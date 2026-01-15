magazin
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 15.01.2026]
Ημερήσια 15 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 15.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Περιόρισε το πείσμα σου, γιατί και η υπομονή- των άλλων- έχει όρια. Σταμάτα, επίσης, να το βαφτίζεις σιγουριά, γιατί μάλλον για έπαρση μοιάζει περισσότερο. Διοχέτευσε την ενέργειά σου πάνω σε κάτι παραγωγικό κι αισιόδοξο. Κράτα ένα μέτρο και μάθε να λες ένα «κάπου ώπα» γενικώς! Ανάλαβε ευθύνες, για να ενισχύσεις την εικόνα σου.

DON’TS: Μη νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και μην κάνεις υποδείξεις στους άλλους, γιατί εύκολα θα δεις πως είναι η απομόνωση, καθώς όλοι θα σε κάνουν πέρα. Μην λες διαρκώς ότι μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, γιατί κι αυτό είναι αιτία παραγκωνισμού, έτσι; Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί όλο και κάποιο εξτραδάκι έρχεται!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εσύ θες να τα πεις χύμα και τσουβαλάτα και να βάλεις άπαντες στη θέση τους. Καλά κάνεις, αλλά βάλε ένα φρένο στην σιγουριά σου, γιατί μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερανγκ στην τελική, έτσι; Το χειρότερο είναι πως έτσι όπως θα σου έρθει, δεν θα προλάβεις να το καταλάβεις καν! Θέλεις να ακουστείς, αλλά απόφυγε τα μεγάλα λόγια.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί θα ειπωθούν πολλές συμβουλές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσεις, σωστά; Μην κάνεις συνεχώς τα ίδια πράγματα, αν θέλεις να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου, αν θέλεις να πάρεις κάποτε αυτό το κάτι που θέλεις. Τι; Έτσι εύκολα νόμιζες;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρόσεχε το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Κι αυτό γιατί υπάρχει ένταση και βιασύνη. Από την άλλη, θέλεις να προλάβεις και κάποιες εξελίξεις ή να διατηρήσεις ένα καλό μουντ. Θα τα καταφέρεις; Μακάρι! Πάρε τον χρόνο σου, πάρε και τις αποστάσεις σου, προκειμένου να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια πιο σωστή σειρά.

DON’TS: Μην ξεφύγεις και μην κινηθείς υπερβολικά ή και απότομα γενικώς. Παράλληλα, μην αφήνεις τους στόχους σου χωρίς σωστή επεξεργασία. Δεν θα πάνε μπροστά έτσι! Στα ερωτικά, μην χάσεις τον μπούσουλα εξαιτίας κάποιας παρασκηνιακής γνωριμίας. Πάντως πρόκειται για κάτι που θα σου ταράξει τα νερά μεν και θα σε ξεμυαλίσει δε.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Περιόρισε λίγο την ταχύτητα με την οποία κινείσαι, γιατί το παν είναι να διεκπεραιώσεις τις δουλειές σου κι όχι να κάνεις τον γρήγορο, έτσι; Παράλληλα, σταμάτα να έχεις έπαρση, πιστεύοντας πως μπορείς να κάνεις τα πάντα ολόσωστα. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος, το ξέρεις αυτό, έτσι; Αν με ακούσεις, θα αποφύγεις τα χειρότερα. Αλλιώς…

DON’TS: Μην αφήνεις τις δουλειές και τις υποχρεώσεις σου χωρίς ένα διπλό τσεκ. Αυτό αν θες να ξεμπερδέψεις με τη μια, αλλιώς σε βλέπω για κακή επανάληψη, καθώς ό,τι κάνεις, θα το ξανά κάνεις. Μη διστάσεις να στηριχτείς πάνω σε φίλους και σε συναδέλφους. Μη βασίζεσαι στον εαυτό σου και μόνο για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.

