε να τα υποδείξεις δε, για να μη φανείς εσύ ο περίεργος.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά τις κινήσεις σου. Μπορείς να κρατήσεις κάποιες σημειώσεις σχετικά με αυτές, αρκεί να μη βαριέσαι. Πάντως αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να αποφύγεις τα λάθη, έτσι; Μην είσαι πεισματάρης και μην κάνεις σπασμωδικές ή παρορμητικές κινήσεις. Αυτό αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο γύρω σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Το παν σήμερα είναι να κρατήσεις ουδέτερη στάση και να εξετάσεις ένα- ένα βήμα, πριν το κάνεις. Αλλιώς άστο… Αν χρειαστεί, πιάσε τα πράγματα ξανά από την αρχή. Και ξανά από την αρχή! Πρέπει να είσαι προσεκτικός και να αποφύγεις να ακολουθήσεις τις συμβουλές που σου δίνουν ορισμένοι που είναι – και καλά – πρόθυμοι να σε βοηθήσουν.

DON’TS: Μην αφήσεις τα πράγματα να δημιουργήσουν σύγχυση στο μυαλό σου ή να σε γεμίσουν με ένταση. Στα επαγγελματικά, μην πιεστείς από τις νέες εξελίξεις που συμβαίνουν. Δεν πρέπει ούτε και να μπερδευτείς σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις, για να επιλύσεις το καθετί. Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί θα χαωθείς.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε αποστάσεις σήμερα, γιατί η ατμόσφαιρα πρόκειται να είναι σούπερ έντονη. Απομακρύνσου και από την παραμικρή πιθανότητα έντασης ή πίεσης, πριν τα νιώσεις, για να είσαι safe. Απόφυγε τα νεύρα, αν τυχόν κάποιοι αποφασίσουν να αλλάξουν στάση και συμπεριφορά. Τι σε νοιάζει τόσο πολύ μωρέ; Let them be! Όχου πια!

DON’TS: Μην αντιδράσεις έντονα, αν τυχόν ξυπνήσουν ξανά κάποιες ανασφάλειες που (νόμιζες ότι) είχες κοιμίσει. Αυτό και στα επαγγελματικά, αλλά και στα ερωτικά σου. Μην μπερδευτείς από οτιδήποτε νέο προκύψει και μη δημιουργήσεις λάθος εντυπώσεις για ορισμένους, βασισμένος στο απόλυτο χάος! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα σήμερα. Εκτός από προσεκτικός, πρέπει να είσαι και καλά προετοιμασμένος. Στα επαγγελματικά, καλό είναι να αποφύγεις και τα ρίσκα, αλλά και τις βιαστικές κινήσεις – αποφάσεις. Ειδικά αν πρόκειται για καταστάσεις για τις οποίες δεν είσαι καθόλου — μα καθόλου – σίγουρος.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει να σε περιορίσει στο πώς εκφράζεσαι ή να σε κάνει να μην λειτουργείς με τον τρόπο με τον οποίο εσύ θες. Μην επιτρέπεις στην θολωμένη κρίση ή στα έντονα συναισθήματά σου να σε οδηγήσουν σε παρορμητικές κινήσεις ή και αποφάσεις. Μην είσαι τόσο υπερβολικός. Μην τα παίρνεις όλα κατάκαρδα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Καλύτερα είναι σήμερα να πάρεις κάποιες αποστάσεις και να κινηθείς λίγο πιο ατομικά, γιατί ο εκνευρισμός και το κακό μουντ που έχεις δε θα σε αφήσουν σε ησυχία εύκολα. Μπορείς να αποφύγεις να εξηγήσεις τους λόγους για τους οποίους θέλεις να δουλέψεις ατομικά. Ωστόσο πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος γενικώς στα υπόλοιπα.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να επέμβει στα επαγγελματικά – ούτε και στα νεύρα σου! Μη γίνεις απότομος ή απόλυτος στον τρόπο σου. Μην επηρεαστείς από το γεγονός ότι ορισμένοι παίρνουν με κακό μάτι το ότι θες να απομονωθείς. Μην πέφτεις με τα μούτρα στη δημιουργικότητα, γιατί πρέπει να τσεκάρεις αν υπάρχει πρακτικότητα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να μείνεις ανεπηρέαστος – όσο γίνεται – από το πόσο περίεργα είναι τα πράγματα σήμερα. Απόφυγε τα οικονομικά ανοίγματα – ειδικά αν βλέπεις ότι πρακτικά δε βγαίνουν. Γενικώς, πάντως, τα οικονομικά σου απαιτούν σωστότερη οργάνωση, έτσι; Περιόρισε (πολύ) την κυκλοθυμία, τα νεύρα, αλλά και την υπερέντασή σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι επικριτικός απέναντι στους φίλους ή στους συναδέλφους σου, αλλά μην επιτρέπεις αυτού του είδους την συμπεριφορά ούτε και σε εκείνους, καθώς η φάση μεταξύ σας είναι έντονη ήδη από το πρωί. Μην εκφραστείς με σκληρό, απότομο ή και απόλυτο τρόπο λόγω του ότι έρχονται στην επιφάνεια κάποια ευαίσθητα σημεία σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόσεξε λίγο το κλίμα, γιατί δεν είναι κι ό,τι καλύτερο. Αποφάσισε πως πρέπει να κλείσεις κάποιες υποθέσεις, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. Βάλε τους συναδέλφους που πρέπει στη θέση τους. Πάντως να ξέρεις πως οι καταστάσεις που καλείσαι να αντιμετωπίσεις σε αυτόν τον χώρο είναι δύσκολες. Σε προετοιμάζω, βλέπεις.

DON’TS: Μην περιοριστείς από τις απόλυτες συζητήσεις που κάνεις ή από τις απαιτήσεις που προκύπτουν. Μην αφήνεις το άγχος να σε πιέζει ή να σου δημιουργεί τάσεις φυγής. Μην παραιτείσαι από τις υποχρεώσεις σου. Μην χώνεις τη μύτη σου, εκεί που δεν πρέπει και μη μιλάς σταράτα (δηλ. απότομα). Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις.

