DO’S: Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο. Από την άλλη, σε θέλω να ελέγχεις τα πάντα με μία πιο σφαιρική ματιά. Καλό θα ήταν να πάρεις αποστάσεις, για να μπορέσεις να καταλήξεις με σιγουριά σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Δες το bigger picture, που λέμε, αφήνοντας στην άκρη τους περιορισμούς, τους φραγμούς ή και τις προσωπικές σου πεποιθήσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να ζητήσεις συμβουλές, αν χρειάζεσαι, αλλά κάντο κρυφά, για να μην εκτεθείς. Ωστόσο μη μπερδευτείς από αυτούς που προσπαθούν να σου δώσουν λάθος δεδομένα και λάθος κατεύθυνση, για να σε αποπροσανατολίσουν. Μην πάρεις παράτολμα ρίσκα και μην ξεπεράσεις τις δικές σου δυνάμεις. Είπαμε, κάπου ώπα!