Λέων

Λέων

DO’S: Ασχολήσου με οτιδήποτε σε βοηθά να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις, καθώς αυτό έχεις ανάγκη! Προσπάθησε να εκφραστείς και να βγάλεις το όραμα που έχεις προς τα έξω. Να σέβεσαι ότι ορισμένοι δε θέλουν να μοιραστούν κάποια πράγματα μαζί σου. Σταμάτα με κάνεις ανούσια σενάρια και αξιοποίησε τις πληροφορίες που λαμβάνεις υπέρ.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη γίνεσαι ούτε έντονος, αλλά ούτε και επίμονος, απαιτώντας να σου ανοιχτεί και η άλλη πλευρά την ίδια στιγμή την οποία νιώθεις άνετα να το κάνεις εσύ. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο, έτσι; Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες νέες επαφές, γιατί θα σου ανοίξουν νέες προοπτικές και θα μπορέσεις να εξετάσεις διαφορετικές εκδοχές.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Αφού το νιώθεις, ότι είναι υπερβολικό αυτό που σε πιάνει, γιατί δεν το περιορίζεις; Όντως, στην υπερβολή σου αναφέρομαι! Μελέτησε καλύτερα κάποιες νέες ιδέες είτε που έχεις είτε που μοιράζονται μαζί σου ορισμένοι. Στα ερωτικά, πες «ναι» στο φλερτ που δέχεσαι. Ταυτόχρονα, βάλε λίγο καλύτερες βάσεις σε κάποιες από τις επαφές σου.

DON’TS: Το ότι συμβαίνουν κάποιες ζόρικες συζητήσεις σήμερα μέσα στην παρέα, είναι γεγονός. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει εσύ να χάσεις την λογική σου στον τρόπο με τον οποίο φιλτράρεις κάθε τι που ακούς. Μην αντιδράσεις, λοιπόν, με τρόπο έντονο και υπερβολικό. Μη γιγαντώνεις τα πάντα, επειδή υπάρχει κάποια ένταση και στο σπίτι.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρόσεχε τον βαθμό στον οποίο τραβάς από τα μαλλιά κάποιες συζητήσεις. Σταμάτα πια να κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας συνέχεια μέσα στο μυαλό σου. Είναι ίσως η πρώτη φορά που θα σου πω πως πρέπει να περιορίσεις την αισιοδοξία σου, γιατί αρχίζει και δείχνει περίεργη πάνω σου. Κάνε ένα καλύτερο control στον χρόνο σου.

DON’TS: Μην επεμβαίνεις σε καταστάσεις και δουλειές που δεν σε αφορούν με την πρόφαση ότι και καλά θέλεις να βοηθήσεις. Απλά πρήζεις! Μη διστάσεις να λειτουργήσεις χαλαρά μεν, στοχευμένα δε, όσον αφορά τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Μην αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Μη διστάσεις να κάνεις την αλλαγή που θέλεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Κάνε ήρεμες συζητήσεις μόνο με τους έμπιστους ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κατανοήσεις τα πάντα γύρω σου και να προωθήσεις τις ιδέες σου. Στα προσωπικά, αν είσαι ελεύθερος, ενδέχεται να κάνεις μία νέα γνωριμία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κάτι όμορφο και πιο μόνιμο. Γιατί όχι, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και έντονος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, επειδή συμβαίνουν κάποια πράγματα που διαταράσσουν το πόσο ασφαλής αισθάνεσαι. Επίσης μην υπερασπίζεσαι τις απόψεις σου πάλι με έντονο τρόπο, καθώς ούτε κι αυτό σε βοηθάει. Μην είσαι επίμονος ή απόλυτος. Μην επιβάλλεσαι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρόσεχε σήμερα, γιατί η μέρα σου πρόκειται να είναι αρκετά έντονη ήδη από το πρωί. Προσπάθησε να περιορίσεις την υπερβολή σου, καθώς μπορεί αυτή να σε οδηγήσει στο να κάνεις ένα ωραιότατο, αλλά αχρείαστο oversharing συναισθημάτων ή και έντασης. Κράτησε χαμηλούς τους τόνους, για να μπορέσεις να διατηρήσεις και την ηρεμία σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις οτιδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργήσεις μία ζώνη ασφαλείας για σένα μέσα στην οποία θα μπορέσεις να κινηθείς, όπως ακριβώς εσύ το θέλεις. Μην αγνοείς τις νέες γνωριμίες που προκύπτουν τώρα, γιατί μπορούν να σε ευνοήσουν είτε σε ερωτικό είτε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπράβο σου!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ξυπνάς με τη διάθεση να μείνεις σε απόσταση από πολλά. Εγώ θα σου πω να το διατηρήσεις αυτό, ακόμα και αν εκτυλιχθούν μπροστά στα μάτια σου κάποια έντονα και υπερβολικά σκηνικά. Κοινώς κατέπνιξε την τάση που έχεις να χώνεις τη μύτη σου, για να τσακωθείς! Καλά όλα αυτά, αλλά για να πας μπροστά, κινήσου πιο συγκεκριμένα.

