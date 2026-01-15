DO’S: Περιόρισε το πείσμα σου, γιατί και η υπομονή- των άλλων- έχει όρια. Σταμάτα, επίσης, να το βαφτίζεις σιγουριά, γιατί μάλλον για έπαρση μοιάζει περισσότερο. Διοχέτευσε την ενέργειά σου πάνω σε κάτι παραγωγικό κι αισιόδοξο. Κράτα ένα μέτρο και μάθε να λες ένα «κάπου ώπα» γενικώς! Ανάλαβε ευθύνες, για να ενισχύσεις την εικόνα σου.

DON’TS: Μη νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και μην κάνεις υποδείξεις στους άλλους, γιατί εύκολα θα δεις πως είναι η απομόνωση, καθώς όλοι θα σε κάνουν πέρα. Μην λες διαρκώς ότι μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, γιατί κι αυτό είναι αιτία παραγκωνισμού, έτσι; Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί όλο και κάποιο εξτραδάκι έρχεται!