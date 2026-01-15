Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 15.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Περιόρισε το πείσμα σου, γιατί και η υπομονή- των άλλων- έχει όρια. Σταμάτα, επίσης, να το βαφτίζεις σιγουριά, γιατί μάλλον για έπαρση μοιάζει περισσότερο. Διοχέτευσε την ενέργειά σου πάνω σε κάτι παραγωγικό κι αισιόδοξο. Κράτα ένα μέτρο και μάθε να λες ένα «κάπου ώπα» γενικώς! Ανάλαβε ευθύνες, για να ενισχύσεις την εικόνα σου.
DON’TS: Μη νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και μην κάνεις υποδείξεις στους άλλους, γιατί εύκολα θα δεις πως είναι η απομόνωση, καθώς όλοι θα σε κάνουν πέρα. Μην λες διαρκώς ότι μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, γιατί κι αυτό είναι αιτία παραγκωνισμού, έτσι; Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί όλο και κάποιο εξτραδάκι έρχεται!
Ταύρος
DO’S: Εσύ θες να τα πεις χύμα και τσουβαλάτα και να βάλεις άπαντες στη θέση τους. Καλά κάνεις, αλλά βάλε ένα φρένο στην σιγουριά σου, γιατί μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερανγκ στην τελική, έτσι; Το χειρότερο είναι πως έτσι όπως θα σου έρθει, δεν θα προλάβεις να το καταλάβεις καν! Θέλεις να ακουστείς, αλλά απόφυγε τα μεγάλα λόγια.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί θα ειπωθούν πολλές συμβουλές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσεις, σωστά; Μην κάνεις συνεχώς τα ίδια πράγματα, αν θέλεις να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου, αν θέλεις να πάρεις κάποτε αυτό το κάτι που θέλεις. Τι; Έτσι εύκολα νόμιζες;
Δίδυμοι
DO’S: Πρόσεχε το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Κι αυτό γιατί υπάρχει ένταση και βιασύνη. Από την άλλη, θέλεις να προλάβεις και κάποιες εξελίξεις ή να διατηρήσεις ένα καλό μουντ. Θα τα καταφέρεις; Μακάρι! Πάρε τον χρόνο σου, πάρε και τις αποστάσεις σου, προκειμένου να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια πιο σωστή σειρά.
DON’TS: Μην ξεφύγεις και μην κινηθείς υπερβολικά ή και απότομα γενικώς. Παράλληλα, μην αφήνεις τους στόχους σου χωρίς σωστή επεξεργασία. Δεν θα πάνε μπροστά έτσι! Στα ερωτικά, μην χάσεις τον μπούσουλα εξαιτίας κάποιας παρασκηνιακής γνωριμίας. Πάντως πρόκειται για κάτι που θα σου ταράξει τα νερά μεν και θα σε ξεμυαλίσει δε.
Καρκίνος
DO’S: Περιόρισε λίγο την ταχύτητα με την οποία κινείσαι, γιατί το παν είναι να διεκπεραιώσεις τις δουλειές σου κι όχι να κάνεις τον γρήγορο, έτσι; Παράλληλα, σταμάτα να έχεις έπαρση, πιστεύοντας πως μπορείς να κάνεις τα πάντα ολόσωστα. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος, το ξέρεις αυτό, έτσι; Αν με ακούσεις, θα αποφύγεις τα χειρότερα. Αλλιώς…
DON’TS: Μην αφήνεις τις δουλειές και τις υποχρεώσεις σου χωρίς ένα διπλό τσεκ. Αυτό αν θες να ξεμπερδέψεις με τη μια, αλλιώς σε βλέπω για κακή επανάληψη, καθώς ό,τι κάνεις, θα το ξανά κάνεις. Μη διστάσεις να στηριχτείς πάνω σε φίλους και σε συναδέλφους. Μη βασίζεσαι στον εαυτό σου και μόνο για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.
Λέων
DO’S: Ασχολήσου με οτιδήποτε σε βοηθά να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις, καθώς αυτό έχεις ανάγκη! Προσπάθησε να εκφραστείς και να βγάλεις το όραμα που έχεις προς τα έξω. Να σέβεσαι ότι ορισμένοι δε θέλουν να μοιραστούν κάποια πράγματα μαζί σου. Σταμάτα με κάνεις ανούσια σενάρια και αξιοποίησε τις πληροφορίες που λαμβάνεις υπέρ.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη γίνεσαι ούτε έντονος, αλλά ούτε και επίμονος, απαιτώντας να σου ανοιχτεί και η άλλη πλευρά την ίδια στιγμή την οποία νιώθεις άνετα να το κάνεις εσύ. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο, έτσι; Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες νέες επαφές, γιατί θα σου ανοίξουν νέες προοπτικές και θα μπορέσεις να εξετάσεις διαφορετικές εκδοχές.
Παρθένος
DO’S: Αφού το νιώθεις, ότι είναι υπερβολικό αυτό που σε πιάνει, γιατί δεν το περιορίζεις; Όντως, στην υπερβολή σου αναφέρομαι! Μελέτησε καλύτερα κάποιες νέες ιδέες είτε που έχεις είτε που μοιράζονται μαζί σου ορισμένοι. Στα ερωτικά, πες «ναι» στο φλερτ που δέχεσαι. Ταυτόχρονα, βάλε λίγο καλύτερες βάσεις σε κάποιες από τις επαφές σου.
DON’TS: Το ότι συμβαίνουν κάποιες ζόρικες συζητήσεις σήμερα μέσα στην παρέα, είναι γεγονός. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει εσύ να χάσεις την λογική σου στον τρόπο με τον οποίο φιλτράρεις κάθε τι που ακούς. Μην αντιδράσεις, λοιπόν, με τρόπο έντονο και υπερβολικό. Μη γιγαντώνεις τα πάντα, επειδή υπάρχει κάποια ένταση και στο σπίτι.
