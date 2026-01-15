Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε το βράδυ προχθές Τετάρτη για τον εντοπισμό οξειδωμένου πυρομαχικού, πιθανόν οβίδας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού στο πλαίσιο του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Βασίλη Παπαδόπουλου/Eurokinissi).

Η οβίδα εντοπίστηκε σε απόσταση 600–700 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 15 μέτρων

Ενημερώθηκε ο Στρατός

Αμεσα, η Λιμενική Αρχή ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία του Στρατού Ξηράς για να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες και την ασφαλή διαχείρισή του.