DON’TS: Μην σε πιάνει πρεμούρα σχετικά με το τι έχουν οι άλλοι μαζί σου, επειδή νιώθεις το κλίμα να είναι περίεργο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην εμπλακείς, λοιπόν, σε συζητήσεις, απλά και μόνο για να μάθεις τι ακριβώς παίζεται. Μην σε νοιάζει καν βασικά! Μην αγνοείς τις εναλλακτικές που σου προτείνονται. Μην λες «όχι» σε γνωριμίες.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η αλήθεια είναι πως έχεις πάρα πολλά να κάνεις σήμερα, αλλά καλό θα ήταν να ηρεμήσεις και να σταματήσεις να προσπαθείς να τα βγάλεις όλα εν μία νυκτί, που λέμε. Δεν είναι εφικτό, το καταλαβαίνεις, έτσι; Το ότι είναι εύκολες δουλειές, ας πούμε, δεν είναι επιχείρημα για να φορτώνεσαι κι άλλες! Άσε που ίσως χαωθείς έτσι. Τι τα θες κι εσύ;

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις τι είναι σημαντικότερο και πρέπει να γίνει πρώτα και τι μπορεί να περιμένει για λίγο αργότερα. Ή ακόμα και για αύριο, μην σου πω! Μην αφήνεις το άγχος σου να σε φέρνει βόλτα! Μη διστάσεις να κάνεις τις κατάλληλες συνεννοήσεις για τα οικονομικά σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά και βρες τον κατάλληλο τρόπο, για να διεκπεραιώσεις τις ευθύνες που έχεις. Να πω πως ορισμένοι ανώτεροι έχουν όρεξη να σου αναθέσουν και κάποιες έξτρα σήμερα. Ίσως το κάνουν για να σε ελέγξουν, άρα πρέπει να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό! Αξιοποίησε την αισιοδοξία και δοκίμασε νέα πράγματα.

DON’TS: Μην επιμένεις να κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο, απλά και μόνο επειδή νιώθεις πιο άνετα εσύ, καθώς αυτό θα σε φέρει αντιμέτωπο με πολλούς και διάφορους! Μην είσαι υπερβολικός γενικώς. Παράλληλα, μη διστάσεις να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά, αξιοποιώντας και την στήριξη που λαμβάνεις από τους γύρω σου.

Markets
Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

World
Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream magazin
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

Σύνταξη
Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
Strangers 14.01.26

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αρκούν για να καταρρεύσουν όλα. Το Strangers φωτίζει όσα επιλέγουμε να μη βλέπουμε μέσα στον γάμο — μέχρι να είναι αργά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες
«Τα απαγορευμένα» 14.01.26

Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Από την Σίντνεϊ Σουίνι στον Μπραντ Πιτ αυτοί ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ που γλίτωσαν από τα καυστικά αστεία της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
«Γ@μώ το Νέο Έτος!» 14.01.26

Κρις Νορθ - Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο διασυρμένος για σεξουαλική κακοποίηση ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Νορθ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια παράξενη ανάρτηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές
«Θείος Τιμ» 14.01.26

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές

Η Μελίσα Γκίλμπερτ φαίνεται να στέκεται δίπλα στον σύζυγό της μετά την παράδοση του Τίμοθι Μπάσφιλντ στις αρχές με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο ίδιος μιλάει για «εκδίκηση» από τη μητέρα των φερόμενων θυμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και επικεντρώθηκε στα ματς με τη Λεβερκούζεν και στο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών
Εισαγγελική έρευνα 14.01.26

Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών

Ο Έλον Μασκ απέδωσε κάθε ευθύνη στους χρήστες του Grok. Λέει ότι «δεν γνωρίζει καμία γυμνή εικόνα ανηλίκων που δημιουργήθηκε από το Grok. Κυριολεκτικά μηδενική».

Σύνταξη
Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και στάθηκε στην ατυχία, αλλά και τη διαιτησία που είχε η ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