Ζυγός
DO’S: Πρόσεχε τον βαθμό στον οποίο τραβάς από τα μαλλιά κάποιες συζητήσεις. Σταμάτα πια να κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας συνέχεια μέσα στο μυαλό σου. Είναι ίσως η πρώτη φορά που θα σου πω πως πρέπει να περιορίσεις την αισιοδοξία σου, γιατί αρχίζει και δείχνει περίεργη πάνω σου. Κάνε ένα καλύτερο control στον χρόνο σου.
DON’TS: Μην επεμβαίνεις σε καταστάσεις και δουλειές που δεν σε αφορούν με την πρόφαση ότι και καλά θέλεις να βοηθήσεις. Απλά πρήζεις! Μη διστάσεις να λειτουργήσεις χαλαρά μεν, στοχευμένα δε, όσον αφορά τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Μην αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Μη διστάσεις να κάνεις την αλλαγή που θέλεις.
Σκορπιός
DO’S: Κάνε ήρεμες συζητήσεις μόνο με τους έμπιστους ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κατανοήσεις τα πάντα γύρω σου και να προωθήσεις τις ιδέες σου. Στα προσωπικά, αν είσαι ελεύθερος, ενδέχεται να κάνεις μία νέα γνωριμία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κάτι όμορφο και πιο μόνιμο. Γιατί όχι, έτσι;
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και έντονος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, επειδή συμβαίνουν κάποια πράγματα που διαταράσσουν το πόσο ασφαλής αισθάνεσαι. Επίσης μην υπερασπίζεσαι τις απόψεις σου πάλι με έντονο τρόπο, καθώς ούτε κι αυτό σε βοηθάει. Μην είσαι επίμονος ή απόλυτος. Μην επιβάλλεσαι.
Τοξότης
DO’S: Πρόσεχε σήμερα, γιατί η μέρα σου πρόκειται να είναι αρκετά έντονη ήδη από το πρωί. Προσπάθησε να περιορίσεις την υπερβολή σου, καθώς μπορεί αυτή να σε οδηγήσει στο να κάνεις ένα ωραιότατο, αλλά αχρείαστο oversharing συναισθημάτων ή και έντασης. Κράτησε χαμηλούς τους τόνους, για να μπορέσεις να διατηρήσεις και την ηρεμία σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις οτιδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργήσεις μία ζώνη ασφαλείας για σένα μέσα στην οποία θα μπορέσεις να κινηθείς, όπως ακριβώς εσύ το θέλεις. Μην αγνοείς τις νέες γνωριμίες που προκύπτουν τώρα, γιατί μπορούν να σε ευνοήσουν είτε σε ερωτικό είτε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπράβο σου!
Αιγόκερως
DO’S: Ξυπνάς με τη διάθεση να μείνεις σε απόσταση από πολλά. Εγώ θα σου πω να το διατηρήσεις αυτό, ακόμα και αν εκτυλιχθούν μπροστά στα μάτια σου κάποια έντονα και υπερβολικά σκηνικά. Κοινώς κατέπνιξε την τάση που έχεις να χώνεις τη μύτη σου, για να τσακωθείς! Καλά όλα αυτά, αλλά για να πας μπροστά, κινήσου πιο συγκεκριμένα.
DON’TS: Μην σε πιάνει πρεμούρα σχετικά με το τι έχουν οι άλλοι μαζί σου, επειδή νιώθεις το κλίμα να είναι περίεργο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην εμπλακείς, λοιπόν, σε συζητήσεις, απλά και μόνο για να μάθεις τι ακριβώς παίζεται. Μην σε νοιάζει καν βασικά! Μην αγνοείς τις εναλλακτικές που σου προτείνονται. Μην λες «όχι» σε γνωριμίες.
Υδροχόος
DO’S: Η αλήθεια είναι πως έχεις πάρα πολλά να κάνεις σήμερα, αλλά καλό θα ήταν να ηρεμήσεις και να σταματήσεις να προσπαθείς να τα βγάλεις όλα εν μία νυκτί, που λέμε. Δεν είναι εφικτό, το καταλαβαίνεις, έτσι; Το ότι είναι εύκολες δουλειές, ας πούμε, δεν είναι επιχείρημα για να φορτώνεσαι κι άλλες! Άσε που ίσως χαωθείς έτσι. Τι τα θες κι εσύ;
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις τι είναι σημαντικότερο και πρέπει να γίνει πρώτα και τι μπορεί να περιμένει για λίγο αργότερα. Ή ακόμα και για αύριο, μην σου πω! Μην αφήνεις το άγχος σου να σε φέρνει βόλτα! Μη διστάσεις να κάνεις τις κατάλληλες συνεννοήσεις για τα οικονομικά σου.
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά και βρες τον κατάλληλο τρόπο, για να διεκπεραιώσεις τις ευθύνες που έχεις. Να πω πως ορισμένοι ανώτεροι έχουν όρεξη να σου αναθέσουν και κάποιες έξτρα σήμερα. Ίσως το κάνουν για να σε ελέγξουν, άρα πρέπει να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό! Αξιοποίησε την αισιοδοξία και δοκίμασε νέα πράγματα.
DON’TS: Μην επιμένεις να κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο, απλά και μόνο επειδή νιώθεις πιο άνετα εσύ, καθώς αυτό θα σε φέρει αντιμέτωπο με πολλούς και διάφορους! Μην είσαι υπερβολικός γενικώς. Παράλληλα, μη διστάσεις να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά, αξιοποιώντας και την στήριξη που λαμβάνεις από τους γύρω σου.
